Đồng Tháp chi hơn 9 tỉ đồng tổ chức lễ hội cá tra, có show Yan Can Cook

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp cùng các sở ngành tham quan một vùng nuôi cá tra trên địa bàn tỉnh - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Theo kế hoạch vừa được UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành, Lễ hội Cá tra Đồng Tháp lần thứ I sẽ diễn ra trong bốn ngày, từ ngày 3 đến 6-12-2026, tại phường Hồng Ngự và phường An Bình. Địa điểm tổ chức chính là quảng trường Võ Nguyên Giáp, phường Hồng Ngự.

Đáng chú ý, kinh phí thực hiện các hoạt động chính của lễ hội do Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan, được tạm tính 9 tỉ đồng. Nguồn kinh phí này dự kiến huy động từ xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác khoảng 7,6 tỉ đồng và ngân sách nhà nước khoảng 1,4 tỉ đồng.

Lễ hội mang chủ đề "Từ dòng Me Kong đến bàn ăn thế giới", hướng đến quảng bá hình ảnh, thương hiệu cá tra Đồng Tháp; tạo cơ hội để doanh nghiệp, đối tác gặp gỡ, kết nối giao thương, trao đổi thông tin thị trường.

Đồng thời, tỉnh kỳ vọng thúc đẩy ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn trong toàn bộ chuỗi giá trị ngành hàng cá tra.

Theo chương trình dự kiến, lễ hội có nhiều hoạt động đáng chú ý như không gian triển lãm "Hành trình cá tra Đồng Tháp", trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm thương mại biên giới Việt Nam - Campuchia; không gian trải nghiệm ẩm thực cá tra các nước với chủ đề "Ẩm thực cá tra - Vươn xa thế giới".

Đặc biệt, chương trình còn có show Yan Can Cook trình diễn các món ăn từ cá tra, phiên chợ hàng Việt khu vực biên giới - Hồng Ngự 2026, lễ hội đường phố kết hợp ẩm thực và các hoạt động văn hóa cộng đồng.

Một nội dung khác là hội nghị chỉ đạo sản xuất và phát triển ngành hàng cá tra do Cục Thủy sản và Kiểm ngư phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường Hồng Ngự tổ chức.

UBND tỉnh Đồng Tháp đặt yêu cầu kết quả lễ hội không chỉ tính bằng số lượng hoạt động hay đại biểu tham dự mà còn phải thể hiện qua số cuộc kết nối giao thương, hợp đồng, biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác, giá trị giao dịch dự kiến và khả năng huy động nguồn lực xã hội hóa.

Cá tra tạo sinh kế, đóng góp lớn cho kinh tế Đồng Tháp Cá tra là một trong những ngành hàng thủy sản chủ lực, đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu sản xuất và xuất khẩu của tỉnh Đồng Tháp. Năm 2025, giá trị sản xuất ngành cá tra của tỉnh ước đạt hơn 9.700 tỉ đồng, kim ngạch xuất khẩu khoảng 1 tỉ USD, sản lượng hằng năm đạt trên 500.000 tấn. Đáng chú ý, nguồn nguyên liệu cá tra của Đồng Tháp cung cấp trên 92% cho hoạt động chế biến xuất khẩu. Với quy mô sản xuất lớn và hệ thống doanh nghiệp chế biến phát triển, cá tra không chỉ tạo giá trị kinh tế mà còn góp phần giải quyết việc làm, tạo sinh kế cho người dân và khẳng định vị thế thủy sản Đồng Tháp trên thị trường quốc tế.