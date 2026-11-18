Bà Trần Thị Bé Bảy - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp - tại buổi giao ban báo chí

Thông tin về chương trình được bà Trần Thị Bé Bảy - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp - chia sẻ tại Hội nghị giao ban báo chí tháng 11, tổ chức ngày 18-11 tại tỉnh Đồng Tháp.

Theo bà Trần Thị Bé Bảy, một trong những điểm nhấn của Lễ hội Cá tra lần thứ I năm 2026 là chuỗi trình diễn ẩm thực kéo dài ba ngày của đầu bếp quốc tế Yan Can Cook. Thông qua các chương trình này, ban tổ chức mong muốn giới thiệu sự đa dạng trong cách chế biến cá tra, từ những món ăn quen thuộc, bình dân đến ẩm thực cao cấp, qua đó góp phần quảng bá giá trị và hình ảnh cá tra Đồng Tháp.

Lễ hội diễn ra từ ngày 3 đến 6-12 tại phường Hồng Ngự và phường An Bình, với chủ đề "Từ dòng Mekong đến bàn ăn thế giới".

Theo kế hoạch, Yan Can Cook sẽ có ba buổi trình diễn, mỗi buổi kéo dài khoảng 90 phút tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, với ba chủ đề khác nhau.

Mở màn ngày 3-12 là chương trình "Yan nấu được, bạn cũng nấu được". Tại đây, đầu bếp sẽ hướng dẫn chế biến những món ăn từ cá tra theo cách đơn giản, gần gũi, để người xem có thể dễ dàng học hỏi và thực hiện tại nhà.

Ngày 4-12, chương trình tiếp tục với chủ đề "Di sản ẩm thực Đồng Tháp", tập trung vào những món ăn mang hương vị đặc trưng vùng sông nước. Qua bàn tay chế biến của đầu bếp, nguyên liệu cá tra được kết hợp với nét văn hóa ẩm thực địa phương, góp phần giới thiệu đặc sản và quảng bá du lịch Đồng Tháp.

Đến ngày 5-12, hành trình ẩm thực chuyển sang chủ đề "Ẩm thực cao cấp quốc tế". Đây là dịp để Yan Can Cook thể hiện khả năng sáng tạo, biến tấu cá tra thành những món ăn theo phong cách hiện đại, hướng đến thị trường và thực khách quốc tế.

Ba chủ đề được xây dựng theo hành trình từ căn bếp gia đình, qua không gian ẩm thực bản địa đến bàn tiệc cao cấp. Qua đó ban tổ chức kỳ vọng góp phần thay đổi cách nhìn của người tiêu dùng về cá tra, không chỉ là mặt hàng thủy sản phục vụ xuất khẩu mà còn là nguyên liệu có khả năng phát triển đa dạng trong lĩnh vực ẩm thực.

Chế biến cá tra tại Công ty cổ phần Gò Đàng (GODACO), tỉnh Đồng Tháp - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Lễ khai mạc dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 3-12 tại quảng trường Võ Nguyên Giáp. Sáng 4-12, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì hội nghị tổng kết ngành hàng cá tra năm 2026, triển khai nhiệm vụ năm 2027 tại phường An Bình. Trong khuôn khổ lễ hội còn có hoạt động thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản trên sông Tiền, đêm thả hoa đăng tri ân tổ nghề cá tra, lễ hội đường phố "Sắc màu Mekong" và phiên chợ hàng Việt khu vực biên giới. Ngoài ra lễ hội còn có không gian triển lãm hành trình phát triển ngành hàng cá tra Đồng Tháp; trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và các sản phẩm đặc trưng vùng biên giới.