Đồng Tháp đề xuất trục giao thông 128km, kết nối từ Cao Lãnh đến Gò Công, liên thông TP.HCM

Nút giao giữa cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh dự kiến tuyến sẽ trùng một đoạn với tuyến đường Cao Lãnh đến Gò Công - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Kết nối vùng nguyên liệu với công nghiệp chế biến

Đảng ủy UBND tỉnh Đồng Tháp vừa trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phương án phát triển trục giao thông dài khoảng 128km từ Cao Lãnh đến khu vực biển Gò Công, định hướng liên thông TP.HCM.

Theo phương án, tuyến đường gồm sáu đoạn, trong đó năm đoạn đề xuất đầu tư, nâng cấp với tổng vốn sơ bộ khoảng 30.942 tỉ đồng. Riêng cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh dài 26,6km đang được triển khai theo dự án riêng.

Đề xuất được đặt trong bối cảnh Đồng Tháp hướng đến mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân 9%/năm giai đoạn 2026 - 2030, tiến tới tăng trưởng hai con số vào cuối nhiệm kỳ.

Điểm đáng chú ý của trục giao thông là khả năng kết nối những khu vực có thế mạnh kinh tế khác nhau, từ vùng sản xuất nông nghiệp Đồng Tháp Mười đến các trung tâm đô thị, công nghiệp, thương mại và khu vực ven biển.

Với địa phương có thế mạnh nông nghiệp, giao thông thuận lợi hơn có thể giúp nông sản đến nhà máy chế biến, kho lạnh và thị trường tiêu thụ nhanh chóng hơn. Khi thời gian vận chuyển và các khâu trung chuyển được rút ngắn, doanh nghiệp có thêm điều kiện tổ chức chuỗi cung ứng, hạn chế hao hụt sau thu hoạch và nâng giá trị nông sản.

Theo phương án đề xuất, đoạn Mỹ An - Tân Phước dài 36km có tổng vốn sơ bộ khoảng 8.088 tỉ đồng; đoạn Tân Phước - đường tỉnh 878 dài 12,5km khoảng 2.673 tỉ đồng. Hai đoạn này được kỳ vọng tăng năng lực kết nối vùng Đồng Tháp Mười với các trung tâm kinh tế phía Đông.

Tại Mỹ Tho, đại lộ Hùng Vương dài 9,6km được đề xuất có mặt cắt ngang 100m, với vốn sơ bộ khoảng 7.516 tỉ đồng, gắn với định hướng phát triển đô thị, thương mại và dịch vụ.

Trong khi đó đoạn Mỹ Tho - Gò Công dài 42,5km, vốn dự kiến khoảng 12.465 tỉ đồng, hướng kết nối với đường ven biển, cầu Soài Rạp và TP.HCM. Đây là mắt xích được kỳ vọng tăng liên kết giữa khu vực đô thị, các vùng sản xuất và không gian kinh tế ven biển.

Mở rộng liên kết vùng, tăng sức hút đầu tư

Theo phương án của tỉnh, trục giao thông có khả năng liên kết các khu công nghiệp Trần Quốc Toản, Tân Hương, Long Giang, Bình Đông, khu công nghiệp dịch vụ dầu khí Soài Rạp cùng các trung tâm logistics Mỹ Trà, Tân Phước và Gia Thuận.

Nếu được đầu tư đồng bộ, hành lang giao thông này có thể giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian giao nhận, giảm chi phí vận chuyển và mở rộng lựa chọn địa điểm sản xuất. Đồng thời kết nối thuận lợi hơn giữa vùng nguyên liệu, cơ sở chế biến, hệ thống phân phối và các đầu mối giao thương liên tỉnh có thể tạo thêm điều kiện thu hút đầu tư.

Tuy nhiên hạ tầng giao thông không tự động tạo ra dòng vốn đầu tư hay bảo đảm tăng trưởng kinh tế. Hiệu quả khai thác còn phụ thuộc quỹ đất sạch, thủ tục đầu tư, nguồn nhân lực, khả năng phát triển các khu công nghiệp và sự đồng bộ của những công trình hạ tầng liên quan.

Với tổng vốn sơ bộ gần 31.000 tỉ đồng cho năm đoạn đề xuất đầu tư, nâng cấp, bài toán đặt ra là xác định thứ tự ưu tiên, phân kỳ phù hợp và cân đối nguồn lực, tránh đầu tư dàn trải.

Hiện phương án đang ở bước trình xin ý kiến. Việc triển khai còn phụ thuộc quá trình điều chỉnh quy hoạch, cân đối vốn và phê duyệt chủ trương đầu tư.

Nếu được chuẩn bị và triển khai đồng bộ, trục giao thông khoảng 128km có thể góp phần mở rộng không gian phát triển, tăng liên kết nội tỉnh và liên tỉnh, tạo thêm cơ hội cho công nghiệp chế biến, logistics và kinh tế biển của Đồng Tháp.

Tuyến đường được đề xuất kéo dài 128km từ Cao Lãnh đi biển Gò Công - Đồ họa: MẬU TRƯỜNG

Những đoạn tuyến Đoạn 1: Mỹ An - Tân Phước: dài 36km, vốn sơ bộ khoảng 8.088 tỉ đồng. Đoạn 2: Tân Phước - đường tỉnh 878: dài 12,5km, vốn sơ bộ khoảng 2.673 tỉ đồng. Đoạn 3: Đường tỉnh ĐT.878 - nút giao Thân Cửu Nghĩa dài 1km đi trùng đường kết nối cao tốc hiện hữu; quy mô mặt đường 4 làn xe, mặt đường rộng 14m. Đoạn 4: Đại lộ Hùng Vương, Mỹ Tho: dài 9,6km, vốn sơ bộ khoảng 7.516 tỉ đồng. Đoạn 5: Mỹ Tho - Gò Công: dài 42,5km, vốn sơ bộ khoảng 12.465 tỉ đồng. Năm đoạn đề xuất đầu tư, nâng cấp có tổng vốn sơ bộ khoảng 30.942 tỉ đồng. Cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh dài 26,6km được triển khai theo dự án riêng.