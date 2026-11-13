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Ju Ji Hoon bình thản với mọi chỉ trích trong 'Hoàng hậu tái hôn'

tác giả
LAN HƯƠNG
LAN HƯƠNG
LAN HƯƠNG

Ju Ji Hoon thẳng thắn chia sẻ về những tranh cãi xoay quanh vai diễn trong Hoàng hậu tái hôn. Anh cho biết đã chuẩn bị tinh thần đón nhận những lời chỉ trích ngay từ buổi ghi hình đầu tiên.

Ju Ji Hoon bình thản đón mọi chỉ trích trong Hoàng hậu tái hôn - Ảnh 1.

Ju Ji Hoon thừa nhận đã lường trước mọi tranh cãi khi nhận kịch bản Hoàng hậu tái hôn - Ảnh: Disney+

Theo Ten Asia, ngày 12-11, Ju Ji Hoon xuất hiện trong chương trình MMTG cùng các diễn viên Shin Min Ah, Lee Jong Suk và Lee Se Young. 

Tại đây, nam diễn viên chia sẻ về phản ứng của khán giả trước vai diễn gây tranh cãi trong Hoàng hậu tái hôn, đồng thời hài hước nhắc đến biệt danh "Gaebieshu" mà người hâm mộ nguyên tác dành cho nhân vật Sovieshu.

Ju Ji Hoon chấp nhận mọi lời chế giễu

Trong chương trình, MC Jaejae nhắc lại phát biểu của Joo Ji Hoon tại buổi giao lưu với khán giả thuộc Liên hoan phim Busan. Khi đó, nam diễn viên từng nói: "Mọi người cứ xem rồi thoải mái chửi tôi đi".

Ju Ji Hoon đảm nhận vai Hoàng đế Sovieshu, người phản bội Hoàng hậu Navier (Shin Min Ah) vì say mê Rashta (Lee Se Young). Đây là nhân vật gây nhiều tranh cãi và thường xuyên khiến độc giả nguyên tác phẫn nộ.

Ju Ji Hoon bình thản đón mọi chỉ trích trong Hoàng hậu tái hôn - Ảnh 2.

Tạo hình hoàng đế của Ju Ji Hoon trong Hoàng hậu tái hôn - Ảnh: Disney+

Ju Ji Hoon cho biết người hâm mộ không gọi nhân vật bằng tên Sovieshu mà sử dụng biệt danh "Gaebieshu". Đây là cách gọi mang sắc thái xúc phạm, nhấn mạnh sự đáng ghét hoặc tồi tệ của nhân vật.

Nam diễn viên nói anh đã chấp nhận cách gọi này. Khi Lee Se Young ngạc nhiên hỏi liệu anh có biết biệt danh đó hay không, Ju Ji Hoon vui vẻ đáp: "Tất nhiên rồi!".

Theo Ju Ji Hoon, ngay trong buổi ghi hình đầu tiên, anh đã linh cảm mình sẽ phải nhận nhiều lời chỉ trích. Cảnh quay đầu tiên của nhân vật Sovieshu là tình huống bênh vực Rashta bằng câu thoại: "Sao có thể gọi một con người là bẩn thỉu như vậy?".

Ju Ji Hoon bình thản đón mọi chỉ trích trong Hoàng hậu tái hôn - Ảnh 3.

Sovieshu và Rashta là hai nhân vật bị ghét nhất trong Hoàng hậu tái hôn - Ảnh: Disney+

"Ngay lúc đó tôi đã nhận ra mình đang dấn thân vào chuyện gì. Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được rằng mình sẽ phải diễn những gì và phải hứng chịu biết bao nhiêu lời chửi bới" - anh nhớ lại.

Dù vậy, nam diễn viên vẫn đưa ra cách lý giải riêng về tâm lý Sovieshu. Nhắc đến cảnh Heinrey (Lee Jong Suk) mời Navier khiêu vũ tại buổi tiệc mừng năm mới, anh cho rằng hành động này là sự thách thức đối với uy quyền của hoàng đế. 

Bên cạnh phản ứng về diễn xuất, Ju Ji Hoon cũng đề cập đến tranh cãi trang phục của bộ phim. Trong video Shorts đăng ngày 11-11 trên kênh MMTG, anh kể mỗi lần mặc trang phục được chuẩn bị sẵn, bản thân đều tự hỏi liệu thiết kế xuyên thấu như vậy có thực sự phù hợp hay không. 

Ju Ji Hoon bình thản đón mọi chỉ trích trong Hoàng hậu tái hôn - Ảnh 4.

Tạo hình khiến Ju Ji Hoon trở thành meme trên mạng xã hội - Ảnh: Disney+

Tranh cãi về tạo hình của phim xuất hiện ngay sau khi bốn tập đầu được phát hành ngày 3-11 trên Disney+. Một số khán giả nhận xét trang phục và đạo cụ chưa tương xứng với quy mô đầu tư của phim.

Chiếc áo khoác màu xanh bạc hà của Ju Ji Hoon bị chê có màu sắc quá nổi bật, thiết kế thiếu phù hợp với hình tượng hoàng đế. Một số bình luận ví tạo hình này giống trang phục của ca sĩ nhạc Trot hoặc chương trình truyền hình Surprise.

Dù vướng nhiều tranh cãi nhưng Hoàng hậu tái hôn vẫn thu hút lượng lớn khán giả. Theo FlixPatrol, phim đã vươn lên vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng TV Show toàn cầu của Disney+.

Hoàng hậu tái hôn còn lọt top 10 tại 76 thị trường, trong đó có Mỹ, Anh, Brazil, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Ý và Hungary.

Disney+ cho biết: "Tính đến ngày thứ ba sau khi phát hành, phim đã lập thành tích kỷ lục, trở thành bộ phim Original nội địa của Disney+ có lượng người xem cao nhất trên toàn thế giới từ trước đến nay".

Ju Ji Hoon bình thản với mọi chỉ trích trong 'Hoàng hậu tái hôn' - Ảnh 5.'Hoàng hậu tái hôn' đưa Webtoon tiến sâu vào Hollywood

Sở hữu gần 3 tỉ lượt xem, 'Hoàng hậu tái hôn' là bước tiến mới của Webtoon Entertainment khi hợp tác cùng Disney+ và Hulu, mở đường cho hàng loạt dự án chuyển thể tại Hollywood.


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    Chủ đề: Shin Min Ah Hoàng hậu tái hôn Lee Se Young Lee Jong Suk Ju Ji Hoon

    Dòng sự kiện: Thế giới phim Hàn

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