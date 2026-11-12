Giá cả đầu ngày: Rau xanh bớt đắt đỏ, nấm rơm giá cao, Cần Thơ lo bình ổn thị trường

Nấm tươi được người dùng ngày càng ưa chuộng cho các bữa cơm hằng ngày - Ảnh: THY NHUNG

Cần Thơ cũng tăng cường kiểm soát cung cầu, bình ổn giá cả hàng hóa trong những tháng cuối năm và dịp Tết 2027.

Giá nấm tươi tại chợ TP.HCM phân hóa, nấm rơm neo 140.000 đồng/kg

Khảo sát tại các chợ dân sinh ở TP.HCM, mặt hàng nấm tươi ghi nhận sức mua ổn định. Nguồn cung tại các quầy rau củ khá dồi dào, song mức giá có sự phân hóa rõ rệt tùy theo đặc tính bảo quản và thị hiếu tiêu dùng của từng loại.

Cụ thể, nấm rơm được nhiều người ưa chuộng neo ở mức 14.000 đồng/lạng (tương đương 140.000 đồng/kg). Theo các tiểu thương, nấm rơm có vị ngọt đậm đà đặc trưng nhưng lại rất nhanh nở và dễ dập úng nếu không bán hết trong ngày. Do tỉ lệ hao hụt cao cùng nguồn hàng từ các tỉnh miền Tây phụ thuộc nhiều vào thời tiết, người đi chợ chủ yếu mua số lượng nhỏ từ 1-2 lạng để kho hoặc nấu cháo.

Bên cạnh đó, nấm bào ngư xám được bán phổ biến ở mức 12.000 đồng/lạng (khoảng 120.000 đồng/kg). Đáng chú ý, nấm đùi gà có giá mềm nhất trong ba loại, dao động quanh mức 10.000 đồng/lạng (tương đương 100.000 đồng/kg). Với ưu điểm thân dày, giòn ngọt, ít hao hụt khi chế biến và bảo quản được nhiều ngày trong tủ lạnh, nấm đùi gà đang là lựa chọn kinh tế hàng đầu cho các bữa cơm gia đình.

Nhìn chung, thị trường nấm tươi tại các chợ truyền thống vẫn giữ nhịp mua bán nhộn nhịp. Để đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm, người tiêu dùng được khuyến cáo nên ưu tiên chọn búp nấm rơm còn tròn cứng, tai nấm bào ngư khô ráo không rỉ nhớt và cắt bỏ sạch phần gốc mùn trước khi chế biến nhanh qua nước sạch.

Giá rau xanh hạ nhiệt, siêu thị tăng khuyến mãi mua 1 tặng 1

Rau xanh bớt đắt đỏ - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Sau giai đoạn tăng giá mạnh do thời tiết bất lợi, giá nhiều loại rau xanh tại TP.HCM đang dần hạ nhiệt, nguồn cung cải thiện. Tại các siêu thị, nhiều mặt hàng rau củ được bán với giá khá mềm, thậm chí áp dụng chương trình mua 1 tặng 1 vào cuối ngày để kích cầu và hạn chế hàng tồn.

Theo ghi nhận thị trường đầu tháng 11-2026, giá nhiều loại rau xanh tại các chợ đầu mối TP.HCM đã giảm đáng kể so với thời điểm tăng nóng trước đó. Tại chợ sỉ Bình Điền, Thủ Đức, giá cải ngọt, cải xanh sau khi có thời điểm tăng lên 45.000-70.000 đồng/kg đã giảm còn khoảng 18.000-25.000 đồng/kg. Bầu, bí, dưa leo dao động 17.000-20.000 đồng/kg.

Tại các hệ thống bán lẻ, mặt bằng giá rau xanh cũng khá cạnh tranh. Trên chợ online, giá rau muống có khoảng 5.000 đồng/gói 400g, cải ngọt cũng ở mức 5.000 đồng/gói 400g, WinMart niêm yết rau muống khoảng 19.900 đồng/gói 500g, cải ngọt 18.900 đồng/gói 500g.

Đáng chú ý, tại hệ thống WinMart, vào cuối ngày, khách hàng còn có cơ hội mua rau xanh theo chương trình mua 1 tặng 1 đối với một số mặt hàng. Đây là cách các siêu thị đẩy nhanh tiêu thụ nhóm rau ăn lá có thời gian bảo quản ngắn, đồng thời giúp người tiêu dùng tiết kiệm chi phí mua sắm.

Các hệ thống bán lẻ cũng cho biết việc chủ động kết nối nhiều vùng trồng, đa dạng nguồn cung giúp duy trì lượng rau củ ổn định, hạn chế tác động của biến động thời tiết đến giá bán.

Cần Thơ hạn chế việc điều chỉnh giá tập trung dịp cuối năm

Người dân mua sắm tại một siêu thị ở Cần Thơ - Ảnh: CA LINH

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên vừa có chỉ đạo các sở, ngành, địa phương về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về quản lý, điều hành giá trong những tháng cuối năm 2026.

Lãnh đạo thành phố giao Sở Công Thương theo dõi sát tình hình cung cầu, giá cả hàng hóa thiết yếu; chủ động triển khai các chương trình bình ổn thị trường, kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại và các giải pháp hỗ trợ lưu thông, phân phối hàng hóa.

Ngoài ra, sở phải xây dựng phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu, năng lượng và hàng hóa thiết yếu phục vụ sản xuất, tiêu dùng, nhất là trong mùa mưa bão, thiên tai, các tình huống khẩn cấp, dịp cuối năm và Tết Nguyên đán năm 2027; không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, đứt gãy nguồn cung, đầu cơ, găm hàng hoặc tăng giá bất hợp lý.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao nhiệm vụ theo dõi tình hình sản xuất, cung cầu và giá cả các mặt hàng nông sản, lương thực, thực phẩm; chủ động phương án bảo đảm nguồn cung, nhất là các mặt hàng có nguy cơ thiếu hụt do thiên tai, dịch bệnh hoặc biến động nhu cầu.

Các sở quản lý ngành, lĩnh vực cần rà soát các phương án điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền định giá của địa phương và lĩnh vực được phân công quản lý; đánh giá đầy đủ sự cần thiết, mức độ, thời điểm điều chỉnh và tác động đến CPI, mặt bằng giá, đời sống người dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Trường hợp cần thiết điều chỉnh tăng giá, phải cân nhắc kỹ thời điểm, mức độ điều chỉnh, thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định; hạn chế điều chỉnh giá đồng thời hoặc tập trung vào những tháng cuối năm khi có thể chủ động bố trí thời điểm phù hợp hơn.