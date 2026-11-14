Sinh viên thi tài quảng bá hạt gạo, trái thanh long, trái dứa, lá trà Việt

Đội Đồng xanh thơm hương lúa nhận cúp Quán quân - Ảnh: THIÊN ĐIỂU

Cuộc thi Nhà Truyền thông tài ba là sân chơi truyền thông thường niên do Học viện Ngoại giao tổ chức, vừa bước sang mùa thứ 14.

Cuộc thi tạo môi trường để sinh viên thử sức với các bài toán truyền thông thực tế, vận dụng kiến thức chuyên môn và phát triển tư duy sáng tạo.

Năm 2026, cuộc thi tập trung vào chủ đề quảng bá nông sản Việt Nam. Trong quá trình triển khai dự án, bốn đội thi vào chung kết đã lựa chọn những hướng tiếp cận riêng.

Đội AAAAA+ với dự án "Truy tìm căn cước hạt gạo" giải quyết câu chuyện truyền thông để đưa hạt gạo Việt vào thị trường châu Âu.

Đội Đồng xanh thơm hương lúa phát triển chiến dịch truyền thông đa nền tảng cho sản phẩm trà, nổi bật với series "Chén trà - Tình thân", gắn văn hóa thưởng trà với sự kết nối giữa con người.

Đội Đồng xanh thơm hương lúa trong phần thi tranh biện - Ảnh: THIÊN ĐIỂU

Đội Agency Bò sữa triển khai sự kiện "Trạm gói hạnh phúc" và hộp quà "Mùa hạnh phúc", đưa sản phẩm dứa sấy vào trải nghiệm trao tặng và sẻ chia.

Trong khi đó, đội Ngũ sắc độc đắc lựa chọn chuyến xe "Long Gia" để lan tỏa câu chuyện về thanh long đến gần hơn với công chúng.

Tại vòng chung kết, các đội thi đã trình bày kết quả triển khai, làm rõ ý tưởng, định hướng và hoạt động truyền thông của dự án.

Đây là dịp để các đội thể hiện năng lực xây dựng chiến lược, sáng tạo nội dung và khả năng giải quyết yêu cầu từ đối tác doanh nghiệp.

Hai đội xuất sắc vào vòng trong còn phải tiếp tục tranh biện gay cấn với nhau để bảo vệ dự án của mình.

Đại sứ Lương Thanh Nghị - Nguyên Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí, Nguyên là Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, Nguyên Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Đan Mạch và Australia, giám khảo cuộc thi, khen ngợi hai đội tranh biện thông minh, sắc sảo, tìm được điểm yếu của đội kia để tranh biện.

Tuy nhiên, ông có lời khuyên cần chú ý về âm lượng, không nói quá nhanh, quá to và lên giọng khi đặt câu hỏi tranh biện hay trả lời câu hỏi tranh biện để tạo cảm giác thoải mái hơn cho người nghe.

Đội Đồng xanh thơm hương lúa nhận cúp Quán quân - Ảnh: THIÊN ĐIỂU

Đội AAAAA+ nhận giải Quý quân - Ảnh: THIÊN ĐIỂU

Đội Ngũ sắc độc đắc nhận giải Quý quân - Ảnh: THIÊN ĐIỂU

Trải qua 2 phần tranh tài gay cấn, ngôi vị quán quân thuộc về Đồng xanh thơm hương lúa, giải Á quân được trao cho đội Agency Bò sữa, và giải Quý quân thuộc về hai đội Ngũ sắc độc đắc và đội AAAAA+. Hai đội Quán quân và Á quân cũng giành luôn hai giải thưởng phụ (do khán giả bình chọn) gồm Giải Đội thi được yêu thích nhất (đội Đồng xanh thơm hương lúa) và giải Dự án thực thi ấn tượng nhất (đội Agency Bò sữa).