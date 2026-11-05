'Hoàng hậu tái hôn' dẫn đầu Disney+ bất chấp tranh cãi

Hoàng hậu tái hôn chuyển thể từ webtoon cùng tên, nguyên tác đạt khoảng 2,97 tỉ lượt xem toàn cầu - Ảnh: Disney+

Ngày 5-11, JTBC đưa tin series Hoàng hậu tái hôn vừa vươn lên vị trí số 1 trong bảng xếp hạng series được xem nhiều tại Hàn Quốc trên Disney+ chỉ sau một ngày phát hành. Phim cũng lọt vào danh sách những series nhất định phải xem trong tháng 11 do The New York Times bình chọn.

Truyền thông quốc tế dành nhiều lời khen cho phim. Screen Rant nhận xét: "Bộ phim truyền hình Hàn Quốc xuất sắc nhất năm 2026 cuối cùng cũng đã xuất hiện". Collider đánh giá đây là "một thế giới đầy sức hấp dẫn, một khi đã bước chân vào thì sẽ bị cuốn sâu đến mức không thể thoát ra".

Hoàng hậu tái hôn chưa đủ sức chiều lòng khán giả

Trong khi báo chí quốc tế dành nhiều lời khen, khán giả Hàn Quốc lại có những đánh giá khá trái chiều về bộ phim. Nhiều người đánh giá cao diễn xuất của dàn diễn viên, đặc biệt là Lee Jong Suk và Lee Se Young.

Lee Jong Suk từng bị nghi ngờ không phù hợp với hình tượng Heinrey trong nguyên tác khi trailer được công bố. Tuy nhiên, sau khi phim phát hành, anh lại được nhận xét là gương mặt phù hợp với thể loại giả tưởng lãng mạn.

Lee Jong Suk đập tan mọi nghi ngờ sau khi Hoàng hậu tái hôn ra mắt - Ảnh: Disney+

Lee Se Young cũng gây chú ý khi thể hiện Rashta với vẻ ngoài ngây thơ nhưng ẩn chứa sự khôn khéo và tham vọng.

Bên cạnh những lời khen, cách xây dựng thế giới hoàng gia phương Tây thời Trung cổ với dàn diễn viên Hàn Quốc khiến một số người xem cảm thấy thiếu tự nhiên.

Những bộ trang phục lộng lẫy, lời thoại cường điệu và các phân cảnh vũ hội cũng trở thành chất liệu chế ảnh, video hài trên mạng xã hội.

Nhiều người ví trải nghiệm xem phim giống chương trình hài SNL hoặc chương trình truyền hình Surprise. Hoàng hậu tái hôn thậm chí được so sánh với Vườn sao băng, bộ phim từng gây tranh luận bởi những tình tiết phi thực tế.

Ju Ji Hoon cũng vướng tranh luận về ngoại hình khi màu da của anh trên màn ảnh bị nhận xét là tối hơn các bạn diễn, tạo cảm giác thiếu hài hòa với bối cảnh hoàng cung xa hoa của bộ phim.

Làn da của Ju Ji Hoon bất ngờ trở thành chủ đề tranh luận - Ảnh: Disney+

Trước đó, tại buổi họp báo ra mắt phim ngày 3-11, Ju Ji Hoon đã chia sẻ về vai diễn hoàng đế Sovieshu. Nam diễn viên cho biết anh hiểu đây là nhân vật dễ khiến khán giả phẫn nộ và đã chuẩn bị tinh thần đón nhận những phản ứng tiêu cực.

"Nếu khán giả cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái sau khi xem phim, nếu họ có thể chỉ tay vào tôi, trút hết sự phẫn nộ và cảm thấy trong lòng được giải tỏa phần nào ngoài đời thực, thì với tư cách một diễn viên, tôi đã cảm thấy mãn nguyện rồi" - Ju Ji Hoon chia sẻ.