Giám đốc Công ty Văn Hóa cùng trưởng chi nhánh giả lừa người đi làm nông trại ở Úc

Hai bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Tự mở văn phòng, tự phong trưởng chi nhánh

Ngày 30-10, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Như Pháp (52 tuổi, trú Quảng Trị) 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 5 năm tù về tội làm, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; Phạm Văn Hóa (46 tuổi, trú Nghệ An) 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại tòa, hai bị cáo thừa nhận hành vi như cáo trạng đã truy tố.

Theo cáo trạng, Công ty Văn Hóa (thành lập năm 2021, ở TP.HCM) do ông Hóa làm giám đốc.

Ông Hóa thừa nhận từ khi thành lập, công ty không được cấp phép hoạt động kinh doanh dịch vụ đưa người Việt Nam lao động tại nước ngoài.

Vậy nhưng ông Hóa đã sử dụng pháp nhân công ty và hợp đồng hợp tác ký kết với Công ty cổ phần Tập đoàn khoáng sản HPC để tổ chức tiếp nhận hồ sơ, tuyển dụng, đào tạo và hứa hẹn đưa người Việt Nam đi làm việc tại các nông trại ở Úc theo thị thực thiếu hụt kỹ năng tạm thời - diện thỏa thuận lao động.

Ông Hóa đã gửi các thông tin gian dối cho nhân viên, cộng tác viên để tư vấn, tiếp nhận, sàng lọc hồ sơ và thu tiền của khách hàng.

Kết quả xác minh tại Cục Quản lý lao động ngoài nước cho thấy Công ty Văn Hóa, Công ty cổ phần Tập đoàn khoáng sản HPC không có giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đà Nẵng xác định từ năm 2023 đến nay không có chương trình hợp tác nào đưa người Việt Nam sang lao động tại thị trường Úc theo thị thực thiếu hụt kỹ năng tạm thời - diện thỏa thuận lao động.

Tháng 1-2023, ông Hóa ủy quyền cho một người ở TP.HCM tên Lê Văn Hùng thực hiện tiếp nhận, sàng lọc hồ sơ và thu tiền khách hàng có nhu cầu đi xuất khẩu lao động làm việc tại các nông trại Úc.

Ông Hóa thông báo chi phí trọn gói mà các cộng tác viên phải thu từ khách hàng là 10.000 USD/người. Số tiền này đã bao gồm hoa hồng của cộng tác viên từ 1.000 - 2.000 USD/khách hàng.

Lê Văn Hùng đã giới thiệu cho Nguyễn Như Pháp về chương trình xuất khẩu lao động của Công ty Văn Hóa, nhằm tìm kiếm thêm khách hàng khu vực miền Trung.

Thông qua ông Pháp, Hùng đã thu nhận hồ sơ của 9 khách hàng với tổng số tiền 297 triệu đồng và nộp về Công ty Văn Hóa.

Cũng theo cáo trạng, ông Pháp không phải là nhân viên, cộng tác viên được ủy quyền của Công ty Văn Hóa, không có khả năng, điều kiện, không am hiểu, không nắm quy định của pháp luật về hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Vậy nhưng ông Pháp đã thuê tầng 1 (tòa nhà Trang Lâm Phát, Đà Nẵng) để mở văn phòng và tự đặt tên "Văn phòng Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ xuất nhập khẩu Văn Hóa tại Đà Nẵng", và tự xưng trưởng chi nhánh.

Hứa hẹn đưa sang Úc làm nông trại, chiếm đoạt tiền tỉ

Từ tháng 2 đến 6-2023, ông Pháp đã làm giả 1 con dấu của Công ty Văn Hóa.

Đồng thời đưa ra các thông tin gian dối với các bị hại rằng đây là đợt đầu tiên Công ty Văn Hóa làm thủ tục xuất khẩu lao động sang thị trường Úc theo chương trình hợp tác ký kết giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội của Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Úc. Nội dung công việc là lao động phổ thông (lái xe tải, máy kéo, hái rau củ…) tại các nông trại Úc.

Chi phí xuất khẩu lao động trọn gói mà ông Pháp đưa ra là 17.000 USD, và hứa hẹn sẽ hoàn trả 100% phí nếu sai cam kết.

Ông Pháp bị cáo buộc đã làm giả 13 bản cam kết của Công ty Văn Hóa và Chi nhánh Công ty Văn Hóa tại Đà Nẵng để nhiều khách hàng tin tưởng, nộp tiền. Và có 15 khách hàng đã nộp tiền, với tổng số tiền hơn 3 tỉ đồng.

Sau khi nhận được tiền, ông Pháp trích nộp về Công ty Văn Hóa một ít; còn phần lớn thì cho vay, trả nợ và tiêu xài cá nhân hết.

Đối với ông Hóa, cáo trạng xác định dù không đăng ký hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng với cơ quan nhà nước, nhưng từ tháng 1 đến 5-2023, ông này đã tổ chức tiếp nhận hồ sơ, cung cấp thông tin gian dối về chương trình xuất khẩu lao động sang Úc để làm nhiều người tin tưởng nộp tiền.

Sau đó, ông Hóa không thực hiện cam kết mà chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân với tổng số tiền 297 triệu đồng.

Lừa đưa 101 người đi xuất khẩu lao động ở Nhật, lãnh 15 năm tù Sáng 26-1, TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Việt Vương (34 tuổi, ngụ TP Hà Nội) 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



