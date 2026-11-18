Thu hút FDI vào Việt Nam thời gian qua đạt các tín hiệu tích cực - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Khi tốc độ triển khai trở thành thước đo cạnh tranh sống còn trên bản đồ chuỗi cung ứng toàn cầu, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam năm 2026 đang chứng kiến một cuộc dịch chuyển chiến lược.

Theo số liệu từ Cục Thống kê, vốn FDI thực hiện trong 10 tháng qua ước đạt 24,08 tỉ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ, trong khi đó vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt 54,85 tỉ USD, tăng đến 74,0% so với cùng kỳ.

Cuộc dịch chuyển từ quỹ đất sang nhà xưởng xây sẵn

Đằng sau những con số ấn tượng ấy là sự thay đổi rõ rệt trong tư duy lựa chọn bất động sản công nghiệp của các tập đoàn đa quốc gia. Báo cáo nửa đầu năm 2026 của Savills Việt Nam chỉ ra một bước ngoặt đáng chú ý.

Trong tổng số 468 dự án FDI sản xuất đăng ký mới trên toàn quốc, phân khúc nhà xưởng chiếm tới 266 dự án (tương đương 56,84%) và thu hút khoảng 7,09 tỉ USD, chiếm 66,24% tổng vốn đầu tư mới. Tại miền Bắc, tỉ trọng vốn chảy vào phân khúc nhà xưởng thậm chí lên tới 73%, đạt khoảng 6,3 tỉ USD.

Ông John Campbell, Trưởng bộ phận dịch vụ công nghiệp Savills Việt Nam, nhận định rằng trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu liên tục tái cấu trúc, tốc độ triển khai ngày càng trở thành yếu tố cạnh tranh cốt lõi.

Đối với nhiều doanh nghiệp, việc đưa nhà máy vào vận hành sớm hơn vài tháng có thể tạo ra lợi thế quyết định về chi phí, đơn hàng và khả năng tham gia sâu vào chuỗi cung ứng. Do đó, các nhà xưởng xây sẵn là nơi doanh nghiệp thường “chọn mặt gửi vàng” khi đầu tư vào Việt Nam.

Ông Nguyễn Phước Thuận, Giám đốc bộ phận cho thuê công nghiệp và văn phòng tại Cushman & Wakefield Việt Nam - cho biết qua trao đổi với các đối tác quốc tế, nhà đầu tư hiện nay đặc biệt coi trọng tính minh bạch, sự ổn định của chính sách cùng khả năng hỗ trợ thủ tục nhanh gọn.

Khi cơ chế thủ tục đầu tư đặc biệt theo Luật Đầu tư sửa đổi và Nghị định 96 năm 2026 rút ngắn đáng kể thời gian cấp phép, doanh nghiệp càng cần những mặt bằng sản xuất đã hoàn thiện hạ tầng để lập tức lắp đặt dây chuyền. Nhà xưởng xây sẵn đã trở thành lựa chọn chiến lược ngay từ giai đoạn lập kế hoạch rót vốn.

Các khu công nghiệp xanh, đạt các tiêu chí về phát triển bền vững đang được các doanh nghiệp FDI ưu tiên lựa chọn - Ảnh: D.N.

Tối ưu chi phí và không gian bằng hạ tầng xanh

Ông Hardy Diec, Giám đốc điều hành Tập đoàn KCN Việt Nam, chia sẻ rằng doanh nghiệp không chỉ cần một mái che sản xuất mà đòi hỏi hệ sinh thái hạ tầng bền vững, tích hợp các tiêu chuẩn công trình xanh, tiết kiệm năng lượng và hệ thống phòng cháy chữa cháy toàn diện để đảm bảo vận hành ổn định lâu dài.

Để phục vụ cho làn sóng đó, cạnh dự án KCN DEEP C đã bàn giao và đạt chứng nhận LEED Vàng, doanh nghiệp đang tập trung nguồn lực mở rộng quỹ hạ tầng tại khu vực phía tây thành phố Hải Phòng.

Cụ thể, dự án KCN An Phát tọa lạc tại Khu công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát với quy mô 8,9ha, cung cấp hơn 60.000m² sàn cho thuê đã chính thức hoàn thiện và bàn giao cho khách hàng. Cùng đó, dự án KCN Phúc Điền đặt tại Khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng (xã Kẻ Sặt) với tổng diện tích 18,7ha đang được đẩy nhanh tiến độ để dự kiến bàn giao vào quý 1-2027.

Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ bổ sung thêm hơn 116.000m² nhà xưởng và nhà kho xây sẵn chất lượng cao, nâng tổng quỹ hạ tầng của KCN Việt Nam tại thành phố cảng lên gần 350.000m² trên diện tích hơn 50ha.

Theo đánh giá của Cushman & Wakefield Việt Nam, mô hình nhà xưởng cao tầng và nhà xưởng xây sẵn tích hợp tiêu chuẩn xanh không chỉ giải quyết bài toán thu hẹp quỹ đất tại các thủ phủ công nghiệp trọng điểm, mà còn trực tiếp nâng tầm chất lượng nguồn cung của Việt Nam.

Sức hút từ cực tăng trưởng phía tây Hải Phòng Khu vực phía tây TP Hải Phòng (địa bàn tỉnh Hải Dương trước đây) đang nổi lên như một điểm sáng thu hút mạnh mẽ dòng vốn công nghệ cao, điện tử và công nghiệp hỗ trợ. Thực tế cho thấy nhiều tập đoàn điện tử và cơ khí chính xác quy mô lớn đã chọn nơi đây làm cứ điểm sản xuất chiến lược, tiêu biểu như Brother Industries (Nhật Bản) đầu tư tổ hợp sản xuất máy in và linh kiện điện tử quy mô lớn tại Khu công nghiệp Phúc Điền, hay các doanh nghiệp sản xuất linh kiện điện tử, bán dẫn và phụ trợ đến từ Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) quy tụ tại Khu công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát và Khu công nghiệp Đại An.