Một khu du lịch nghỉ dưỡng tại Phú Quốc - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Xu hướng này diễn ra trong bối cảnh lượng khách du lịch quốc tế được dự báo sẽ lập kỷ lục mới trong năm 2026. Đây cũng là chủ đề được các chuyên gia đưa ra phân tích tại diễn đàn bất động sản khách sạn và quản lý tài sản do Đại học RMIT Việt Nam tổ chức, công bố ngày 26-11.

Giám đốc bộ phận thị trường vốn tại tập đoàn dịch vụ bất động sản CBRE Việt Nam Lawrence Lennon cho biết mặt bằng lãi suất vay thế chấp đối với bất động sản thương mại và khách sạn trong quý 3-2026 hiện duy trì ở mức khá cao, trung bình khoảng 10 - 12%.

Bên cạnh chi phí vốn đắt, theo ông Lawrence Lennon, chi phí xây dựng tăng cao liên tục cũng khiến các nhà đầu tư phải đặt bài toán mua lại và xây mới lên bàn cân. Trong bối cảnh hiện tại, nhiều nhà đầu tư lựa chọn mua lại các khách sạn đang vận hành vì đây là phương án ít rủi ro hơn.

Đồng quan điểm, ông Baron Ah Moo - Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách quản lý tài sản tại Indochina Kajima Development - cho rằng việc lựa chọn xây mới hay mua lại phụ thuộc trước hết vào mục tiêu, khẩu vị rủi ro và thời gian nắm giữ tài sản của mỗi nhà đầu tư.

Việc phát triển dự án mới luôn đi kèm với rủi ro xây dựng và độ trễ tiến độ. Ngược lại, việc mua lại và tái chuyển đổi một tài sản hiện hữu có thể giúp giảm bớt một phần rủi ro đó.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh không mô hình tài chính nào trên giấy tờ có thể thay thế việc khảo sát thực tế để hiểu rõ những diễn biến trực tiếp xung quanh khu vực dự án.

Và dù chi phí gia tăng gây áp lực lớn cho nhà đầu tư, ông Lennon lại nhìn thấy mặt tích cực của vấn đề: chi phí tăng cao sẽ làm chậm nguồn cung mới, qua đó hỗ trợ hiệu quả hoạt động cho thị trường hiện hữu.

Tình trạng lệch pha nguồn cung khách sạn: TP.HCM "khát" phòng lưu trú Một yếu tố khác thúc đẩy các thương vụ M&A tại đô thị lớn là sự lệch pha đáng kể về nguồn cung phòng giữa các địa phương. Bà Trang Lê, Tổng giám đốc kiêm Giám đốc bộ phận nghiên cứu và tư vấn tại JLL Việt Nam, cho biết thị trường dịch vụ lưu trú Việt Nam đang nhận được lực đẩy mạnh mẽ từ ba động lực vĩ mô, gồm sản xuất, đầu tư hạ tầng và tiêu dùng trong nước. Tuy nhiên, dữ liệu của JLL Việt Nam chỉ ra sự chênh lệch nguồn cung rõ rệt. Tại TP.HCM, hiện chỉ có khoảng 0,5 phòng khách sạn trên mỗi 1.000 lượt khách du lịch, thấp hơn so với các điểm đến lớn khác như Hà Nội, Đà Nẵng và Khánh Hòa. Chưa kể phần lớn nguồn cung mới của cả nước lại đang tập trung tại Phú Quốc. Sự khan hiếm phòng lưu trú tại TP.HCM trong bối cảnh nhu cầu du khách quốc tế và nội địa tiếp tục gia tăng đang biến các khách sạn hiện hữu tại trung tâm trở thành tài sản M&A mục tiêu của nhiều quỹ đầu tư.