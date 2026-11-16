23 - 100 triệu đồng/m², những dự án bất động sản nào ‘lên lịch’ mở bán cuối năm?

Giai đoạn 2027-2030, thị trường TP.HCM dự kiến có thêm khoảng 25.000 căn hộ mỗi năm - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Bước sang hai tháng cuối năm 2026, thị trường bất động sản sôi động hơn khi nhiều dự án ở cả ba miền rục rịch bước vào giai đoạn nhận đặt chỗ và mở bán.

Điểm mặt các dự án bất động sản chào sân hai tháng cuối năm

Dữ liệu từ báo cáo nghiên cứu thị trường bất động sản tháng 10-2026 của Viện Nghiên cứu kinh tế - tài chính - bất động sản Dat Xanh Services (DXS-FERI) công bố chiều 16-11 cho thấy nguồn cung nhà ở cuối năm 2026 cải thiện đáng kể so với giai đoạn trước đó.

Dù vậy, các chủ đầu tư không bung hàng ồ ạt mà chọn cách ra hàng linh hoạt theo từng đợt mở bán để thăm dò sức hấp thụ của thị trường.

Cụ thể, khu vực phía Bắc, Hà Nội và Hưng Yên tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt nguồn cung. Hàng loạt dự án quy mô đang thu hút sự chú ý như Central Park (Yên Sở, Hà Nội) do Gamuda Land phát triển với 2.605 căn hộ, Mandarin Garden 3 (Yên Sở, Hà Nội) của Tập đoàn Hòa Phát quy mô 1.000 căn hộ.

Riêng dự án Hinode Suite tổng cung 300 căn hộ trên quy mô 0,48ha do Công ty CP Thăng Long làm chủ đầu tư, giá bán dự kiến khoảng 90 - 120 triệu đồng/m2.

Tại Hưng Yên có dự án Forestia Park Phố Nối (Hưng Yên) diện tích 262ha với tổng cung gần 25.000 sản phẩm. Tại Bắc Ninh, dự án The Parc One cũng dự kiến "chào hàng" vào dịp cuối năm, mức giá chưa công bố.

Khu vực TP.HCM hiện ghi nhận khoảng 15 dự án nhà ở nổi bật đang giao dịch hoặc lên lịch chào sân trong hai tháng cuối năm 2026.

Người mua nhà có thêm nhiều lựa chọn ở đa dạng phân khúc từ Imperia Sensa Park (phường Phước Long, TP.HCM) quy mô 922 căn hộ với giá dự kiến từ 88 triệu đồng/m², Norton Park (phường Lái Thiêu) 1.286 căn hộ giá từ 66 triệu đồng/m², Happy One Elite (phường Tam Bình) 784 căn hộ giá từ 59,8 triệu đồng/m².

Cùng đó, nguồn cung từ dự án Serena Riverside giá từ 58 triệu đồng/m² với căn hộ và từ 53 triệu đồng/m² với officetel.

Ở phân khúc giá "mềm hơn" có The Collection 688 (quốc lộ 13) giá từ 43,68 triệu đồng/m² hay dự án đất nền và chung cư Dragon Eden (Tây Ninh) giá từ 23 triệu đồng/m².

Thị trường miền Trung và miền Tây ghi nhận sự góp mặt của các dự án như Sun Galaxy Complex (Đà Nẵng) quy mô 3.800 căn hộ, Sun Saphia Residence (Đà Nẵng) 782 căn giá từ 65 triệu đồng/m², cùng dự án Thiên Quân Center (Cần Thơ) quy mô 648 sản phẩm.

10 tháng năm 2026, doanh thu dịch vụ kinh doanh bất động sản tại TP.HCM đạt 373.011 tỉ đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ, thu ngân sách nhà nước từ đất tăng 20% - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Giá sơ cấp khó giảm, cạnh tranh bằng "dòng tiền"

Trước làn sóng bung hàng cuối năm cùng thực tế thị trường, nhiều chuyên gia từ DXS-FERI nhận định mặt bằng giá bán là yếu tố được cả người mua ở thực lẫn giới đầu tư đặc biệt quan tâm.

Các dữ liệu nghiên cứu chỉ ra rằng giá bán sơ cấp căn hộ khó có khả năng giảm trực tiếp, nhiều khả năng tiếp tục duy trì mức ổn định tại các dự án có vị trí trung tâm hoặc phát triển theo mô hình TOD. Nguyên nhân do chi phí đầu tư, giải phóng mặt bằng và xây dựng hiện vẫn ở mức cao.

Tuy nhiên, thay vì giảm giá niêm yết công khai, các chủ đầu tư lựa chọn chiến lược "cạnh tranh bằng dòng tiền". Khách hàng mua nhà thời điểm này sẽ hưởng lợi từ các chính sách ưu đãi linh hoạt như hỗ trợ lãi suất, ân hạn nợ gốc kéo dài, giãn tiến độ thanh toán và chiết khấu trực tiếp theo từng giỏ hàng.

Ở chiều ngược lại, trên thị trường thứ cấp, sự phân hóa diễn ra rõ nét hơn. Áp lực điều chỉnh giảm giá chủ yếu xuất hiện ở nhóm sản phẩm nhà thấp tầng hoặc các bất động sản mà chủ sở hữu chịu áp lực lớn từ đòn bẩy tài chính.

Người mua hết tâm lý FOMO Điểm đáng chú ý nhất trong giai đoạn cuối năm 2026 mà báo cáo từ DXS-FERI chỉ ra cho thấy sự thay đổi trong tâm thế của khách hàng. Dòng tiền không còn giải ngân vội vã theo tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO). Thay vào đó, người mua dành nhiều thời gian so sánh chi tiết giữa các dự án, tính toán kỹ bài toán tài chính trước khi đưa ra quyết định. Sức cầu thị trường hiện tập trung mạnh vào những sản phẩm đáp ứng trúng nhu cầu ở thực hoặc có khả năng khai thác dòng tiền cho thuê ổn định, đi kèm pháp lý hoàn chỉnh và tiến độ xây dựng đảm bảo. Sự kết hợp giữa mặt bằng lãi suất huy động hạ nhiệt cùng tiến độ giải ngân đầu tư công đạt 783.900 tỉ đồng trong 10 tháng đang tạo ra bệ đỡ thanh khoản vững chắc, giúp thị trường bất động sản cuối năm 2026 từng bước khôi phục nhịp độ giao dịch một cách cẩn trọng và bền vững.