Rác tràn xuống mé sông gần khu vực xuất phát của các đội ghe - Ảnh: KHẮC TÂM

Dự kiến trưa mai (23-11), sau lễ khai mạc sẽ là phần tranh tài của các đội ghe tham gia giải đua ghe ngo TP Cần Thơ mở rộng năm 2026, diễn ra trên sông Maspéro (phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ) trong hai ngày 23 và 24-11.

Năm nay có 84 đội tham gia, trong đó có 67 đội nam và 17 đội nữ. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử môn đua ghe ngo có nhiều đội tham gia tranh tài nhất từ trước đến nay. Giải nhất ở mỗi nội dung nam 1.200m và nữ 1.000m là 200 triệu đồng.

Không chỉ trên đường, vỉa hè... dưới sông cũng nhiều rác - Ảnh: KHẮC TÂM

Do vậy, giải đua ghe ngo năm nay hứa hẹn sẽ thu hút nhiều du khách gần xa đến xem và cổ vũ cho các đội.

Dù cuộc tranh tài chưa chính thức diễn ra, nhưng nhiều ngày qua, các đội ghe đã tụ tập về dòng sông Maspéro để tập luyện, từ sáng đến chiều tối, thu hút nhiều người đến xem. Nhiều hàng quán mọc lên nối tiếp nhau.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ sáng 22-11, tuyến đường hai bên bờ sông, nơi diễn ra cuộc tranh tài giữa các đội ghe, có rất nhiều bảng cấm, ghi nội dung: "Cấm vứt rác xuống sông, gây ảnh hưởng đến đường đua"; "Cấm mua bán trên bờ kè"…

Dọc lan can bờ kè sông Maspéro, cứ khoảng 50m là có gắn bảng cấm vứt rác. Ban tổ chức, chính quyền địa phương cũng bố trí nhiều thùng chứa rác, nhà vệ sinh lưu động…

Tuy nhiên, trên vỉa hè, lòng đường và dưới dòng sông… đã tràn nhập rác, từ hộp xốp, bọc ni lông cho đến chai nhựa, đâu đâu cũng có rác.

Tại một số khu vực, dù có thùng chứa rác nhưng chỉ cách đó vài bước chân, rác tràn xuống mé sông.

Mặc dù có bảng cấm mua bán trên bờ kè, nhưng phần lớn bờ kè hai bên dòng sông, trong khoảng 1km hàng quán được dựng tạm mọc lên san sát, chiếm không gian của người xem.

Một du khách đến từ Cà Mau cho biết rất muốn xem đua ghe ngo một lần trong đời cho biết, nhưng do không có thời gian nên chỉ kịp đến xem các đội tập luyện.

"Tuy chưa chính thức tranh tài nhưng không khí rất rộn ràng, tiếng trống giục, tiếng hò reo… làm tôi rất phấn khích. Tôi hơi chạnh lòng một chút vì còn tình trạng vứt rác khá nhiều. Chính quyền đã quan tâm tạo sân chơi cho người dân, giữ gìn bản sắc thì mình phải chung tay. Tôi hy vọng mọi người đến xem, cổ vũ cho các đội ghe với tinh thần văn minh, không vứt rác bừa bãi, cùng bảo vệ môi trường chung", vị khách này chia sẻ.

Trao đổi trưa 22-11, một lãnh đạo Công ty cổ phần Công trình đô thị Sóc Trăng cho hay đơn vị và các ngành, địa phương đã tích cực phối hợp dẹp dọn vệ sinh, làm cỏ, đặt thùng rác, tuyên truyền lưu động..., tuy nhiên do ý thức của một phận người dân chưa cao nên còn tình trạng vứt rác bừa bãi.

Theo vị này, rác nhiều "kinh khủng", sau khi giải đua kết thúc, đơn vị phải dành 2 ngày mới dọn dẹp xong.

Một số hình ảnh ghi nhận tại khu vực:

Tràn ngập hộp xốp, chai nhựa ở mé sông - Ảnh: KHẮC TÂM

Có thùng chứa rác nhưng cách đó vài bước chân, rác được vứt xuống mé sông - Ảnh: KHẮC TÂM

Hàng quán mọc tạm san sát trên bờ kè - Ảnh: KHẮC TÂM

Bảng cấm vứt rác xuống sông trên bờ kè đường đua ghe ngo - Ảnh: KHẮC TÂM

Trên bờ kẻ cũng có bảng cấm mua bán, nhưng quán tạm vẫn mọc lên - Ảnh: KHẮC TÂM