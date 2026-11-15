4 nhóm vi phạm lớn tại chung cư The Sun Avenue, tự ý cắt nước, có dấu hiệu giả chữ ký

Chung cư The Sun Avenue - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Trong văn bản cung cấp thông tin báo chí đến Trung tâm Đào tạo và Truyền thông Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM, UBND phường Bình Trưng cho biết đã ban hành kế hoạch kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật tại chung cư The Sun Avenue (28 Mai Chí Thọ).

Trên cơ sở rà soát hồ sơ, làm việc với ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành (Công ty TNHH Savills Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM), cùng nhiều báo cáo khác, đoàn kiểm tra kết luận có 4 nhóm vấn đề sai phạm lớn tại chung cư này.

Ban quản trị chung cư The Sun Avenue tự ý cắt nước sinh hoạt của cư dân

Theo kết quả rà soát của đoàn kiểm tra, ban quản trị và ban quản lý chung cư The Sun Avenue đã áp dụng biện pháp ngừng cung cấp nước sinh hoạt đối với các hộ dân có tranh chấp về phí quản lý vận hành, trong đó có các căn hộ S5-22.09 và S5-22.10.

Tuy nhiên, căn cứ Điều 147 Luật Nhà ở năm 2023 quy định về quyền của ban quản trị và Điều 43 Thông tư số 05/2024/TT-BXD ngày 31-7-2024 của Bộ Xây dựng quy định quyền, trách nhiệm của đơn vị quản lý vận hành, pháp luật không quy định đơn vị vận hành hay ban quản trị có quyền cắt điện, cắt nước sinh hoạt của cư dân.

Mặt khác, trong cơ cấu hình thành giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư không bao gồm tiền điện, tiền nước sinh hoạt. Do đó, việc tự ý ngừng cung cấp nước sinh hoạt cho cư dân được ghi nhận là chưa bảo đảm cơ sở pháp lý.

Kết luận kiểm tra chỉ ra rằng, theo biên bản ghi nhận sự việc ngày 5-8-2026 của tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an TP.HCM) phối hợp UBND phường Bình Trưng và ban quản lý Savills, ban quản trị chung cư The Sun Avenue đã sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung để thanh toán công tác vận hành hệ thống xử lý nước thải thông qua hợp đồng kinh tế bảo dưỡng và bảo trì hệ thống xử lý nước thải.

Căn cứ khoản 1 Điều 155 Luật Nhà ở năm 2023, kinh phí bảo trì chỉ được sử dụng để bảo trì, thay thế các hạng mục, trang thiết bị thuộc phần sở hữu chung theo kế hoạch được hội nghị nhà chung cư thông qua. Luật nghiêm cấm ban quản trị sử dụng kinh phí bảo trì này vào mục đích quản lý vận hành nhà chung cư. Vì vậy, việc ban quản trị lấy kinh phí bảo trì thanh toán công tác vận hành là sử dụng không đúng mục đích theo quy định pháp luật.

Có dấu hiệu giả mạo chữ ký, ủy quyền

"Qua kiểm tra, rà soát hồ sơ hội nghị nhà chung cư thường niên năm 2025 tại chung cư The Sun Avenue, Công an phường Bình Trưng ghi nhận nhiều điểm chưa thống nhất giữa sổ kiểm tra tư cách, biên bản hội nghị, tập giấy ủy quyền được cung cấp và kết quả xác minh trực tiếp với một số chủ sở hữu, người nhận ủy quyền", báo cáo nêu.

Chung cư The Sun Avenue - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Các số liệu bất thường nổi bật như chênh lệch 54 căn hộ giữa sổ kiểm tra tư cách và biên bản hội nghị; có 501/639 căn tham dự theo ủy quyền tập trung vào 8 người thuộc ban quản trị hoặc đại diện chủ đầu tư.

Ít nhất 41 căn có tên tham dự theo ủy quyền nhưng chưa tìm thấy giấy ủy quyền tương ứng trong 540 bản photo.

34 căn thuộc tòa SAV1 bị thiếu dữ liệu trong phần sổ photo. Các nhóm giấy ủy quyền có vấn đề về thời hạn, chủ thể, trùng hồ sơ, hoặc người check-in và người được ủy quyền không trùng khớp nhau.

Đáng chú ý nhất, cơ quan công an phát hiện dấu hiệu giả mạo tại các trường hợp căn hộ SAV2-03.16 và SAV5-03.23.

Đối với căn hộ SAV2-03.16, chủ sở hữu Nguyễn Thị Lan Anh khẳng định không ủy quyền cho ông Trần Thanh Tâm. Qua làm việc, ông Tâm khai nhận biết bà Lan Anh không đồng ý nhưng vẫn tự tạo, chỉnh sửa file, chèn hình ảnh chữ ký và sử dụng tài liệu này phục vụ việc tham dự hội nghị. Hành vi này thể hiện dấu hiệu tạo lập, sử dụng giấy ủy quyền không phản ánh ý chí của chủ sở hữu, có dấu hiệu giả mạo chữ ký và làm giả tài liệu về mặt hành vi thực tế.

Bên cạnh đó, kết quả xác minh cũng ghi nhận một số trường hợp chủ sở hữu xác nhận ý chí ủy quyền là có thật (như các căn SAV5-03.24, SAV8-01.04, S7-02.06, S7-18.04, SAV6-03.15, SAV103.06, SAV1-16.06), do đó không có cơ sở đánh đồng toàn bộ giấy photo hay thiếu chữ ký người nhận là giả mạo, mà việc đánh giá phải thực hiện theo từng giấy ủy quyền và nguồn chứng cứ cụ thể.

Đoàn kiểm tra kiến nghị UBND phường Bình Trưng đề nghị Công an phường tiếp tục xác minh, làm rõ các hành vi giả mạo chữ ký, giả mạo tài liệu, đánh giá dấu hiệu tội phạm đối với từng hành vi để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định pháp luật. Đồng thời, rà soát các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, tư cách thành viên ban quản trị chung cư để đề xuất biện pháp xử lý phù hợp.

Về việc lưu giữ chất thải nguy hại, biên bản kiểm tra thực tế ngày 5-8-2026 ghi nhận cụm chung cư The Sun Avenue có bố trí 1 kho lưu giữ chất thải nguy hại tại tòa nhà SAV5 nhưng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định. Tại nơi lưu giữ có hiện tượng để lẫn chất thải nguy hại với chất thải khác trong quá trình lưu giữ, vi phạm điểm e khoản 3 Điều 29 Nghị định 45/2022/NĐ-CP ngày 7-7-2022 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Đoàn kiểm tra kiến nghị giao Phòng Hạ tầng phường chủ trì, phối hợp các đơn vị kiểm tra, xử lý vi phạm.