‘Thành phố lăng mộ’ ở Huế cấm xây thêm lăng mộ xa hoa

Toàn cảnh "thành phố lăng mộ" ở làng An Bằng (xã Phú Vinh, TP Huế) được báo chí nước ngoài gọi là thành phố xa hoa bậc nhất dành cho người đã khuất - Ảnh: NHẬT LINH

Tháng 7 vừa qua, Ban Thường vụ Thành ủy Huế ban hành chỉ thị số 13 về đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức tang lễ trên địa bàn thành phố. Trong những hạn chế, bất cập được chỉ ra có tình trạng xây dựng lăng mộ phô trương, gây lãng phí.

Chỉ thị yêu cầu HĐND và UBND TP Huế chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện quy hoạch hệ thống nghĩa trang theo hướng đồng bộ, hiện đại, sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả và đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Thành phố cũng được yêu cầu tham mưu ban hành các quy định cụ thể về diện tích, kích thước, khoảng cách và kiến trúc phần mộ, bảo đảm sự thống nhất, văn minh, phù hợp với quy hoạch, cảnh quan và yêu cầu bảo vệ môi trường.

Những yêu cầu này nhằm hạn chế tình trạng xây dựng lăng mộ phô trương, lãng phí tại nhiều địa phương, trong đó có những vùng quê.

Khu lăng mộ có khoảng 4.500 công trình

Tại xã Phú Vinh, khu lăng mộ làng An Bằng từ lâu đã nổi tiếng bởi những công trình có kiến trúc cầu kỳ, màu sắc rực rỡ và quy mô lớn.

Khu lăng mộ được xây dựng hoành tráng ở làng An Bằng - Ảnh: NHẬT LINH

Năm 2016, báo Daily Mail của Anh từng giới thiệu khu nghĩa trang này như một điểm đến thu hút sự chú ý bởi những ngôi mộ có kiến trúc độc đáo, xa hoa. Theo thông tin được báo đăng tải thời điểm đó, có gia đình chi hơn 70.000 USD, tương đương hơn 1,6 tỉ đồng vào năm 2016, để xây dựng lăng mộ.

Cổng vào một khu lăng mộ được trang trí rồng phượng, khảm sành sứ tinh xảo ở khu lăng mộ làng An Bằng - Ảnh: NHẬT LINH

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Phạm Phụng, Phó chủ tịch UBND xã Phú Vinh, cho biết khu nghĩa trang làng An Bằng hiện có khoảng 4.500 lăng mộ.

Theo ông Phụng, trong thời gian dài vừa qua, khu vực này không xuất hiện thêm những lăng mộ xa hoa mới.

"Những ngôi mộ mới là mộ nằm trong phần lăng mộ của gia đình đã được xây dựng sẵn. Chúng tôi phối hợp với thôn thường xuyên kiểm tra việc xây dựng ở đây để kịp thời xử lý vi phạm", ông Phụng nói.

Lập nhóm Zalo để phát hiện vi phạm

Để quản lý hoạt động xây dựng tại khu lăng mộ, chính quyền xã Phú Vinh phối hợp với thôn thường xuyên kiểm tra, theo dõi hiện trường.

Một nền móng lăng mộ vừa được dựng lên ở khu lăng mộ An Bằng. Việc xây dựng lăng mộ xa hoa mới ở khu vực này được chính quyền xã Phú Vinh kiểm soát trong những năm qua - Ảnh: NHẬT LINH

Theo ông Phạm Phụng, cán bộ xã và thôn còn sử dụng công nghệ, lập nhóm Zalo để phản ánh hiện trường. Khi phát hiện dấu hiệu xây dựng lăng mộ sai quy định, các thành viên có thể thông báo kịp thời để chính quyền kiểm tra, xử lý.

Việc theo dõi thường xuyên nhằm phát hiện sớm các trường hợp có dấu hiệu vi phạm, góp phần bảo đảm hoạt động xây dựng tại khu vực nghĩa trang được quản lý theo quy định.

Trong bối cảnh TP Huế đặt mục tiêu xây dựng nếp sống văn minh trong việc tang, công tác quy hoạch và quản lý nghĩa trang tiếp tục là vấn đề được quan tâm.

Với khu lăng mộ An Bằng, việc kiểm soát hoạt động xây dựng không chỉ liên quan đến sử dụng đất mà còn gắn với cảnh quan và nếp sống văn minh tại địa phương.