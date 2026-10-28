Phường có nhiều lăng mộ bề thế ở Huế thông báo đóng cửa các nghĩa trang

Phường Thuận An là địa phương có những nghĩa trang với nhiều lăng mộ bề thế - Ảnh: NGUYỄN DO

Ngày 28-10, ông Lê Đình Phong - Chủ tịch UBND phường Thuận An, TP Huế - cho biết địa phương đã có thông báo về việc đóng cửa các nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn.

Theo đó, từ ngày 31-10, các khu nghĩa trang, nghĩa địa tại phường Thuận An sẽ chính thức đóng cửa. Sau thời điểm này, mọi hoạt động chôn cất người chết và xây dựng mới lăng mộ tại các khu vực trên đều bị cấm.

Việc đóng cửa các nghĩa trang, nghĩa địa căn cứ quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, định hướng phát triển đô thị, tình hình thực tế về quỹ đất nghĩa địa và yêu cầu quản lý nghĩa trang tập trung.

Các trường hợp có nhu cầu mai táng sẽ được hướng dẫn thực hiện tại nghĩa trang Phú Xuân cũ, nay thuộc xã Phú Hồ, và nghĩa trang xã Phú Diên cũ, nay thuộc xã Phú Vinh, theo quy hoạch và quy định hiện hành.

UBND phường khuyến khích người dân lựa chọn hỏa táng để được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí của Nhà nước; thời gian tổ chức tang lễ không kéo dài quá 72 giờ, hạn chế tốn kém và bảo đảm vệ sinh môi trường.

Theo ông Phong, trước khi triển khai, địa phương đã tổ chức cuộc họp với khoảng 100 người, gồm những người cao tuổi, người có uy tín, đại diện các dòng họ… để trao đổi, vận động và tạo sự đồng thuận.

Ông cho biết việc vận động người dân lựa chọn hỏa táng, không tiếp tục chôn cất và xây dựng mới lăng mộ trên địa bàn nhận được sự thống nhất cao từ những người tham dự.

Lý giải chủ trương này, vị chủ tịch phường nói địa phương hướng tới dành quỹ đất cho phát triển dịch vụ, hạ tầng văn hóa và du lịch biển theo định hướng của thành phố; đồng thời, tạo quỹ đất thu hút các nhà đầu tư xây dựng khu nghỉ dưỡng, khách sạn.

Thuận An là địa phương có nhiều khu lăng mộ bề thế, được xây dựng công phu với mái ngói nhiều tầng, các họa tiết rồng trang trí cầu kỳ.

Về thực trạng mồ mả trên địa bàn, ông Phong cho biết trước đây việc xây dựng lăng mộ diễn ra tự phát, có những vị trí nằm sát nhà ở của người dân. Đối với những lăng mộ hiện nằm xen kẽ trong khu dân cư, địa phương sẽ có lộ trình di dời ra ngoài.