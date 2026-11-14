Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Giao lưu giữa các gia đình Việt Nam với sinh viên Lào, Campuchia

tác giả
KIM ANH
KIM ANH
KIM ANH

Ngày 14-11, Liên đoàn Lao động TP.HCM tổ chức chương trình đồng hành Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TP.HCM năm 2026.

Giao lưu giữa các gia đình Việt Nam với sinh viên Lào, Campuchia. - Ảnh 1.

Chương trình với sự tham gia của các gia đình Việt, sinh viên Lào, Campuchia... - Ảnh: C.K

Chương trình với sự tham gia của 250 thành viên gia đình Việt, sinh viên Lào, Campuchia… Đoàn đã dâng hương tưởng niệm tại Di tích Đền thờ Nữ tướng Nguyễn Thị Định (tỉnh Vĩnh Long) để hiểu thêm về truyền thống đấu tranh anh dũng, nhân hậu của con người Việt Nam.

Tại Khu du lịch Lan Vương (Vĩnh Long), các bạn đã giao lưu các trò chơi truyền thống Việt Nam như bơi thuyền, đạp xe, đi cầu dừa… Thông qua chương trình, các sinh viên Lào, Campuchia có cơ hội tìm hiểu thêm về văn hóa, phong tục, tập quán và đời sống của người dân Việt Nam; được cùng nhau chia sẻ những câu chuyện, những bữa cơm thân mật và những khoảnh khắc đáng nhớ.

Bạn Kham Mani Keo, học viên cao học ngành Văn học Việt Nam đến từ Lào, chia sẻ rằng những bữa cơm tại nhà bà Nguyễn Thị Sen, hội viên Hội Cựu chiến binh phường Phú Thuận, là khoảng thời gian ấm áp giữa những ngày học tập xa quê. Keo gọi người phụ nữ nhận đỡ đầu mình bằng hai tiếng "Mẹ Sen". Từ sự chăm sóc, lắng nghe đến những lần cùng nấu ăn, bà giúp người con Lào cảm nhận được tình thân ngay tại TP.HCM.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, Liên đoàn Lao động thành phố sẽ tiếp tục vận động rộng rãi đội ngũ đoàn viên, người lao động thành phố nhận đỡ đầu, đồng hành cùng sinh viên Lào, Campuchia; tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, về nguồn; thăm hỏi sinh viên Lào, Campuchia nhân các dịp lễ, Tết cổ truyền của ba dân tộc (như Tết Nguyên đán, Tết Bunpimay của Lào, Tết Chôl Chnăm Thmây của Campuchia…).

Chương trình "Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia" không chỉ tạo cơ hội để sinh viên quốc tế và các gia đình Việt Nam gặp gỡ, giao lưu mà còn giúp các em có thêm những người thân, những người bạn và những tình cảm gần gũi như trong chính gia đình của mình. Chương trình góp phần vun đắp, trở thành tình thân lâu dài giữa các gia đình Việt Nam với sinh viên Lào, Campuchia.

Giao lưu giữa các gia đình Việt Nam với sinh viên Lào, Campuchia. - Ảnh 2.
Giao lưu giữa các gia đình Việt Nam với sinh viên Lào, Campuchia. - Ảnh 3.
Giao lưu giữa các gia đình Việt Nam với sinh viên Lào, Campuchia. - Ảnh 4.

Các sinh viên Lào, Campuchia cùng thành viên gia đình Việt tham gia các trò chơi "đặc sản miền Tây" - Ảnh: C.K

Giao lưu giữa các gia đình Việt Nam với sinh viên Lào, Campuchia. - Ảnh 6.Hội thao sinh viên Việt Nam -  Lào - Campuchia

TTO - Sáng 15-4, gần 100 sinh viên Việt Nam, Lào và Campuchia đang học tập tại TP.HCM đã tham gia Hội thao giao lưu sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia tại Nhà văn hóa Thanh niên.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
KIM ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Campuchia sinh viên Lào Công đoàn gia đình Việt TP.HCM

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất