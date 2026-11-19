TP.HCM tiếp tục dẫn đầu cả nước về mức giá lẫn tốc độ tăng giá, với 4,99 triệu đồng/m²/kỳ thuê (tăng 7,5% theo năm) - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Qua thời cạnh tranh bằng giá thuê bất động sản đơn thuần

Trong nhiều năm, giá thuê đất và chi phí mặt bằng là cách để các địa phương và nhà phát triển khu công nghiệp thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Tuy nhiên, bức tranh thị trường bất động sản công nghiệp phía Nam quý 3-2026 đang cho thấy một bước ngoặt lớn về tư duy cạnh tranh.

Báo cáo thị trường quý 3 của Công ty dịch vụ bất động sản Cushman & Wakefield vừa công bố ngày 19-11 ghi nhận tổng quỹ đất khu công nghiệp tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (bao gồm TP.HCM sau sáp nhập, Đồng Nai và Tây Ninh) duy trì ở mức khoảng 35.800ha, với tỉ lệ lấp đầy toàn vùng đạt 75,8%.

TP.HCM tiếp tục dẫn đầu cả nước về mức giá lẫn tốc độ tăng giá, với 4,99 triệu đồng/m²/kỳ thuê (tăng 7,5% theo năm). Trong khi Đồng Nai giữ mức 4,93 triệu đồng/m² và Tây Ninh có mức giá khá cạnh tranh 4,68 triệu đồng/m².

Nguồn cầu duy trì tích cực được nâng đỡ bởi dòng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt tới 50,36 tỉ USD trong 9 tháng đầu năm 2026 (tăng 76,4% so với cùng kỳ) và tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 888,02 tỉ USD (tăng 30,4%). Tuy nhiên cách tiếp cận của khách thuê công nghệ cao đã hoàn toàn thay đổi.

Đánh giá về xu hướng này, bà Chương Quốc Đoan, Phó giám đốc bộ phận cho thuê công nghiệp và văn phòng của Cushman & Wakefield Việt Nam, nhận định giai đoạn 2026 - 2028 được kỳ vọng sẽ đón lượng nguồn cung mới đáng kể.

“Khi nguồn cung gia tăng và hạ tầng được cải thiện, lợi thế cạnh tranh sẽ không còn đến từ giá thuê đơn thuần. Doanh nghiệp sẽ ưu tiên những dự án sở hữu vị trí kết nối thuận lợi, hạ tầng đồng bộ và đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển bền vững”, bà Đoan nhận định.

Hạ tầng kết nối liên vùng dần hoàn thiện cũng góp phần làm cuộc đua bất động sản công nghiệp khu vực phía Nam thay đổi - Ảnh: CÔNG TRIỆU

"Cơn khát" điện năng cho siêu dự án AI và trung tâm dữ liệu

Sự thay đổi tiêu chí chọn lựa của nhà đầu tư càng thể hiện rõ nét khi Việt Nam đặt tham vọng đến năm 2030 trở thành trung tâm trí tuệ nhân tạo (AI) của ASEAN, với nền kinh tế AI đóng góp tới 6% GDP.

Làn sóng này mang theo nhu cầu khổng lồ về năng lực tính toán, hạ tầng trung tâm dữ liệu (Data Center) và đặc biệt là năng lượng điện.

Các chuyên gia từ Công ty dịch vụ và tư vấn bất động sản Avison Young nhận định khác với các ngành sản xuất truyền thống vốn chú trọng quy mô diện tích đất, các dự án công nghệ cao có đặc thù tiêu thụ điện vô cùng lớn trên một mật độ diện tích hẹp.

Một dự án sản xuất bán dẫn hoặc trung tâm dữ liệu dù diện tích mặt bằng không lớn nhưng có thể đòi hỏi công suất điện tương đương, hoặc thậm chí lớn hơn cả một khu công nghiệp thông thường.

Trong bối cảnh Việt Nam được dự báo có thể thiếu hụt tới 61 tỉ kWh điện vào năm 2030, câu hỏi đầu tiên của các tập đoàn công nghệ quốc tế khi đến làm việc với nhà phát triển bất động sản công nghiệp không còn là "có bao nhiêu héc ta đất?". Điều họ quan tâm là có đủ nguồn điện ổn định cho hôm nay và khả năng nâng công suất trong tương lai hay không.

Ông David Jackson, Tổng giám đốc Avison Young Việt Nam và Campuchia, chỉ ra sự dịch chuyển căn bản trong cách định giá tài sản công nghiệp.

Theo ông, Việt Nam có nền tảng thuận lợi với hơn 100 triệu dân, lực lượng lao động trẻ am hiểu công nghệ và chi phí cạnh tranh. Dù vậy nhà đầu tư quốc tế lẫn trong nước không đơn thuần tìm kiếm đất, họ tìm nơi mà dự án công nghệ có thể vận hành hiệu quả ở quy mô lớn.

Mấu chốt của các trung tâm dữ liệu là nguyên tắc "tuyệt đối không được mất điện". Do đó năng lực cung cấp điện, nguồn điện dự phòng và hệ thống lưu trữ năng lượng đã chuyển từ một chi tiết kỹ thuật đơn thuần trở thành phần cốt lõi quyết định năng lực cạnh tranh của bất động sản công nghiệp.

Chuyển đổi xanh: Tấm vé bắt buộc đón dòng vốn FDI thế hệ mới Để đáp ứng đòi hỏi khắt khe của các nhà đầu tư công nghệ cao và logistics giá trị gia tăng, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đang chứng kiến sự tăng tốc đồng loạt của hai tuyến đòn bẩy: Hạ tầng giao thông kết nối liên vùng và tiêu chuẩn phát triển bền vững (ESG). Theo các chuyên gia, mạng lưới giao thông liên vùng tạo bệ phóng. Hàng loạt công trình giao thông quy mô lớn đang tiến về đích, hứa hẹn tái cấu trúc bản đồ logistics khu vực phía Nam. Bên cạnh hạ tầng cứng, "hạ tầng xanh" đã trở thành điều kiện tiên quyết. Để biến tiềm năng và nguồn vốn sẵn có thành hiện thực, giới chuyên gia nhận định Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế kết nối giữa vốn - năng lượng - đất đai - hạ tầng và công nghệ.