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'Hoàng hậu tái hôn' đưa Webtoon tiến sâu vào Hollywood

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HY THÀNH
HY THÀNH
HY THÀNH

Sở hữu gần 3 tỉ lượt xem, 'Hoàng hậu tái hôn' là bước tiến mới của Webtoon Entertainment khi hợp tác cùng Disney+ và Hulu, mở đường cho hàng loạt dự án chuyển thể tại Hollywood.

'Hoàng hậu tái hôn' đưa Webtoon tiến sâu vào Hollywood - Ảnh 1.

Shin Min Ah trong phim Hoàng hậu tái hôn - Ảnh: Disney+

Theo Variety, series tình cảm Hàn Quốc Hoàng hậu tái hôn (The Remarried Empress) bất ngờ phát hành sớm 4 tập đầu tiên trên Disney+ và Hulu vào ngày 3-11, sớm hơn một ngày so với lịch trình công bố.

Động thái này diễn ra sau khi các suất chiếu giới thiệu bộ phim tại Liên hoan phim Busan cháy vé. Đáng chú ý, trailer tác phẩm cũng đạt hơn 13 triệu lượt xem trên YouTube và các nền tảng mạng xã hội chỉ trong 48 giờ đầu tiên.

Vì sao Hollywood ngày càng chú ý đến truyện tranh Webtoon?

Dựa trên bộ truyện đình đám của Naver Webtoon, Hoàng hậu tái hôn kể về Hoàng hậu Navier (Shin Min Ah) và Hoàng đế Sovieshu (Ju Ji Hoon) của Đế quốc phương Đông.

Cuộc hôn nhân của họ đứng trước nguy cơ tan vỡ khi Sovieshu đem lòng yêu Rashta (Lee Se Young), một nữ nô lệ bỏ trốn, và tìm mọi cách để chinh phục nàng.

Không chấp nhận đánh đổi phẩm giá, Navier đồng ý ly hôn với hoàng đế với điều kiện được tái hôn cùng Thái tử Heinrey (Lee Jong Suk) của Vương quốc phương Tây.

Trailer Hoàng hậu tái hôn

Chia sẻ với Variety tại New York Comic Con hồi tháng trước, ông Yongsoo Kim, Chủ tịch Webtoon Entertainment, cho biết Hoàng hậu tái hôn đã đạt gần 3 tỉ lượt xem trên toàn thế giới. 

Thành công bước đầu của Hoàng hậu tái hôn phản ánh tham vọng mở rộng hoạt động tại Hollywood của Webtoon Entertainment.

Nền tảng truyện tranh kỹ thuật số và tiểu thuyết trực tuyến này đang từng bước đưa các tác phẩm của mình lên màn ảnh quốc tế, sau những thành công tại thị trường Hàn Quốc.

'Hoàng hậu tái hôn' đưa Webtoon tiến sâu vào Hollywood - Ảnh 2.

Hoàng hậu tái hôn có lợi thế là IP đình đám đã có sẵn cộng đồng người hâm mộ toàn cầu - Ảnh: Disney+

Hiện Webtoon đang mở rộng hợp tác với nhiều hãng phim và nền tảng phát trực tuyến. Một phiên bản anime của tác phẩm hiện phát triển cùng Crunchyroll.

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Trong khi đó, Lore Olympus đang được Amazon MGM Studios chuyển thể thành series hoạt hình cho Prime Video.

The Mafia Nanny cũng được Hulu phát triển thành phim người đóng (live-action), với Charlize Theron đảm nhận vai trò nhà sản xuất điều hành.

Danh sách dự án chuyển thể còn có Chasing Red, Stagtown Death of a Pop Star.

Theo ông Yongsoo Kim, những tác phẩm này sẽ góp phần giúp khán giả Mỹ nhìn nhận Webtoon như một nguồn cung cấp nội dung giải trí đa dạng, thay vì chỉ gắn với các câu chuyện có xuất xứ châu Á.

'Hoàng hậu tái hôn' đưa Webtoon tiến sâu vào Hollywood - Ảnh 3.

Amazon Prime Video đã đặt hàng sản xuất một loạt phim hoạt hình chuyển thể từ Lore Olympus. Bộ truyện tranh trực tuyến này đã thu hút hơn 1,8 tỉ lượt xem trên toàn cầu kể từ khi ra mắt lần đầu vào năm 2017 - Ảnh: Webtoon Entertainment

Loạt thành tích tạo đà cho tham vọng toàn cầu

Chiến lược này được thúc đẩy bởi những thành tích đáng chú ý của các phim trước đó.

Mùa thứ hai của Bloodhounds ra mắt trên Netflix hồi tháng 4 và góp mặt trong top 10 series không nói tiếng Anh của nền tảng suốt 2 tuần.

Các tác phẩm khác như Chicken Nugget Trung tâm chăm sóc chấn thương cũng được chuyển thể thành series trên Netflix.

Đặc biệt, phim Zombie cưng của ba ra mắt năm 2025 trở thành phim điện ảnh Hàn Quốc có doanh thu cao nhất năm, đồng thời xác lập kỷ lục phim hài ăn khách nhất trong lịch sử nước này.

'Hoàng hậu tái hôn' đưa Webtoon tiến sâu vào Hollywood - Ảnh 4.

Ông hoàng phòng vé Jo Jung Suk (trái) đóng trong phim Zombie cưng của ba - Ảnh: Naver

Trong 2 năm qua, Webtoon Entertainment liên tục thiết lập các thỏa thuận hợp tác nội dung với những nhà xuất bản và đơn vị giải trí lớn như Disney, Paramount, IDW Publishing, Dark Horse Comics và Dropout.

Các dự án chuyển thể thành công trên những nền tảng phát trực tuyến toàn cầu là cầu nối quan trọng giúp Webtoon tiếp cận nhóm khán giả chưa từng biết đến thương hiệu.

Khi nhận ra một bộ phim yêu thích được phát triển từ truyện tranh trực tuyến, người xem có thêm động lực tìm hiểu và khám phá nền tảng gốc.

'Hoàng hậu tái hôn' đưa Webtoon tiến sâu vào Hollywood - Ảnh 6.'Hoàng hậu tái hôn' dẫn đầu Disney+ bất chấp tranh cãi

Dẫn đầu bảng xếp hạng Disney+ tại Hàn Quốc, Hoàng hậu tái hôn vẫn gây tranh luận khi về hình ảnh, diễn xuất và cách xây dựng thế giới giả tưởng trong phim.

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    Chủ đề: Phim Hàn Quốc Shin Min Ah Hoàng hậu tái hôn webtoon Phim chuyển thể

    Dòng sự kiện: Thế giới phim Hàn

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