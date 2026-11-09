Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Đồng Tháp chi hơn 9 tỉ đồng tổ chức lễ hội cá tra, có show Yan Can Cook

tác giả
MẬU TRƯỜNG
MẬU TRƯỜNG
MẬU TRƯỜNG

Lễ hội Cá tra lần thứ I dự kiến diễn ra từ ngày 3 đến 6-12 tại Đồng Tháp, với kinh phí dự kiến hơn 9 tỉ đồng, trong đó ngân sách nhà nước khoảng 1,4 tỉ đồng.

- Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp cùng các sở ngành tham quan một vùng nuôi cá tra trên địa bàn tỉnh - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Theo kế hoạch vừa được UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành, Lễ hội Cá tra Đồng Tháp lần thứ I sẽ diễn ra trong bốn ngày, từ ngày 3 đến 6-12-2026, tại phường Hồng Ngự và phường An Bình. Địa điểm tổ chức chính là quảng trường Võ Nguyên Giáp, phường Hồng Ngự.

Đáng chú ý, kinh phí thực hiện các hoạt động chính của lễ hội do Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan, được tạm tính 9 tỉ đồng. Nguồn kinh phí này dự kiến huy động từ xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác khoảng 7,6 tỉ đồng và ngân sách nhà nước khoảng 1,4 tỉ đồng.

Lễ hội mang chủ đề "Từ dòng Me Kong đến bàn ăn thế giới", hướng đến quảng bá hình ảnh, thương hiệu cá tra Đồng Tháp; tạo cơ hội để doanh nghiệp, đối tác gặp gỡ, kết nối giao thương, trao đổi thông tin thị trường.

Đồng thời, tỉnh kỳ vọng thúc đẩy ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn trong toàn bộ chuỗi giá trị ngành hàng cá tra.

Theo chương trình dự kiến, lễ hội có nhiều hoạt động đáng chú ý như không gian triển lãm "Hành trình cá tra Đồng Tháp", trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm thương mại biên giới Việt Nam - Campuchia; không gian trải nghiệm ẩm thực cá tra các nước với chủ đề "Ẩm thực cá tra - Vươn xa thế giới".

Đặc biệt, chương trình còn có show Yan Can Cook trình diễn các món ăn từ cá tra, phiên chợ hàng Việt khu vực biên giới - Hồng Ngự 2026, lễ hội đường phố kết hợp ẩm thực và các hoạt động văn hóa cộng đồng.

Một nội dung khác là hội nghị chỉ đạo sản xuất và phát triển ngành hàng cá tra do Cục Thủy sản và Kiểm ngư phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường Hồng Ngự tổ chức.

UBND tỉnh Đồng Tháp đặt yêu cầu kết quả lễ hội không chỉ tính bằng số lượng hoạt động hay đại biểu tham dự mà còn phải thể hiện qua số cuộc kết nối giao thương, hợp đồng, biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác, giá trị giao dịch dự kiến và khả năng huy động nguồn lực xã hội hóa.

Cá tra tạo sinh kế, đóng góp lớn cho kinh tế Đồng Tháp

Cá tra là một trong những ngành hàng thủy sản chủ lực, đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu sản xuất và xuất khẩu của tỉnh Đồng Tháp. Năm 2025, giá trị sản xuất ngành cá tra của tỉnh ước đạt hơn 9.700 tỉ đồng, kim ngạch xuất khẩu khoảng 1 tỉ USD, sản lượng hằng năm đạt trên 500.000 tấn.

Đáng chú ý, nguồn nguyên liệu cá tra của Đồng Tháp cung cấp trên 92% cho hoạt động chế biến xuất khẩu. Với quy mô sản xuất lớn và hệ thống doanh nghiệp chế biến phát triển, cá tra không chỉ tạo giá trị kinh tế mà còn góp phần giải quyết việc làm, tạo sinh kế cho người dân và khẳng định vị thế thủy sản Đồng Tháp trên thị trường quốc tế.

- Ảnh 3.Nhật Bản tìm đến cá tra Việt Nam để thay thế cá minh thái Alaska

Giá nguyên liệu sản xuất chả cá tại Nhật Bản tăng gấp đôi trong 3-4 năm qua do nguồn cung khan hiếm. Cá tra Việt Nam đang được xem là lựa chọn thay thế tiềm năng nhờ sản lượng lớn.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
MẬU TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Đồng Tháp Sở Nông nghiệp và Môi trường UBND phường Hồng Ngự

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất