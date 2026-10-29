Xây lăng mộ xa hoa ở Huế: Đề xuất quy định cụ thể diện tích, chiều cao của lăng mộ

Một lăng mộ ở khu "thành phố lăng mộ" làng An Bằng, xã Phú Vinh, TP Huế - Ảnh: TRẦN THIỆN

Thông tin "thành phố lăng mộ" ở Huế cấm xây thêm lăng mộ xa hoa nhận được sự quan tâm của nhiều bạn đọc Tuổi Trẻ. Phần lớn ý kiến đồng tình với chủ trương này, đồng thời cho rằng cần có giải pháp quản lý rõ ràng để tránh tình trạng lăng mộ đồ sộ mọc lên tràn lan.

Nên chấm dứt cuộc đua xây lăng mộ xa hoa

Mới đây, phường Thuận An (TP Huế) thông báo sẽ đóng cửa các nghĩa trang trên địa bàn từ ngày 31-10, đồng thời vận động người dân lựa chọn hỏa táng, dành quỹ đất cho hạ tầng và phát triển du lịch biển.

Nhiều lăng mộ ở làng An Bằng, Huế có giá trị xây dựng hàng tỉ đồng - Ảnh: TRẦN THIỆN

Cách đó khoảng 30km về phía nam, lãnh đạo xã Phú Vinh, TP Huế cũng cho biết đã cấm xây dựng thêm lăng mộ xa hoa tại khu nghĩa trang nổi tiếng ở làng An Bằng, nơi được nhiều người biết đến với tên gọi "thành phố lăng mộ".

Những động thái này thể hiện nỗ lực hạn chế tình trạng xây dựng lăng mộ phô trương, gây lãng phí tại địa phương, theo tinh thần chỉ thị 13 của Ban Thường vụ Thành ủy Huế ban hành vào tháng 7 vừa qua.

Nhiều bạn đọc cho rằng lòng hiếu kính với tổ tiên không nhất thiết phải thể hiện bằng những công trình đồ sộ, tốn hàng tỉ đồng.

Khu nghĩa trang ở làng An Bằng với nhiều lăng mộ được xây dựng hàng tỉ đồng - Ảnh: TRẦN THIỆN

Bạn đọc có email ducanh***@gmail.com nói người Việt vốn coi trọng chữ hiếu, nhưng sự thành kính với người đã khuất không nhất thiết phải thể hiện qua những lăng mộ xa hoa. Chăm lo mồ mả tổ tiên là điều đáng quý, song nếu làm quá mức rồi so bì với nhau thì sẽ mất đi ý nghĩa ban đầu.

Đồng tình, bạn đọc Hungab cho rằng việc xây dựng lăng mộ nguy nga, đồ sộ rất lãng phí tiền của, đặc biệt là đất đai dành cho các thế hệ sau.

Theo lãnh đạo xã Phú Vinh, địa phương đã cấm việc xây dựng thêm lăng mộ xa hoa ở nghĩa trang làng An Bằng - Ảnh: TRẦN THIỆN

Bạn đọc Luu nhìn nhận việc tu tạo mộ phần ông cha là một truyền thống tốt đẹp. Đây không chỉ là cách tưởng nhớ người thân đã khuất mà còn giúp mỗi người nhớ về nguồn cội, hiểu hơn về gốc gác của mình.

Tuy nhiên theo bạn đọc này, khi việc xây dựng, trang hoàng mộ phần với kinh phí hàng tỉ đồng trở thành trào lưu để khoe mẽ, so kè hoặc chạy theo những quan niệm phong thủy, con người có thể bị cuốn vào sự mê tín, dị đoan.

Cần có quy chuẩn về diện tích, chiều cao khi xây lăng mộ

Từ thực tế trên, nhiều bạn đọc đề nghị cần sớm có quy định cụ thể về việc xây dựng lăng mộ để chính quyền thuận lợi quản lý, người dân cũng có căn cứ thực hiện.

Bạn đọc Hà Yên cho hay cần quy định rõ chiều cao, diện tích, khu vực được phép xây dựng và giấy phép xây lăng mộ. Theo bạn đọc, những quy định này sẽ giúp hạn chế tình trạng người dân tự ý mua đất, xây lăng mộ theo ý thích, đồng thời góp phần chấm dứt cuộc đua xây dựng lăng mộ xa hoa.

Toàn cảnh khu vực nghĩa trang làng An Bằng nhìn từ trên cao. Khu vực này nằm sát ven biển của TP Huế và một trong những khu vực có tiềm năng về du lịch biển - Ảnh: TRẦN THIỆN

Đồng tình với quan điểm này, bạn đọc Khắc Hoàng đề nghị cần quy hoạch rõ ràng từ sớm, tránh để những "phố lăng mộ" tiếp tục mọc lên tràn lan.

Bạn đọc Duc cũng nhấn mạnh đất đai ngày càng hạn hẹp nên việc xây dựng mồ mả cần có chuẩn mực, bảo đảm gọn gàng và phù hợp với quy hoạch.

Trong khi đó, bạn đọc Vinh cho rằng dù khi còn sống giàu sang đến đâu, khi qua đời mỗi người cũng chỉ cần một phần đất để an nghỉ. Vì vậy, xây lăng mộ quá lớn vừa tốn kém vừa gây lãng phí.

Bạn đọc Tuổi Trẻ phần lớn ủng hộ việc dừng phong trào xây dựng lăng mộ xa hoa - Ảnh: TRẦN THIỆN

Bạn đọc ducphuc nhìn nhận việc tôn trọng người đã khuất là điều hiển nhiên, nhưng cũng cần tính đến thực tế cuộc sống. Quy hoạch nghĩa trang hợp lý không chỉ giúp con cháu giảm áp lực về chuyện mồ mả mà còn dành thêm đất cho người sống sản xuất, làm ăn và ổn định cuộc sống.

Từ những ý kiến trên, nhiều bạn đọc cho rằng việc xây dựng lăng mộ cần được nhìn nhận hài hòa giữa truyền thống thờ cúng tổ tiên và nhu cầu sử dụng đất của xã hội.

Quy hoạch rõ ràng, quy chuẩn cụ thể và cơ chế quản lý phù hợp được xem là những giải pháp cần thiết để hạn chế tình trạng xây lăng mộ xa hoa, tránh lãng phí và giữ gìn ý nghĩa tốt đẹp của việc tưởng nhớ người đã khuất.

Lăng mộ xây dựng nguy nga tại làng An Bằng - Ảnh: TRẦN THIỆN

TP Huế hỗ trợ người dân trong việc hỏa táng như thế nào? Theo Nghị quyết số 30 của HĐND TP Huế (áp dụng đến hết năm 2030), thành phố thực hiện chính sách hỗ trợ 100% chi phí dịch vụ hỏa táng từ nguồn ngân sách địa phương. Chính sách áp dụng cho người qua đời có nơi thường trú tại TP Huế, người mất trên địa bàn không có thân nhân lo an táng và các trường hợp hỏa táng thi hài cải táng đủ điều kiện. Dịch vụ được thực hiện tại cơ sở hỏa táng trên địa bàn. Đáng chú ý, thành phố đã đơn giản hóa thủ tục hành chính, bỏ yêu cầu nộp giấy chứng tử trong hồ sơ và rút ngắn thời hạn giải quyết xuống còn 3 ngày làm việc tại UBND cấp xã/phường, giúp thân nhân tiếp cận quyền lợi nhanh chóng và thuận tiện.