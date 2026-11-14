Giao lưu giữa các gia đình Việt Nam với sinh viên Lào, Campuchia

Chương trình với sự tham gia của các gia đình Việt, sinh viên Lào, Campuchia... - Ảnh: C.K

Chương trình với sự tham gia của 250 thành viên gia đình Việt, sinh viên Lào, Campuchia… Đoàn đã dâng hương tưởng niệm tại Di tích Đền thờ Nữ tướng Nguyễn Thị Định (tỉnh Vĩnh Long) để hiểu thêm về truyền thống đấu tranh anh dũng, nhân hậu của con người Việt Nam.



Tại Khu du lịch Lan Vương (Vĩnh Long), các bạn đã giao lưu các trò chơi truyền thống Việt Nam như bơi thuyền, đạp xe, đi cầu dừa… Thông qua chương trình, các sinh viên Lào, Campuchia có cơ hội tìm hiểu thêm về văn hóa, phong tục, tập quán và đời sống của người dân Việt Nam; được cùng nhau chia sẻ những câu chuyện, những bữa cơm thân mật và những khoảnh khắc đáng nhớ.

Bạn Kham Mani Keo, học viên cao học ngành Văn học Việt Nam đến từ Lào, chia sẻ rằng những bữa cơm tại nhà bà Nguyễn Thị Sen, hội viên Hội Cựu chiến binh phường Phú Thuận, là khoảng thời gian ấm áp giữa những ngày học tập xa quê. Keo gọi người phụ nữ nhận đỡ đầu mình bằng hai tiếng "Mẹ Sen". Từ sự chăm sóc, lắng nghe đến những lần cùng nấu ăn, bà giúp người con Lào cảm nhận được tình thân ngay tại TP.HCM.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, Liên đoàn Lao động thành phố sẽ tiếp tục vận động rộng rãi đội ngũ đoàn viên, người lao động thành phố nhận đỡ đầu, đồng hành cùng sinh viên Lào, Campuchia; tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, về nguồn; thăm hỏi sinh viên Lào, Campuchia nhân các dịp lễ, Tết cổ truyền của ba dân tộc (như Tết Nguyên đán, Tết Bunpimay của Lào, Tết Chôl Chnăm Thmây của Campuchia…).

Chương trình "Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia" không chỉ tạo cơ hội để sinh viên quốc tế và các gia đình Việt Nam gặp gỡ, giao lưu mà còn giúp các em có thêm những người thân, những người bạn và những tình cảm gần gũi như trong chính gia đình của mình. Chương trình góp phần vun đắp, trở thành tình thân lâu dài giữa các gia đình Việt Nam với sinh viên Lào, Campuchia.

Các sinh viên Lào, Campuchia cùng thành viên gia đình Việt tham gia các trò chơi "đặc sản miền Tây" - Ảnh: C.K