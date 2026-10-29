Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp yêu cầu có phương án thanh, quyết toán dự án chậm trễ kéo dài

Ông Ngô Chí Cường - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp (áo xanh) - khảo sát thực địa, xem bản đồ điều chỉnh quy hoạch các dự án giao thông trọng điểm - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Ngày 29-10, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Ngô Chí Cường dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh Đồng Tháp khảo sát thực địa tại các nút giao, điểm đầu của 4 công trình giao thông dự kiến điều chỉnh, bổ sung quy hoạch nhằm kết nối khu vực Cao Lãnh đến vùng biển Gò Công, kết nối Đồng Tháp Mười.

Đồng thời Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp cũng yêu cầu các đơn vị liên quan sớm có phương án thanh, quyết toán tránh gây chậm trễ kéo dài đối với dự án Khu công nghiệp Tân Kiều, xã Tháp Mười.

Dự án Khu công nghiệp Tân Kiều nay thuộc xã Tháp Mười được phê duyệt quy hoạch từ năm 2016 với diện tích hơn 148ha dự án thuộc nhóm A, tổng mức đầu tư gần 1.400 tỉ đồng. Dự án đã được điều chỉnh thời gian thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2026.

Thế nhưng đến nay vẫn còn tồn đọng kéo dài, nhà thầu gặp khó khăn về tài chính, nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật chưa được triển khai. Hiện tỉnh Đồng Tháp đang triển khai các thủ tục xử lý tồn đọng và định hướng lựa chọn nhà đầu tư mới.

Làm việc với Đảng ủy xã Tháp Mười, đoàn công tác của Tỉnh ủy Đồng Tháp nghe báo cáo, kiến nghị tháo gỡ vướng mắc các nội dung phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, các chỉ tiêu về chăm sóc sức khỏe y tế toàn dân, cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí theo quy định, và công tác chăm lo cho giáo dục, ứng dụng chuyển đổi số... hoàn thành tốt.

Ông Ngô Chí Cường - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp - đề nghị xã Tháp Mười chủ động các điều kiện phát triển trong bối cảnh nâng lên cấp phường - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Ông Ngô Chí Cường - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp - đề nghị Đảng ủy xã Tháp Mười chủ động các điều kiện phát triển Tháp Mười khi nâng lên thành đơn vị cấp phường, lưu ý rà soát các chỉ tiêu, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ đạt mức cao nhất. Ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý nhà nước ra sao nhằm tạo ra sản phẩm, giá trị phục vụ cho người dân và doanh nghiệp.

"Cần rà soát kiện toàn tổ chức bộ máy, phân công vị trí cán bộ phù hợp; về thiết bị, máy móc cần để hỗ trợ công tác thủ tục hành chính và chuyển đổi số (nếu có); cán bộ thực hiện theo tinh thần vừa chạy vừa xếp hàng, tránh tình trạng né tránh, đùn đẩy; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường kiểm tra giám sát không để xảy ra tiêu cực", ông Cường nói.

Trước đó, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Ngô Chí Cường dẫn đầu đoàn công tác khảo sát thực địa tại vị trí nút giao, điểm đầu 4 dự án trọng điểm của tỉnh dự kiến điều chỉnh quy hoạch bổ sung, nhằm phát triển trục giao thông từ khu vực Cao Lãnh đến vùng biển Gò Công. Theo đó, 4 dự án được đề xuất điều chỉnh, bổ sung gồm: Dự án đường ĐT.846 (đoạn từ Mỹ An đến vòng xoay Tân Phước) dài 36km, mức đầu tư hơn 8.000 tỉ đồng. Dự án đường phát triển vùng Đồng Tháp Mười (giai đoạn 2) 13,5km, mức đầu tư hơn 2.800 tỉ đồng; dự án trục đại lộ Hùng Vương 7.500 tỉ đồng, và dự án đường Mỹ Tho - Gò Công 42,5km, mức đầu tư hơn 12.400 tỉ đồng quy mô 6 làn xe tốc độ cao kết nối cầu Soài Rạp đi TP.HCM.