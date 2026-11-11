Thêm 5 dự án nhà ở tại TP.HCM mà người nước ngoài được phép sở hữu

Một trong 5 dự án được chấp thuận và công bố lần này là khu nhà ở phường Trường Thạnh (phường Long Phước, gồm chung cư CC2, CC3 và khu biệt thự), do Công ty cổ phần đầu tư An Khải Hưng làm chủ đầu tư trên diện tích khu đất 51.157 m².



UBND TPHCM vừa công bố danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn nằm trong khu vực mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở.

Theo đó, UBND TPHCM chấp thuận danh mục 5 dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở, theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định 95/2024.

Theo danh mục đính kèm, 5 dự án vừa được cấp phép phân bổ tại các vị trí đô thị trọng điểm:

Một là, khu nhà ở phường Trường Thạnh (phường Long Phước, gồm chung cư CC2, CC3 và khu biệt thự), do Công ty cổ phần đầu tư An Khải Hưng làm chủ đầu tư trên diện tích khu đất 51.157 m².

Hai là, khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 (khối tháp A1), do Công ty cổ phần Bất động sản đầu tư và phát triển cao ốc Thiên Long làm chủ đầu tư trên diện tích khu đất 6.357,7 m² (nay thuộc phường Thuận Giao).

Ba là, khu nhà ở cao tầng - phân khu số 11A tại đường Nguyễn Hữu Thọ (xã Nhà Bè), do Công ty cổ phần Địa ốc Nhà Bè làm chủ đầu tư trên diện tích khu đất 12.815,2 m².

Bốn là, trung tâm thương mại và căn hộ tại số 66 Tân Thành, do Công ty TNHH đầu tư thương mại Tân Thành làm chủ đầu tư trên diện tích khu đất 3.956,6 m² (nay thuộc phường Chợ Lớn).

Và năm là, khu nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ Thảo Điền (khối CT-103, CT-104, CT-105) tại số 159 Xa Lộ Hà Nội, phường An Khánh. Dự án do Công ty cổ phần Tập đoàn Masterise (trước đây là Công ty Cổ phần Đầu tư Thảo Điền) làm chủ đầu tư trên diện tích khu đất 19.208,08 m².

Toàn TP.HCM có khoảng 6.188 căn do tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu Trao đổi với Tuổi Trẻ, một luật sư thuộc Đoàn luật sư TP.HCM cho hay căn cứ quy định pháp luật hiện hành, tổ chức và cá nhân nước ngoài đáp ứng đủ điều kiện pháp lý được phép sở hữu nhà ở tại Việt Nam trong các dự án nhà ở thương mại nằm ngoài khu vực bảo đảm an ninh, quốc phòng. Hạn mức sở hữu tối đa áp dụng là không vượt quá 30% số lượng căn hộ trong một tòa nhà chung cư (hoặc mỗi khối/đơn nguyên chung cư) và không quá 250 căn nhà riêng lẻ trong một khu vực có quy mô dân số 10.000 người. Việc bổ sung 5 dự án trong đợt 15 này đã nâng tổng số dự án nhà ở thương mại đủ điều kiện bán cho người nước ngoài tại TP.HCM lên gần 170 dự án. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, đến nay tổng số nhà ở đã được tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu và cấp giấy chứng nhận trên cả nước đạt khoảng 6.188 căn. Đáng chú ý, tính riêng từ ngày 1-8-2024 (thời điểm Luật Nhà ở 2023 có hiệu lực) đến nay, cả nước đã có 1.519 căn chung cư được bán thành công cho khối khách hàng nước ngoài.