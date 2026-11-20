Lượng tin rao bán căn hộ chung cư thứ cấp tại TP.HCM trong tháng 10 giảm 5% so với tháng trước - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Dữ liệu thống kê thị trường bất động sản tháng 10 trên nền tảng Batdongsan.com.vn vừa công bố ghi nhận sự phân hóa rõ nét giữa thị trường mua bán và cho thuê tại khu vực TP.HCM (tính theo địa giới TP.HCM cũ).

Lượng tin đăng giảm ở hầu hết các loại hình so với tháng trước, trong đó nhà riêng giảm mạnh nhất với mức sụt giảm 13%. Tiếp đến là đất nền giảm 6%, chung cư giảm 5% và nhà mặt phố giảm 2%.

Về nhu cầu tìm kiếm, các phân khúc chung cư, đất nền và nhà riêng lần lượt giảm 11%, 8% và 6%, còn nhà mặt phố duy trì ở mức đi ngang.

Biệt thự là phân khúc duy nhất đi ngược chiều thị trường khi tăng cả lượng tin đăng lẫn mức độ quan tâm, với mức tăng tương ứng là 2% và 1%.

Ngược lại, thị trường cho thuê ghi nhận sự tăng trưởng tích cực về nhu cầu tìm kiếm ở nhóm nhà đất.

Mức độ quan tâm thuê nhà riêng tăng mạnh 14% so với tháng trước. Phân khúc nhà mặt phố và biệt thự cho thuê cũng ghi nhận mức độ quan tâm tăng nhẹ lần lượt 3% và 1%.

Ở chiều nguồn cung cho thuê, lượng tin đăng chào thuê tăng ở nhiều phân khúc: phòng trọ và căn hộ mini tăng 31%, biệt thự tăng 9% và chung cư tăng 2%. Tuy nhiên, lượng tin đăng tăng chưa đi cùng chiều với nhu cầu thực tế khi mức độ quan tâm thuê phòng trọ/căn hộ mini giảm 2% và chung cư giảm 4%.

Lượng tin đăng giảm ở hầu hết các loại hình so với tháng trước, trong đó nhà riêng giảm mạnh nhất với mức sụt giảm 13% - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Trao đổi riêng với Tuổi Trẻ, ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn - cho rằng các chỉ số này đơn thuần phản ánh việc người bán đang chủ động giảm bớt lượng sản phẩm đưa ra thị trường trong giai đoạn hiện tại.

Trong đó, hai phân khúc có thay đổi nhiều nhất là nhà riêng và căn hộ thứ cấp do phần lớn thuộc sở hữu cá nhân. Khi thanh khoản thị trường hạ xuống và giá giảm, những chủ sở hữu chưa gặp áp lực tài chính quá lớn sẽ chọn giải pháp không bán tài sản ra ngoài.

Họ không chấp nhận hạ giá quá sâu từ 10 - 15%, mà thay vào đó là tạm ngưng bán để chuyển sang phương án cho thuê, từ đó thúc đẩy nguồn cung và giao dịch trên thị trường cho thuê. Nên việc thống kê cho ra lượng tin đăng bán nhà riêng, căn hộ thứ cấp giảm là lẽ thường.

Cùng đó, ông Tuấn nói kỳ vọng giữa người mua và người bán ngày càng lệch nhau. Trong điều kiện lãi suất tăng buộc người mua phải vay vốn lớn và cân nhắc kỹ lưỡng, còn người bán lại muốn thu hồi tiền nhanh. Sự bất đồng kỳ vọng này khiến thị trường trầm lắng và khiến người bán tạm dừng giao dịch.

Ngay cả lực lượng môi giới cá nhân và địa phương cũng gặp nhiều khó khăn khi tìm kiếm nguồn hàng do chủ nhà quyết giữ giá. Bên cạnh đó, các thông tin về quy hoạch và kế hoạch chỉnh trang đô thị tại TP.HCM đã tạo ra tâm lý chờ đợi rất lớn từ cả hai phía.

Theo dữ liệu từ Batdongsan.com.vn, thị trường mua bán toàn quốc trầm lắng với lượng tin đăng bán giảm 3% và mức độ quan tâm giảm 5% - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Thị trường bất động sản ở Hà Nội và các tỉnh, thành khác đang ra sao? Phân tích của nền tảng công nghệ bất động sản trực tuyến Batdongsan.com.vn cho thấy tại Hà Nội, thị trường có sự dịch chuyển dòng tiền rõ nét sang phân khúc nhà thổ cư. Mức độ quan tâm chung cư bán giảm 9% so với tháng trước. Ngược lại, mức độ quan tâm nhà mặt phố tăng 9% và biệt thự tăng ấn tượng 18%, đi kèm lượng tin đăng tăng tương ứng 10% và 3%. Phân khúc nhà riêng ghi nhận tin đăng tăng 6% và mức độ quan tâm tăng nhẹ 1%, còn đất nền giảm lần lượt 1% và 2%. Với Đà Nẵng, đất nền và nhà mặt phố ghi nhận sức hút mua bán tích cực với mức độ quan tâm tăng lần lượt 8% và 7%, biệt thự tăng 6%, trái ngược với mức giảm 15% ở phân khúc chung cư. Trên thị trường cho thuê Đà Nẵng, nhu cầu thuê nhà riêng và nhà mặt phố tăng vọt 17% và 22%, dù tin đăng phòng trọ và căn hộ mini tăng tới 133% nhưng mức độ quan tâm lại giảm 23%.