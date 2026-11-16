Cá tra được giá, doanh nghiệp ở Đồng Tháp đỏ mắt tìm nguồn cung

Hiện nay, cá tra nguyên liệu đang có giá khoảng 37.000 - 39.000 đồng/kg - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Theo ghi nhận, khoảng một tháng qua, giá cá tra nguyên liệu tại Đồng Tháp tăng mạnh, bình quân cao hơn 3.000 - 5.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm trước. Nguồn cung khan hiếm khiến các doanh nghiệp chế biến cá tra gặp khó trong việc tìm kiếm nguyên liệu đầu vào, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Một doanh nghiệp chế biến cá tra xuất khẩu tại xã Phú Cường cho biết dù nhà máy có khoảng 1.500 công nhân và đã đầu tư xây dựng vùng nuôi khoảng 50ha, do thiếu nguyên liệu, dây chuyền sản xuất cá tra phi lê của doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động khoảng nửa tháng nay.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại một số doanh nghiệp khác trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Nguyễn Văn Đạo - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Gò Đàng (phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp), nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng thiếu hụt cá tra nguyên liệu hiện nay là nguồn cá giống khan hiếm từ đầu năm.

Cụ thể từ tháng 12-2025 đến tháng 4-2026, thời tiết diễn biến bất lợi, chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm lớn, nắng nóng xen lẫn lạnh khiến trứng cá không đạt tỉ lệ thụ tinh, ảnh hưởng đến sản lượng cá giống.

Cá tra cần khoảng 6 - 8 tháng nuôi mới đạt kích cỡ thu hoạch. Nguồn giống thiếu hụt kéo dài đã khiến nguồn cá nguyên liệu phục vụ chế biến sụt giảm vào những tháng cuối năm.

Hiện giá cá tra nguyên liệu dao động 37.000 - 39.000 đồng/kg, tùy điều kiện thanh toán. Với mức giá này, người nuôi có thể đạt lợi nhuận khoảng 10.000 - 12.000 đồng/kg. Tuy nhiên giá nguyên liệu tăng nhanh, trong khi giá xuất khẩu chưa điều chỉnh tương ứng đang tạo áp lực lớn lên doanh nghiệp chế biến.

Ông Đạo cho biết công ty hiện có vùng nuôi gần 500ha nên mức độ ảnh hưởng phần nào được hạn chế. Dù vậy, sản lượng nguyên liệu đưa vào nhà máy cũng giảm đáng kể. Trước đây, nhà máy chế biến bình quân 300 tấn cá nguyên liệu mỗi ngày, nay chỉ còn khoảng 200 tấn.

Do thiếu nguyên liệu, doanh nghiệp phải điều chỉnh lịch sản xuất, bố trí công nhân nghỉ hai ngày cuối tuần, thay vì làm việc cả thứ Bảy và Chủ nhật như trước. Việc này cũng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các đơn hàng.

Đáng chú ý, tình trạng khan hiếm nguyên liệu diễn ra đúng vào quý 4-2026 - thời điểm cao điểm sản xuất, xuất khẩu của ngành thủy sản. Nhu cầu thị trường vẫn tốt nhưng doanh nghiệp không đủ nguyên liệu để tăng sản lượng, tận dụng cơ hội tiêu thụ.

Theo ông Đạo, trong 10 tháng đầu năm, doanh nghiệp vẫn đạt mức tăng trưởng 25 - 30%, nhưng tỉ suất lợi nhuận ước giảm 10 - 20% so với năm trước do chi phí đầu vào tăng cao, từ nguyên liệu, phụ liệu đến vận chuyển.

Các doanh nghiệp nhận định nhu cầu tiêu thụ, xuất khẩu cá tra thời gian tới vẫn tích cực, song tình trạng thiếu hụt nguyên liệu có thể kéo dài đến quý 1-2027. Trước áp lực này, doanh nghiệp đang phải chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, tìm kiếm nguồn cung và cân đối đơn hàng để duy trì hoạt động.