Ông Phạm Phương, cựu Trưởng ban quản trị chung cư Miếu Nổi, thời điểm bị bắt tạm giam - Ảnh: Công an cung cấp

Khi bộ máy quản trị vận hành chệch hướng hoặc thiếu hụt cơ chế kiểm soát, dòng tiền khổng lồ ấy lại trở thành "nguồn cơn" kích hoạt vô số mâu thuẫn dai dẳng: từ những cuộc xung đột phí dịch vụ, cắt nước sinh hoạt cho đến hàng loạt vụ án hình sự tham ô kinh phí bảo trì.

Tự quản không đồng nghĩa với tự quyết không giới hạn. Làm sao để minh bạch hóa dòng tiền, chuẩn hóa quyền lực ban quản trị và bảo vệ chất lượng sống của người dân?

Những bản án không nằm trên giấy

Khi quyền sở hữu riêng đan cài chặt chẽ với vô số hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ dùng chung, những bất đồng nhỏ trong sinh hoạt rất nhanh chóng bùng phát thành mâu thuẫn pháp lý gay gắt.

Nhìn vào bức tranh quản trị tòa nhà tại các đô thị lớn thời gian qua, các vụ khiếu kiện không dừng lại ở câu chuyện phí vận hành hay cắt điện, cắt nước, mà đã chạm đến những mâu thuẫn sâu sắc về tài chính, quyền đại diện và nghĩa vụ của từng chủ thể.

Tại Hà Nội, bức xúc tích tụ lâu ngày đã khiến cư dân dự án Hateco Apollo (phường Xuân Phương) căng băng rôn khắp các tầng lầu yêu cầu minh bạch quỹ bảo trì 2%. Trước đó, dự án này từng bị Thanh tra Bộ Xây dựng "điểm tên" do chủ đầu tư chậm nộp 37,7 tỉ đồng kinh phí bảo trì.

Tại TP.HCM, kết luận kiểm tra của UBND phường Bình Trưng đối với chung cư The Sun Avenue mới đây đã chỉ ra 4 nhóm vi phạm lớn: tự ý cắt nước cư dân, sử dụng kinh phí bảo trì sai mục đích, bất thường hồ sơ hội nghị nhà chung cư có dấu hiệu giả mạo chữ ký và vi phạm về lưu giữ chất thải nguy hại.

Chung cư âm thầm trở thành biểu tượng của văn minh đô thị, nhưng cũng đang trở thành "điểm nóng" tranh chấp dai dẳng (ảnh chụp dãy chung cư tại TP.HCM) - Ảnh: CÔNG TRIỆU

"Chiếc bánh" tài chính và thủ đoạn "chui" vào ban quản trị

Vì sao những bất đồng tại chung cư lại dễ biến thành "chiến sự" kéo dài không hồi kết? Và theo nhiều chuyên gia, câu trả lời nằm ở khối tài sản tiền mặt khổng lồ do ban quản trị nắm giữ.

Theo quy định của Luật Nhà ở, khi mua căn hộ, mỗi chủ sở hữu phải nộp 2% giá trị hợp đồng để tích lũy vào quỹ bảo trì phần sở hữu chung. Với một tòa chung cư quy mô trung bình 20 - 30 tầng, quỹ bảo trì thường dao động 20 - 25 tỉ đồng.

Tuy nhiên tại các đại đô thị hoặc cụm chung cư cao cấp gồm hàng chục tòa nhà, con số này vọt lên tới vài trăm tỉ đồng. Thậm chí có nơi ghi nhận lượng tiền mặt tích tụ trong tài khoản ngân hàng lên tới hơn 500 tỉ đồng. Số tiền này lớn hơn rất nhiều so với vốn điều lệ của một doanh nghiệp quy mô trung bình hoặc lớn.

Chưa dừng lại ở đó, ban quản trị và đơn vị vận hành còn trực tiếp quản lý dòng tiền thu phí quản lý hằng tháng của hàng ngàn hộ dân.

Đại diện một ban quản trị chung cư tại TP.HCM chia sẻ mỗi tháng, ban quản trị cũng phải “căng mình” để quản lý chuỗi nguồn thu phụ trợ cực kỳ lớn nhưng rất khó kiểm soát.

Trong đó có tiền cho thuê mặt bằng thương mại, bãi giữ xe ô tô, xe máy dưới tầng hầm. Tiền cho thuê diện tích lắp đặt cột phát sóng viễn thông trên mái, bảng quảng cáo trong thang máy. Tiền lãi tiền gửi ngân hàng, hợp đồng dịch vụ vệ sinh, bảo vệ, bảo trì thang máy, hệ thống phòng cháy chữa cháy...

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, cảnh báo số "tiền tươi thóc thật" quá lớn nhưng thiếu cơ chế kiểm soát hiệu quả chính là "miếng mồi ngon" thúc đẩy các phần tử có ý đồ xấu tìm mọi thủ đoạn "chui" vào ban quản trị nhằm trục lợi.

Qua khảo sát thực tế, ông chỉ ra các thủ đoạn lách luật tinh vi của các nhóm lợi ích.

Nhiều đối tượng tìm mua một căn hộ diện tích nhỏ, giá rẻ trong chung cư chỉ để hợp thức hóa tư cách chủ sở hữu, rồi nhảy ra ứng cử vào ban quản trị. Đối tượng nhờ người thân đứng tên sở hữu căn hộ làm văn bản ủy quyền cho mình đại diện tham gia ứng cử.

Sau khi trúng cử vào ban quản trị, đối tượng âm thầm bán căn hộ nhưng cố tình không khai báo với cộng đồng cư dân để tiếp tục bám giữ ghế. Khi đã lọt vào bộ máy, họ liên kết thành nhóm "thiểu số áp đảo" chiếm tỉ lệ quá bán trong ban quản trị để nắm quyền tự quyết, thao túng việc chọn nhà thầu, duyệt dự toán chi tiêu và chia chác quyền lợi.

Lòng tham trỗi dậy trước khoản tiền lớn cùng cơ chế quản lý lỏng lẻo Khi ban quản trị nắm giữ toàn quyền quyết định dòng tiền nhưng lại thiếu cơ chế giám sát độc lập, cái giá phải trả là các đại án hình sự bùng phát liên tiếp. Cụ thể vào tháng 4-2025, tại chung cư Golden Mansion (TP.HCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Trung Nguyên (Trưởng bản quản trị) và bà Nguyễn Thị Ngọc Lan (Phó ban quản trị) về hành vi tham ô tài sản. Khoản kinh phí bảo trì 45 tỉ đồng sau khi nhận từ chủ đầu tư đã bị rút ruột tới 22 tỉ đồng để tự ý chuyển vào tài khoản cá nhân thông qua các lần tất toán sổ tiết kiệm. Đến tháng 6-2024, ông Nguyên mới hoàn trả 10 tỉ đồng, vẫn còn nợ 12 tỉ đồng tiền gốc và khoảng 1,9 tỉ đồng tiền lãi chưa khắc phục. Hay tại chung cư Miếu Nổi (TP.HCM). Ngày 6-4-2026, Tòa án nhân dân khu vực 5 TP.HCM tuyên phạt cựu Trưởng ban quản trị Phạm Phương 11 năm 6 tháng tù và cựu Phó ban quản trị Đinh Việt Cường 10 năm 6 tháng tù về các tội tham ô tài sản, lợi dụng chức vụ, quyền hạn. Các bị cáo đã thông đồng nâng khống giá trị hợp đồng thi công, lắp đặt hệ thống thang máy để chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng tiền chung. Trưởng ban quản trị chung cư Aranya (TP Huế) cũng đã bị bắt tạm giam vì lập hồ sơ, chứng từ khai khống chi phí sửa chữa nhằm tham ô hơn 1,1 tỉ đồng kinh phí bảo trì vào hồi tháng 7-2024. Theo các chuyên gia, chung cư không đơn thuần là một sản phẩm bất động sản thương mại, mà là một cộng đồng tài sản có giá trị lớn. Khi bộ máy quản trị vận hành chệch hướng, không chỉ chất lượng sống của cư dân bị bào mòn mà giá trị thanh khoản của chính căn hộ cũng bị sụt giảm nghiêm trọng.