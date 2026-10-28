Thay đổi thói quen an táng trong làng: 'Ban đầu khó chịu nhưng lâu dài có lợi'

Phường Thuận An đã gặp gỡ những người cao tuổi, đại diện dòng họ và chức sắc tôn giáo tại cuộc phát động thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang - Ảnh: C.NHUNG



Thông báo đóng cửa các nghĩa trang, nghĩa địa, cấm chôn cất, an táng trên địa bàn từ ngày 31-10 của UBND phường Thuận An (TP Huế) nhận được nhiều sự quan tâm của người dân địa phương.

Ủng hộ đóng cửa nghĩa trang dù phải đưa tang xa hơn

Thuận An có một mặt giáp biển, một mặt giáp hệ thống đầm phá, với nhiều nghĩa trang, nghĩa địa nằm ven biển. Tại đây, nhiều gia đình khá giả và những hộ định cư ở nước ngoài đã đầu tư xây dựng lăng mộ khang trang, bề thế.

Phường Thuận An là nơi có nhiều lăng mộ bề thế, khang trang - Ảnh: NGUYỄN DO

Trước khi thông báo đóng cửa nghĩa trang, phường Thuận An đã gặp gỡ những người cao tuổi, đại diện dòng họ và chức sắc tôn giáo để trao đổi, tạo sự đồng thuận.

Ông Đào Thống (75 tuổi, ngụ làng Thai Dương, phường Thuận An) là một trong những người tham gia buổi phát động thực hiện nếp sống văn minh trong đám tang và đóng cửa nghĩa trang tại địa phương.

Ông kể việc ma chay ở làng vốn được lo chu đáo, tỉ mỉ, nhiều đám tang kéo dài nhiều ngày.

Đa số người dân địa phương, điều được an táng tại các nghĩa trang, nghĩa địa trong làng. Trong làng hiện tại có khoảng hơn 3.000 lăng mộ.

Theo ông Thống, nhờ chủ trương của thành phố và sự vận động của địa phương, người dân cơ bản hưởng ứng việc thực hành tiết kiệm trong tang lễ. Hai tháng qua, địa phương có nhiều người qua đời nhưng rất ít trường hợp để quá 72 giờ mới an táng.

Ông Đào Thống cho rằng việc an táng người thân về các khu nghĩa trang theo quy hoạch sẽ mang lại nhiều lợi ích lâu dài - Ảnh: NGUYỄN DO

"Còn về chủ trương đóng cửa nghĩa trang thì tôi hoàn toàn đồng ý. Ban đầu có nhiều người sẽ thấy khó chịu nhưng nhìn xa hơn thì đây là việc có lợi, giúp quê hương ngày càng giàu đẹp", ông Thống nói.

Ông cho rằng an táng tập trung tại nghĩa trang được quy hoạch sẽ ổn định lâu dài, giúp người dân bớt lo mộ phần phải di dời khi có dự án đầu tư.

Mong đất ven biển mang lại lợi ích lâu dài

Ông Hà Trọng Duy (70 tuổi, ngụ phường Thuận An) cho biết gia đình có mộ phần tại địa phương nhưng ông vẫn hoàn toàn ủng hộ chủ trương đóng cửa nghĩa trang.

Theo ông, tình trạng xây mộ tự phát kéo dài nhiều năm khiến quỹ đất dành cho người sống ngày càng thu hẹp, ảnh hưởng đến môi trường và cảnh quan. Nếu tiếp tục nếp sống cũ thì diện tích đất dành cho mộ phần sẽ tiếp tục tăng.

Từ ngày 31-10, các nghĩa trang, nghĩa địa ở phường Thuận An sẽ đóng cửa - Ảnh: NGUYỄN DO

"Đưa người thân về nghĩa trang đã quy hoạch có thể xa hơn, nhưng sẽ khang trang hơn và ổn định lâu dài", ông Duy nói.

Ông mong những khu đất đẹp ven biển được quy hoạch thành quảng trường văn hóa, khu du lịch... để người dân địa phương và các thế hệ sau được hưởng lợi lâu dài.

Ông Duy nhắc lại việc di dời hàng ngàn ngôi mộ để triển khai các dự án hạ tầng giao thông, quảng trường ở Thuận An thời gian qua. Theo ông, phần lớn người dân ủng hộ và khi hạ tầng hoàn thiện hơn, chính họ là những người được hưởng lợi.

Phường Thuận An vừa di dời hàng ngàn ngôi mộ để làm công viên văn hóa đa năng biển Thuận An - Ảnh: NGUYỄN DO



Liên quan đến vấn đề này, ông Lê Đình Phong - Chủ tịch UBND phường Thuận An - cho biết sau cuộc phát động thì việc đóng cửa nghĩa trang được phường đưa ra trao đổi tại các cuộc tiếp xúc cử tri.

"Đây là vấn đề rất được người dân quan tâm, qua các buổi làm việc, địa phương đã nhận được sự đồng thuận cao. Thời gian tới địa phương tiếp tục tuyên truyền đến người dân để mọi người cùng chung tay thực hiện" - ông Phong nói.

Như Báo Tuổi Trẻ đã thông tin, từ ngày 31-10, các khu nghĩa trang, nghĩa địa tại phường Thuận An sẽ chính thức đóng cửa. Sau thời điểm này, mọi hoạt động chôn cất người chết và xây dựng mới lăng mộ tại các khu vực trên đều bị cấm. Các trường hợp có nhu cầu mai táng sẽ được hướng dẫn thực hiện tại nghĩa trang Phú Xuân cũ, nay thuộc xã Phú Hồ, và nghĩa trang xã Phú Diên cũ, nay thuộc xã Phú Vinh, theo quy hoạch và quy định hiện hành. UBND phường khuyến khích người dân lựa chọn hỏa táng để được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí của Nhà nước; thời gian tổ chức tang lễ không kéo dài quá 72 giờ, hạn chế tốn kém và bảo đảm vệ sinh môi trường.