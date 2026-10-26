Phường ở Huế có 'góc cà phê' miễn phí cho dân ngồi chờ làm hồ sơ

Cán bộ phường An Cựu trò chuyện với người dân tại "Không gian chờ thân thiện, phục vụ tận tâm" - Ảnh: NGUYỄN DO

Sau khi tiếp nhận hồ sơ ở bộ phận một cửa, cán bộ trao cho người dân một thiết bị báo tin, giống loại thường thấy ở quán cà phê để báo khi đồ uống đã xong.

Cầm thiết bị trên tay, người dân không phải đứng chờ trước quầy mà ra "Không gian chờ thân thiện, phục vụ tận tâm" ngồi đợi.

Tại đây có sẵn nước suối, cà phê hòa tan và trà để mọi người tự phục vụ, không mất phí. Khi hồ sơ có kết quả, thiết bị sẽ báo để người dân quay lại quầy nhận.

Từ "chờ" đến "thân thiện"

Theo UBND phường An Cựu, mô hình được xây dựng sau khi nghiên cứu các cách làm về cải cách hành chính, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Mục tiêu không chỉ là giải quyết hồ sơ đúng quy định, đúng hạn, mà còn tạo một không gian gần gũi, thoải mái để người dân nghỉ ngơi trong thời gian chờ.

Ông Liêu Vĩnh Dũng ngồi chờ kết quả thủ tục hành chính - Ảnh: NGUYỄN DO

Phường kỳ vọng mỗi người đến làm việc đều cảm nhận được sự đón tiếp chu đáo, được hướng dẫn tận tình và thái độ phục vụ chân thành.

Ông Trần Viết Trung - Phó chủ tịch UBND phường An Cựu - cho biết bên cạnh việc đẩy mạnh cải cách hành chính, phường tạo thêm không gian để người dân, doanh nghiệp ngồi chờ kết quả một cách thoải mái.

"Tại khu vực này cũng bố trí tivi để thông tin về các hoạt động nổi bật của phường, các chỉ số về thủ tục hành chính công, qua đó kịp thời tuyên truyền đến người dân", ông Trung nói.

"Chính quyền gần gũi với nhân dân"

Là một trong những người dân đến làm thủ tục tại đây, ông Liêu Vĩnh Dũng (trú phường An Cựu) đánh giá cao tinh thần phục vụ của cán bộ phường.

Theo ông, trong thời gian làm thủ tục hành chính, các bộ phận làm việc rất nhiệt tình, vui vẻ và hướng dẫn tận tình cho người dân, đặc biệt là các thủ tục trực tuyến.

Không gian chờ đưa vào hoạt động từ ngày 26-10, tại đây có sẵn nước uống, cà phê tự phục vụ - Ảnh: NGUYỄN DO

Về tốc độ giải quyết hồ sơ, ông Dũng đánh giá mới ở mức vừa phải. Tuy nhiên, ông cho rằng đây là giai đoạn đầu đổi mới về quản lý và thủ tục hành chính nên gặp những khó khăn.

"Người hiểu thì cũng rất thông cảm cho chính quyền", ông nói.

Với không gian chờ mới khai trương, ông Dũng cho đây là sự đổi mới, sáng tạo giúp hành chính và nhân dân gần gũi, thoải mái hơn.

Bước vào khu vực chờ, ông cho biết rất ấn tượng với những khay kẹo đặt sẵn để người dân thong thả chờ. "Cũng giống như một sự ngọt ngào giữa chính quyền với người dân", ông chia sẻ.



Bà Hoàng Thị Như Thanh - Chủ tịch UBND phường An Cựu - cho biết ngoài mô hình không gian chờ thân thiện, phường đã đặt "Hộp thư số - Lắng nghe, tiếp nhận, kết nối, phục vụ" tại cả 24/24 tổ dân phố. Đây là kênh để người dân thuận tiện gửi phản ánh, kiến nghị và ý tưởng xây dựng khu dân cư, đóng góp cho sự phát triển của quê hương. Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường còn triển khai robot kiosk, thiết bị tương tác tự động có màn hình cảm ứng, tích hợp trí tuệ nhân tạo, giúp người dân thực hiện thủ tục hành chính thuận lợi hơn.