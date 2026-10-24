Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Lãi suất hạ nhiệt, thị trường bất động sản khởi sắc trong quý 4?

tác giả
CÔNG TRIỆU
CÔNG TRIỆU
CÔNG TRIỆU

Đà tăng trưởng kinh tế, việc hoàn thiện thể chế và tháo gỡ vướng mắc pháp lý được kỳ vọng thúc đẩy thanh khoản bất động sản quý 4-2026.

Bất động sản nghỉ dưỡng khởi sắc trong quý 3 - Ảnh 1.

Bất động sản nghỉ dưỡng thành điểm sáng của toàn thị trường bất động sản - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Báo cáo thị trường bất động sản quý 3 từ Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) vừa công bố cho thấy thị trường bất động sản bước vào giai đoạn phục hồi bền vững hơn nhờ nền tảng kinh tế vĩ mô tích cực, với mục tiêu tăng trưởng GDP cả nước dự kiến hướng tới mức trên 9,75%.

Về mặt thể chế và chính sách, kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI xem xét sửa đổi 3 đạo luật quan trọng liên quan trực tiếp đến thị trường bất động sản gồm Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt từ Chính phủ nhằm khơi thông các dự án tồn đọng. 

Bên cạnh đó, mặt bằng lãi suất được kỳ vọng sẽ từng bước hạ nhiệt để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho dòng vốn đầu tư và người mua nhà.

Từ đó, các chuyên gia nhận định dòng vốn thực tế tiếp tục đổ mạnh vào thị trường thông qua hoạt động giải ngân đầu tư công (dự kiến đạt 19,58 nghìn tỉ đồng trong quý 4). Dòng vốn FDI thực hiện tăng tốc, thúc đẩy mạnh mẽ nhu cầu bất động sản công nghiệp, logistics và nhà ở cho chuyên gia, lao động.

Lãi suất hạ nhiệt, thị trường bất động sản khởi sắc trong quý 4? - Ảnh 1.

So sánh nguồn cung, giao dịch mới qua các quý - Nguồn: Hội Môi giới bất động sản Việt Nam

Đặc biệt, bước vào quý 4, phân khúc nhà ở xã hội được dự báo có nhiều điểm sáng khi cả nước có 128 dự án đã khởi công với 183.293 sản phẩm nhà ở xã hội. 170 dự án với 46.962 sản phẩm nhà ở xã hội đã hoàn thành. 

Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân 8.236 tỉ đồng cho 14.415 khách hàng để mua nhà ở xã hội trong 9 tháng, tăng 3.912 tỉ đồng so với cùng kỳ. Lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội qua ngân hàng thương mại trung bình ở mức 6,5%/năm. 

Nguồn cung này không chỉ giải quyết nhu cầu an cư cho người thu nhập thấp mà còn gia tăng đáng kể chất lượng lẫn quy mô tổng cung trên thị trường.

Nhu cầu thị trường thứ cấp cũng dự báo sôi động hơn do hoạt động dịch chuyển nơi ở tại các đô thị lớn diễn ra mạnh mẽ.

Lãi suất hạ nhiệt, thị trường bất động sản khởi sắc trong quý 4? - Ảnh 2.

Bất động sản nghỉ dưỡng khởi sắc trong quý 3 - Nguồn: Hội Môi giới bất động sản Việt Nam

Bất động sản nghỉ dưỡng khởi sắc trong quý 3

Theo báo cáo, phân khúc nghỉ dưỡng ghi nhận sự gia tăng cả về nguồn cung lẫn khối lượng giao dịch. Cụ thể, nguồn cung mới đạt 5.428 sản phẩm, tăng 13% so với quý 2. Số lượng giao dịch thành công đạt 3.182 sản phẩm, đưa tỉ lệ hấp thụ lên 58,62%.

Sức mua ghi nhận mức độ tập trung cao tại một số dự án mở bán mới. Như tại TP.HCM (khu vực Vũng Tàu cũ), dự án Beachtro Tower ghi nhận hơn 2.000 lượt đặt chỗ.

Tổng kết toàn thị trường quý 3 cho thấy nguồn cung mới đạt 31.844 sản phẩm, duy trì quy mô lớn. Tuy nhiên, giao dịch mới toàn thị trường đạt 12.520 sản phẩm (tỉ lệ hấp thụ đạt 39,3%). Qua đó cho thấy các dự án chuẩn pháp lý, hạ tầng tiện ích đồng bộ duy trì thanh khoản tốt. Nhóm sản phẩm đầu cơ, thiếu khả năng vận hành khai thác gặp khó khăn về giao dịch.

Về mặt bằng giá, giá bán căn hộ chung cư tại các đô thị lớn có xu hướng đi ngang sau giai đoạn tăng nóng: bình quân tại Hà Nội đạt khoảng 79,3 triệu đồng/m² và tại TP.HCM đạt khoảng 88,3 triệu đồng/m².

Bất động sản nghỉ dưỡng khởi sắc trong quý 3 - Ảnh 3.Thu 1% bất động sản vùng TOD: Ai thực sự hưởng lợi, ai trả tiền?

Việc huy động nguồn lực tái đầu tư cho hạ tầng được đánh giá là hướng đi cần thiết, song giới chuyên gia và doanh nghiệp cho rằng cần cơ chế tính toán hợp lý, rõ ràng căn cứ pháp lý và lộ trình phù hợp để bảo đảm tính công bằng.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
CÔNG TRIỆU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: nhà ở xã hội căn hộ bất động sản nghỉ dưỡng Hội môi giới bất động sản Việt Nam bất động sản

    Dòng sự kiện: Thị trường bất động sản

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất