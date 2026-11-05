Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

'Hoàng hậu tái hôn' dẫn đầu Disney+ bất chấp tranh cãi

tác giả
LAN HƯƠNG
LAN HƯƠNG
LAN HƯƠNG

Dẫn đầu bảng xếp hạng Disney+ tại Hàn Quốc, Hoàng hậu tái hôn vẫn gây tranh luận khi về hình ảnh, diễn xuất và cách xây dựng thế giới giả tưởng trong phim.

'Hoàng hậu tái hôn' dẫn đầu Disney+ bất chấp tranh cãi - Ảnh 1.

Hoàng hậu tái hôn chuyển thể từ webtoon cùng tên, nguyên tác đạt khoảng 2,97 tỉ lượt xem toàn cầu - Ảnh: Disney+

Ngày 5-11, JTBC đưa tin series Hoàng hậu tái hôn vừa vươn lên vị trí số 1 trong bảng xếp hạng series được xem nhiều tại Hàn Quốc trên Disney+ chỉ sau một ngày phát hành. Phim cũng lọt vào danh sách những series nhất định phải xem trong tháng 11 do The New York Times bình chọn.

Truyền thông quốc tế dành nhiều lời khen cho phim. Screen Rant nhận xét: "Bộ phim truyền hình Hàn Quốc xuất sắc nhất năm 2026 cuối cùng cũng đã xuất hiện". Collider đánh giá đây là "một thế giới đầy sức hấp dẫn, một khi đã bước chân vào thì sẽ bị cuốn sâu đến mức không thể thoát ra".

Hoàng hậu tái hôn chưa đủ sức chiều lòng khán giả

Trong khi báo chí quốc tế dành nhiều lời khen, khán giả Hàn Quốc lại có những đánh giá khá trái chiều về bộ phim. Nhiều người đánh giá cao diễn xuất của dàn diễn viên, đặc biệt là Lee Jong Suk và Lee Se Young.

Lee Jong Suk từng bị nghi ngờ không phù hợp với hình tượng Heinrey trong nguyên tác khi trailer được công bố. Tuy nhiên, sau khi phim phát hành, anh lại được nhận xét là gương mặt phù hợp với thể loại giả tưởng lãng mạn. 

'Hoàng hậu tái hôn' dẫn đầu Disney+ bất chấp tranh cãi - Ảnh 2.

Lee Jong Suk đập tan mọi nghi ngờ sau khi Hoàng hậu tái hôn ra mắt - Ảnh: Disney+

Lee Se Young cũng gây chú ý khi thể hiện Rashta với vẻ ngoài ngây thơ nhưng ẩn chứa sự khôn khéo và tham vọng.

Bên cạnh những lời khen, cách xây dựng thế giới hoàng gia phương Tây thời Trung cổ với dàn diễn viên Hàn Quốc khiến một số người xem cảm thấy thiếu tự nhiên. 

TIN LIÊN QUAN

Những bộ trang phục lộng lẫy, lời thoại cường điệu và các phân cảnh vũ hội cũng trở thành chất liệu chế ảnh, video hài trên mạng xã hội. 

Nhiều người ví trải nghiệm xem phim giống chương trình hài SNL hoặc chương trình truyền hình Surprise. Hoàng hậu tái hôn thậm chí được so sánh với Vườn sao băng, bộ phim từng gây tranh luận bởi những tình tiết phi thực tế.

Ju Ji Hoon cũng vướng tranh luận về ngoại hình khi màu da của anh trên màn ảnh bị nhận xét là tối hơn các bạn diễn, tạo cảm giác thiếu hài hòa với bối cảnh hoàng cung xa hoa của bộ phim.

'Hoàng hậu tái hôn' dẫn đầu Disney+ bất chấp tranh cãi - Ảnh 3.

Làn da của Ju Ji Hoon bất ngờ trở thành chủ đề tranh luận - Ảnh: Disney+

Trước đó, tại buổi họp báo ra mắt phim ngày 3-11, Ju Ji Hoon đã chia sẻ về vai diễn hoàng đế Sovieshu. Nam diễn viên cho biết anh hiểu đây là nhân vật dễ khiến khán giả phẫn nộ và đã chuẩn bị tinh thần đón nhận những phản ứng tiêu cực.

"Nếu khán giả cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái sau khi xem phim, nếu họ có thể chỉ tay vào tôi, trút hết sự phẫn nộ và cảm thấy trong lòng được giải tỏa phần nào ngoài đời thực, thì với tư cách một diễn viên, tôi đã cảm thấy mãn nguyện rồi" - Ju Ji Hoon chia sẻ.

'Hoàng hậu tái hôn' dẫn đầu Disney+ bất chấp tranh cãi - Ảnh 5.Hoàng hậu tái hôn: Tham vọng bom tấn vẫn còn dang dở

Sở hữu dàn diễn viên đình đám và kinh phí sản xuất hàng trăm tỉ won, Hoàng hậu tái hôn gây chú ý với thế giới giả tưởng cung đình nhưng vẫn bộc lộ nhiều hạn chế về nội dung và hình ảnh.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
LAN HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Hàn QUốc Lee Jong Suk Hoàng hậu tái hôn Ju Ji Hoon Lee Se Young

    Dòng sự kiện: Thế giới phim Hàn

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất