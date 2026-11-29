Giá cá tra nguyên liệu đang ở mức cao, người nuôi có lời khá - Ảnh: KHẮC TÂM

Những ngày qua, người nuôi cá tra tại Đồng bằng sông Cửu Long như An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ… vô cùng phấn khởi vì giá cá đang ở mức khá cao. Ngày 29-11, tùy khu vực và cỡ cá, thương lái mua vào với giá từ 35.000 - 38.000 đồng/kg.

Ông Nguyễn Hùng, một người nuôi cá tra ở Cần Thơ, cho biết với mức giá này, sau khi trừ chi phí, nông dân còn lời từ 9.000 - 15.000 đồng/kg. Mức lời này được xem là lý tưởng đối với người nuôi cá tra.

Theo ông Hùng, tùy mật độ thả giống, thức ăn và quản lý ao, thời gian nuôi cá tra thương phẩm thường mất khoảng 6 - 10 tháng thì cá đạt cỡ 0,7 - 1,5kg/con.

"Một ao nuôi diện tích mặt nước khoảng 10.000m2, độ sâu 3,5m, thả giống 400.000 con. Sau khoảng 8 tháng nuôi, có thể thu hoạch đạt sản lượng khoảng 360 tấn. Với giá cá tra nguyên liệu như hiện nay, trừ chi phí, người nuôi lời vài tỉ đồng như chơi", ông Hùng chia sẻ.

Người nuôi cá tra ở Đồng bằng sông Cửu Long kỳ vọng các giải pháp để đạt hiệu quả bền vững - Ảnh: KHẮC TÂM

Nhiều năm nuôi cá tra thương phẩm, ông Dương (Đồng Tháp) cho hay giá cá thời gian gần đây tăng vọt, người nuôi rất mừng vì có lời. Tuy nhiên theo ông Dương, nghề nuôi cá tra khá bấp bênh, nhiều lúc giá cá rớt dưới giá thành, khiến người nuôi chao đảo.

Ông lý giải giá cá tra nguyên liệu gần đây tăng, có nguyên nhân giá cá giống đầu năm đột ngột tăng mạnh, nên một số người chậm thả nuôi, chờ hạ nhiệt mới thả giống.

"Nghề nuôi cá tra lợi nhuận thực tế phụ thuộc rất lớn vào giá thức ăn, biến động giá cá giống, dịch bệnh, thời tiết và đầu ra xuất khẩu… Hy vọng lễ hội cá tra tổ chức tại Đồng Tháp đầu tháng 12, các nhà quản lý sẽ ngồi lại, bàn cách để nghề nuôi cá tra phát triển bền vững hơn", ông Dương kỳ vọng.

Diện tích thả nuôi cá tra toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long hiện duy trì ở mức khoảng 6.000 - 6.500ha, tập trung chủ yếu ở các địa phương đầu nguồn và dọc sông Tiền, sông Hậu.