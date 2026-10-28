Gia Lai hỗ trợ hỏa táng 2.800 người: Tiết kiệm đất đai, đỡ gánh nặng mồ mả

Trung tâm hỏa táng Bình Định An Viên tại khu vực phía đông tỉnh Gia Lai là nơi tiếp nhận hỏa táng theo chính sách hỗ trợ của tỉnh - Ảnh: Bình Định An Viên

Ngày 28-10, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai cho biết từ khi áp dụng chính sách hỗ trợ người sử dụng dịch vụ hỏa táng tới nay, toàn tỉnh đã hỗ trợ hơn 2.800 ca hỏa táng với số tiền hỗ trợ hơn 20 tỉ đồng.

Hỏa táng là hình thức văn minh, giảm gánh nặng cho người nghèo

Chính sách này được áp dụng từ năm 2021 khi còn tỉnh Bình Định cũ. Sau đó, tiếp tục được áp dụng thống nhất trên toàn tỉnh Gia Lai mới theo nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XIII ban hành tại kỳ họp thứ 4 ngày 15-6-2026.

Theo chính sách này, tỉnh Gia Lai hỗ trợ chi phí hỏa táng, chi phí vận chuyển với mức 6 triệu đồng/thi hài từ 10 tuổi trở lên và 4,5 triệu đồng/thi hài dưới 10 tuổi.

Đối tượng thụ hưởng là người đại diện hộ gia đình hoặc cá nhân đứng tên ký hợp đồng sử dụng dịch vụ hỏa táng cho người chết có nơi thường trú trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Đối với người chết không xác định được tên tuổi, quê quán, nghề nghiệp, nơi cư trú hoặc không có thân nhân tổ chức mai táng, Chủ tịch UBND cấp xã được giao đại diện ký hợp đồng sử dụng dịch vụ hỏa táng cho người chết trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Bà Phạm Thị T., trú phường Pleiku, cho hay chồng bà là ông Nguyễn Hữu C. vừa mất tuần trước ở tuổi 72 do bệnh ung thư xương.

Do hoàn cảnh khó khăn, bà làm đơn gửi UBND phường đăng ký chính sách hỗ trợ hỏa táng cho chồng và sau đó được hỏa táng tại Trung tâm hỏa táng Bình Định An Viên ngày 23-10.

Theo bà T., đây là chính sách khuyến khích cho việc hỏa táng bởi chôn cất bên ngoài thì hiện không có đất đai, mà dân cư mỗi ngày càng đông. Bà T. cho rằng chính sách hỗ trợ hỏa táng của tỉnh rất có ý nghĩa với gia đình bà.

Tương tự, ông Võ Trọng T., tỉnh Gia Lai, có cha là ông Võ Ngọc Đ. vừa qua đời và được hỗ trợ hỏa táng tại Trung tâm hỏa táng Bình Định An Viên ngày 8-10 vừa qua. Theo đánh giá của ông T. đây là chính sách tốt và đầy nhân văn, hỗ trợ được cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

Tiết kiệm đất đai, giảm ô nhiễm môi trường

Theo Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai, cùng với quá trình đô thị hóa, dân số gia tăng. Quỹ đất phục vụ nhu cầu mai táng ngày càng hạn hẹp.

Một số nghĩa trang trên địa bàn tỉnh bắt đầu có dấu hiệu quá tải và không đủ đáp ứng nhu cầu của người dân. Ngoài ra, hình thức chôn cất người chết dưới đất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Trong khi đó, hình thức hỏa táng người chết là một hình thức văn minh, hiện đại đã được các nước trên thế giới và một số tỉnh, thành phố trong nước đã áp dụng từ lâu.

Việc này mang lại nhiều lợi ích lớn như: tiết kiệm quỹ đất; giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ nguồn nước, tránh lây lan dịch bệnh...

Dù vậy, việc sử dụng dịch vụ này nhìn chung còn thấp và chưa đồng đều giữa vùng đô thị và nông thôn.

Do đó, để việc hỏa táng trở thành hình thức táng phổ biến, cần công tác tuyên truyền, vận động.

Cần có chính sách khuyến khích, hỗ trợ để thúc đẩy người dân sử dụng dịch vụ. Việc này cũng giúp giảm áp lực gánh nặng chi phí cho người dân, đặc biệt các hộ nghèo, hộ cận nghèo khó tiếp cận dịch vụ.