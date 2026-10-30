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Giám đốc Sở Xây dựng TP Huế: Sẽ chấm dứt xây lăng mộ xa hoa

tác giả
NHẬT LINH
NHẬT LINH
NHẬT LINH

Tình trạng lăng mộ quy mô lớn mọc lên tự phát, lấn chiếm không gian sinh thái và xen kẹt trong khu dân cư đang đặt ra sức ép nặng nề cho một đô thị di sản như Huế.

Huế sẽ chấm dứt xây lăng mộ xa hoa, hướng đến đô thị di sản xanh - Ảnh 1.

Ông Võ Lê Nhật - Giám đốc Sở Xây dựng TP Huế - Ảnh: CÔNG THÀNH

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Võ Lê Nhật - Giám đốc Sở Xây dựng TP Huế - cho biết thành phố đang rà soát, hoàn thiện quy hoạch nghĩa trang, tăng cường quản lý việc xây dựng lăng mộ và khuyến khích hình thức hỏa táng theo hướng văn minh, tiết kiệm đất, bảo vệ môi trường.

Quy chuẩn lăng mộ giản dị

* Thưa ông, thực hiện Chỉ thị số 13 của Ban Thường vụ Thành ủy về nếp sống văn minh trong việc tang, việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch nghĩa trang của thành phố đang được triển khai như thế nào?

- Ông Võ Lê Nhật: Thành phố đang rà soát quỹ đất mai táng, hướng đến phát triển các công viên nghĩa trang tập trung, sinh thái. Quy hoạch chuyên ngành quản lý nghĩa trang thành phố đang được tổ chức lập và dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Huế sẽ chấm dứt xây lăng mộ xa hoa, hướng đến đô thị di sản xanh - Ảnh 2.

Toàn cảnh khu lăng mộ xa hoa ở làng An Bằng, xã Phú Vinh, TP Huế nhìn từ trên cao - Ảnh: NGUYỄN TẤN ANH PHONG

Các khu nghĩa trang quy hoạch mới được bố trí ngoài lõi đô thị và các vành đai bảo vệ I, II của di tích cố đô, bảo đảm khoảng cách ly vệ sinh môi trường.

Tại các dự án hoa viên nghĩa trang, diện tích đất an táng dự kiến khống chế khoảng 35-40%, phần còn lại dành cho cây xanh, cảnh quanh.

Vị trí quy hoạch cũng được tính toán gắn với các trục giao thông vành đai để thuận tiện đi lại, hạn chế ảnh hưởng đến hạ tầng nội thị.

Trước mắt, thành phố tiếp tục mở rộng các nghĩa trang phù hợp quy hoạch và đầu tư các khu mới để đáp ứng nhu cầu an táng, tiếp nhận mồ mả di dời.

Các dự án chính gồm: Nghĩa trang tập trung phía Nam xã Thủy Phù (nay là phường Phú Bài, diện tích khoảng 11,94 ha), nghĩa trang nhân dân phía Nam xã Phú Sơn (nay là phường Phú Bài, quy mô khoảng 100 ha, trong đó dự kiến giai đoạn 1 khoảng 20 ha), nghĩa trang tập trung phía Bắc tại phường Hương Hồ (nay là phường Long Hồ).

* Trước tình trạng xây dựng lăng mộ quy mô lớn, gây lãng phí đất, thành phố có giải pháp gì để quản lý diện tích, chiều cao và kiến trúc lăng mộ?

- Ông Võ Lê Nhật: Thành phố đang nghiên cứu quy định khung về quản lý nghĩa trang và lăng mộ trên cơ sở Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ và các quy chuẩn kỹ thuật hiện hành. 

Huế sẽ chấm dứt xây lăng mộ xa hoa, hướng đến đô thị di sản xanh - Ảnh 3.

Những khu lăng mộ xa hoa ở nghĩa trang làng An Bằng được xây dựng với số tiền rất lớn - Ảnh: NHẬT LINH

Nội dung dự kiến gồm quy định cụ thể về diện tích mộ, giới hạn chiều cao bia mộ, bình phong, trụ biểu dưới 2,5m và hạn chế bê tông hóa khuôn viên.

Thành phố cũng định hướng xây dựng các mẫu thiết kế giản dị, trang nghiêm, phù hợp bản sắc văn hóa Huế. Với các công viên nghĩa trang tập trung, việc xây dựng phải tuân thủ đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được duyệt.

Tại nghĩa trang truyền thống ở xã, phường, người dân cần đăng ký, thống nhất mặt bằng kỹ thuật với chính quyền cơ sở trước khi xây dựng; các trường hợp vi phạm sẽ được xử lý triệt để.

Huế sẽ di dời các khu lăng mộ tự phát

* Thành phố có lộ trình nào để đóng cửa, chỉnh trang hoặc di dời các khu lăng mộ tự phát trong khu dân cư và khu vực nhạy cảm về môi trường, cảnh quan?

- Ông Võ Lê Nhật: Thành phố triển khai lộ trình theo từng bước, gắn với chỉnh trang đô thị và kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Trước mắt sẽ số hóa hiện trạng, xác định ranh giới mồ mả, cắm mốc thực địa và từng bước đóng cửa các điểm nghĩa địa nhỏ lẻ xen cài trong khu dân cư, hành lang bảo vệ nguồn nước sông Hương và vùng đệm di sản, không để phát sinh việc chôn cất mới tại các khu vực đã có quyết định đóng cửa.

Huế sẽ chấm dứt xây lăng mộ xa hoa, hướng đến đô thị di sản xanh - Ảnh 4.

TP Huế đang xây dựng quy chuẩn xây lăng mộ nhằm chấm dứt tình trạng xây dựng lăng mộ xa hoa - Ảnh: NHẬT LINH

Thành phố đồng thời triển khai điều tra hiện trạng, ưu tiên dự án di dời nghĩa địa trong nội thị TP Huế (cũ), cải tạo hoặc xây mới nghĩa trang tại các xã, phường có quy hoạch đất nghĩa trang, lập phương án giải phóng mặt bằng riêng đối với các nghĩa địa không còn phù hợp quy hoạch.

Đối với những khu vực chưa thể di dời trong 3-5 năm tới, sẽ xem xét các giải pháp giảm tác động môi trường như trồng cây xanh cách ly, nạo vét mương thoát nước mặt và hướng dẫn người dân chỉnh trang mộ phần bằng vật liệu thân thiện môi trường.

Huế sẽ chấm dứt xây lăng mộ xa hoa, hướng đến đô thị di sản xanh - Ảnh 5.

Việc chấm dứt tình trạng xây dựng lăng mộ xa hoa nhằm tránh lãng phí, dành quỹ đất cho phát triển hạ tầng và hướng đến xây dựng Huế thành đô thị di sản xanh - Ảnh: NGUYỄN TẤN ANH PHONG

Về lâu dài, việc di dời sẽ gắn với các dự án giao thông, công viên công cộng và chỉ thực hiện khi các nghĩa trang tập trung phía Bắc, phía Nam đã có hạ tầng tiếp nhận phù hợp, bảo đảm quyền lợi người dân và yếu tố tâm linh.

* Thành phố có chính sách hoặc giải pháp nào để khuyến khích người dân chuyển sang hỏa táng và sử dụng mô hình công viên nghĩa trang sinh thái?

- Ông Võ Lê Nhật: Thay đổi một tập quán cần có thời gian và sự đồng thuận của người dân. Vì vậy, bên cạnh tuyên truyền, thành phố đang thực hiện chính sách hỗ trợ 100% chi phí dịch vụ hỏa táng cho người có hộ khẩu thường trú trên địa bàn, đồng thời hỗ trợ một phần chi phí vận chuyển và miễn, giảm phí lưu giữ tro cốt ban đầu tại các tháp cốt công cộng.

Thủ tục hỗ trợ được kết nối với quy trình đăng ký khai tử tại UBND cấp xã để người dân thuận tiện thực hiện.

Thành phố cũng tiếp tục kêu gọi xã hội hóa đầu tư, hoàn thiện cơ sở hỏa táng và phát triển các hoa viên nghĩa trang sinh thái, tạo thêm lựa chọn phù hợp, văn minh và thân thiện với môi trường.

Huế sẽ chấm dứt xây lăng mộ xa hoa, hướng đến đô thị di sản xanh - Ảnh 7.Xây lăng mộ xa hoa ở Huế: Đề xuất quy định cụ thể diện tích, chiều cao của lăng mộ

Trước tình trạng lăng mộ xa hoa mọc lên nhiều nơi, bạn đọc Tuổi Trẻ cho rằng cần có quy hoạch, quy chuẩn cụ thể về diện tích, chiều cao và giấy phép xây dựng để chấm dứt cuộc đua tốn kém, lãng phí đất đai.

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    Chủ đề: TP Huế lăng mộ nghĩa trang di sản làng An Bằng

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