Lăng mộ ‘khủng’ xây trong nghĩa trang, xã yêu cầu dừng nhưng vẫn thi công hoàn thiện

Khu lăng mộ "khủng" được xây dựng trong nghĩa trang với kiến trúc nổi bật, khác biệt so với những khu mộ khác của người dân - Ảnh: THÀNH NAM

Khu lăng mộ "khủng" này được gia đình ông L.V.S. ở xã Nga Thanh cũ (nay thuộc xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) xây dựng tại nghĩa trang Nga Thanh, trong khuôn viên rộng hàng trăm mét vuông, khác biệt với tất cả các khu mộ bên trong khu nghĩa trang.

Ghi nhận thực tế cho thấy lăng mộ nổi bật với mái nhà màu vàng, xung quanh được ốp gạch đỏ, trang trí hoa văn, bên trong nhà mồ có nhiều ngôi mộ.

Trong khi toàn bộ khu nghĩa trang có rất nhiều khu mộ của người dân, đa phần được xây dựng trên diện tích nhỏ, với kiến trúc tương tự nhau, chỉ duy nhất có khu lăng mộ trên là khác biệt và cao nhất của cả khu nghĩa trang.

Ông Phạm Quang Huy, Trưởng thôn Đức Sơn (xã Nga Sơn), cho biết trước đây khu nghĩa trang thuộc thôn Vạn Liên (xã Nga Thanh). Sau khi sáp nhập, đa phần diện tích thuộc về thôn Đức Sơn và một phần thuộc thôn Chí Thiện.

"Do mới nhận nhiệm vụ nên thông tin chi tiết về khu nhà mồ trên ra sao tôi chưa nắm rõ. Chỉ biết khi nhận nhiệm vụ, công trình trên đã hoàn thành với quy mô khá lớn so với các khu mô khác trong nghĩa trang", ông Huy nói.

Dù xã 2 lần lập biên bản, yêu cầu dừng thi công, nhưng công trình vẫn xây dựng, đến nay đã cơ bản hoàn thành - Ảnh: THÀNH NAM

Cũng theo Trưởng thôn Đức Sơn, theo quy định mỗi gia đình trong xã Nga Thanh cũ được cấp 30m2 đất trong nghĩa trang. Còn gia đình ông S. có diện tích đất lớn có thể nhận chuyển nhượng lại của những hộ gia đình khác.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Cao Văn Tuấn, Phó trưởng Phòng Kinh tế xã Nga Sơn, thông tin cuối năm 2025, xã nhận được phản ánh của Nhân dân về việc gia đình ông S. xây dựng khu lăng mộ rộng lớn, khác biệt trong nghĩa trang, xã đã lập đoàn liên ngành trực tiếp đi kiểm tra, lập biên bản sự việc.

Tại thời điểm kiểm tra, địa phương ghi nhận gia đình ông S. xây công trình có chiều dài 15m, rộng 12m, tổng diện tích 180m2, đã xây tường gạch, bê tông cốt thép cao 2,5m.

Đoàn đã lập biên bản, yêu cầu gia đình dừng thi công, với lý do xây dựng công trình kiên cố khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, không báo cáo đến chính quyền địa phương.

Đến cuối tháng 1-2026, xã tiếp tục đi kiểm tra thì công trình đã cơ bản xây dựng xong. Trước thực trạng trên, đoàn kiểm tra tiếp tục yêu cầu gia đình tạm dừng việc xây dựng và đề nghị cung cấp toàn bộ giấy tờ liên quan để kiểm tra theo quy định.

"Hai lần kiểm tra, lập biên bản, gia đình ông S. đều không có mặt. Xã cũng nhiều lần mời ông S. đến làm việc, cung cấp hồ sơ giấy tờ, thế nhưng ông S. vẫn không cung cấp", ông Tuấn cho biết.

Lăng mộ xây dựng trong một khu đất rộng hàng trăm mét vuông - Ảnh: THÀNH NAM

Cũng theo ông Tuấn, qua kiểm tra thực tế, khu lăng mộ có kiến trúc lớn, bề thế, khác biệt so với lăng mộ của Nhân dân.

"Gia đình xây khu lăng mộ "khủng" ở nghĩa trang là không hợp lý. Tuy nhiên qua rà soát các quy định, chưa thấy có quy định cụ thể về diện tích xây dựng khu lăng mộ nên cũng khó cho địa phương trong xử lý", ông Tuấn thông tin.

Về hướng xử lý, Phó trưởng Phòng Kinh tế xã Nga Sơn cho biết tới đây sẽ tiếp tục mời gia đình ông S. tới làm việc, đồng thời sẽ tham mưu cho lãnh đạo xã đưa ra biện pháp xử lý.