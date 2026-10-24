Lãi suất hạ nhiệt, thị trường bất động sản khởi sắc trong quý 4?

Bất động sản nghỉ dưỡng thành điểm sáng của toàn thị trường bất động sản - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Báo cáo thị trường bất động sản quý 3 từ Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) vừa công bố cho thấy thị trường bất động sản bước vào giai đoạn phục hồi bền vững hơn nhờ nền tảng kinh tế vĩ mô tích cực, với mục tiêu tăng trưởng GDP cả nước dự kiến hướng tới mức trên 9,75%.

Về mặt thể chế và chính sách, kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI xem xét sửa đổi 3 đạo luật quan trọng liên quan trực tiếp đến thị trường bất động sản gồm Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt từ Chính phủ nhằm khơi thông các dự án tồn đọng.

Bên cạnh đó, mặt bằng lãi suất được kỳ vọng sẽ từng bước hạ nhiệt để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho dòng vốn đầu tư và người mua nhà.

Từ đó, các chuyên gia nhận định dòng vốn thực tế tiếp tục đổ mạnh vào thị trường thông qua hoạt động giải ngân đầu tư công (dự kiến đạt 19,58 nghìn tỉ đồng trong quý 4). Dòng vốn FDI thực hiện tăng tốc, thúc đẩy mạnh mẽ nhu cầu bất động sản công nghiệp, logistics và nhà ở cho chuyên gia, lao động.

So sánh nguồn cung, giao dịch mới qua các quý - Nguồn: Hội Môi giới bất động sản Việt Nam

Đặc biệt, bước vào quý 4, phân khúc nhà ở xã hội được dự báo có nhiều điểm sáng khi cả nước có 128 dự án đã khởi công với 183.293 sản phẩm nhà ở xã hội. 170 dự án với 46.962 sản phẩm nhà ở xã hội đã hoàn thành.

Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân 8.236 tỉ đồng cho 14.415 khách hàng để mua nhà ở xã hội trong 9 tháng, tăng 3.912 tỉ đồng so với cùng kỳ. Lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội qua ngân hàng thương mại trung bình ở mức 6,5%/năm.

Nguồn cung này không chỉ giải quyết nhu cầu an cư cho người thu nhập thấp mà còn gia tăng đáng kể chất lượng lẫn quy mô tổng cung trên thị trường.

Nhu cầu thị trường thứ cấp cũng dự báo sôi động hơn do hoạt động dịch chuyển nơi ở tại các đô thị lớn diễn ra mạnh mẽ.

Bất động sản nghỉ dưỡng khởi sắc trong quý 3 - Nguồn: Hội Môi giới bất động sản Việt Nam

Bất động sản nghỉ dưỡng khởi sắc trong quý 3 Theo báo cáo, phân khúc nghỉ dưỡng ghi nhận sự gia tăng cả về nguồn cung lẫn khối lượng giao dịch. Cụ thể, nguồn cung mới đạt 5.428 sản phẩm, tăng 13% so với quý 2. Số lượng giao dịch thành công đạt 3.182 sản phẩm, đưa tỉ lệ hấp thụ lên 58,62%. Sức mua ghi nhận mức độ tập trung cao tại một số dự án mở bán mới. Như tại TP.HCM (khu vực Vũng Tàu cũ), dự án Beachtro Tower ghi nhận hơn 2.000 lượt đặt chỗ. Tổng kết toàn thị trường quý 3 cho thấy nguồn cung mới đạt 31.844 sản phẩm, duy trì quy mô lớn. Tuy nhiên, giao dịch mới toàn thị trường đạt 12.520 sản phẩm (tỉ lệ hấp thụ đạt 39,3%). Qua đó cho thấy các dự án chuẩn pháp lý, hạ tầng tiện ích đồng bộ duy trì thanh khoản tốt. Nhóm sản phẩm đầu cơ, thiếu khả năng vận hành khai thác gặp khó khăn về giao dịch. Về mặt bằng giá, giá bán căn hộ chung cư tại các đô thị lớn có xu hướng đi ngang sau giai đoạn tăng nóng: bình quân tại Hà Nội đạt khoảng 79,3 triệu đồng/m² và tại TP.HCM đạt khoảng 88,3 triệu đồng/m².