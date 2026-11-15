26 giọng ca thanh thiếu niên tranh tài vòng chung kết toàn quốc

Ba thí sinh giành ngôi quán quân tại ba bảng thi - Ảnh: BTC

Tiếng chim trong vườn Bác, Một vòng Việt Nam, Nhà em ở lưng đồi… - những ca khúc quen thuộc ngợi ca quê hương, đất nước vang lên qua giọng hát của 26 thanh thiếu niên đã tạo nên đêm chung kết đầy sắc màu âm nhạc.

Cuộc thi Tiếng hát Thanh thiếu niên toàn quốc 2026 được tổ chức nhằm tìm kiếm, bồi dưỡng những tài năng âm nhạc trẻ trên cả nước.



Cuộc thi do Công ty cổ phần Media Tân Thành An phối hợp với Viện Kinh tế, văn hóa và nghệ thuật tổ chức sản xuất, với sự đồng hành của dự án Thư viện "Nâng cánh ước mơ" thuộc Công đoàn báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng.

Sân chơi tài năng cho thanh thiếu niên

Sau hơn 2 tháng phát động, cuộc thi thu hút được các thí sinh dự thi tại khắp các tỉnh, thành trên cả nước. Qua các vòng tuyển chọn tại ba miền, các thí sinh đã cùng tụ hội về Hà Nội để tranh tài trong vòng chung khảo và chung kết toàn quốc.

Các thí sinh không chỉ được thể hiện giọng hát, cá tính âm nhạc mà còn tích lũy kinh nghiệm, đánh giá chuyên môn.

Nhiều tiết mục cho thấy sự quan tâm của thí sinh đối với các giá trị văn hóa truyền thống, được thể hiện bằng ngôn ngữ âm nhạc gần gũi với khán giả.

Các tiêu chí đánh giá tập trung vào năng lực thanh nhạc, kỹ thuật xử lý ca khúc, khả năng cảm thụ âm nhạc, phong cách biểu diễn, cá tính nghệ thuật, bản lĩnh sân khấu và tiềm năng phát triển của từng thí sinh.

Thông qua các vòng thi được tổ chức bài bản, các em có cơ hội được thể hiện mình, học hỏi từ những người làm nghề, rèn luyện bản lĩnh và từng bước tiếp cận môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Cuộc thi được chia thành ba bảng theo độ tuổi. Bảng Nhi đồng (dành cho thí sinh từ 5 - 12 tuổi), bảng Thiếu niên (dành cho thí sinh từ 13 - 18 tuổi), bảng Đoàn viên (dành cho thí sinh từ 19 - 30 tuổi). Mỗi bảng lựa chọn 1 quán quân, 2 á quân và 10 giải thưởng phụ.

Các phần tranh tài được chuẩn bị công phu - Ảnh: BTC

Yêu văn hóa Việt qua từng lời ca, khúc hát

Bên cạnh mục tiêu tìm kiếm tài năng, Tiếng hát Thanh thiếu niên toàn quốc 2026 còn hướng tới việc bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc trong thế hệ trẻ.

Định hướng âm nhạc của cuộc thi có sự kết hợp giữa những ca khúc về quê hương, đất nước, con người Việt Nam, tình cảm gia đình với các dòng nhạc trẻ trung, hiện đại.

Sự giao thoa này tạo điều kiện để thí sinh thể hiện năng lực trong nhiều thể loại, đồng thời tiếp cận các giá trị văn hóa truyền thống bằng cảm nhận và ngôn ngữ nghệ thuật của thế hệ mình.

Nhiều ca khúc gắn liền với tuổi thơ, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, đúng với lứa tuổi được các thí sinh lựa chọn trong vòng chung kết.

Âm nhạc đã trở thành cầu nối gắn kết các bạn trẻ có cùng đam mê âm nhạc, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đời sống văn hóa.

Sau hơn hai tiếng tranh tài, ngôi vị quán quân của từng bảng được ấn định: Hoàng Bảo Như (bảng Nhi đồng), Thái Ngô Thế Đan (bảng Thiếu niên), Nguyễn Thị Hương Trà (bảng Đoàn viên).