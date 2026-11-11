Văn phòng hạng A Hà Nội có giá 854.000 đồng/m², doanh nghiệp ngành nào đang thuê nhiều nhất?

Giá thuê văn phòng hạng A tại Hà Nội đạt 854.000 đồng/m²/tháng, với hạng B khoảng 561.000 đồng/m²/tháng - Ảnh minh họa

Khối công nghệ và tài chính dẫn dắt thị trường văn phòng cho thuê

Theo báo cáo Marketbeat quý 3 của Công ty dịch vụ bất động sản Cushman & Wakefield Việt Nam, lượng hấp thụ thuần văn phòng hạng A tại thị trường Hà Nội trong quý 3 đã đạt 12.423m² diện tích cho thuê thuần, ghi nhận mức tăng trưởng 34% theo quý và bứt phá 173% so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, tổng diện tích hấp thụ thuần toàn thị trường đã cán mốc 39.267m².

Theo khảo sát thị trường của Cushman & Wakefield Việt Nam, động lực tăng trưởng chính của thị trường văn phòng cao cấp Hà Nội hiện nay xuất phát từ nhóm doanh nghiệp công nghệ thông tin, các tổ chức dịch vụ tài chính và đơn vị kinh doanh không gian làm việc linh hoạt (flexible workspace).

Đánh giá về xu hướng này, ông Thuận Nguyễn, Giám đốc bộ phận cho thuê văn phòng và công nghiệp của Cushman & Wakefield Việt Nam, nhận định nhóm khách thuê này ngày càng đưa ra các tiêu chuẩn khắt khe hơn khi chọn lựa không gian làm việc.

Bên cạnh yếu tố vị trí, doanh nghiệp đặc biệt ưu tiên các tòa nhà có chất lượng vận hành cao, đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển bền vững rõ ràng nhằm hỗ trợ hiệu quả cho chiến lược thu hút nhân tài và nâng cao trải nghiệm của nhân viên.

Hiệu suất hấp thụ, giá thuê trung bình văn phòng hạng A và B tại Hà Nội.

Xu hướng dịch chuyển ra ngoài trung tâm truyền thống

Quý 3 ghi nhận nguồn cung văn phòng Hà Nội bổ sung thêm 59.724m² thuần cho thuê từ một dự án hạng A mới đi vào hoạt động tại khu vực Starlake Tây Hồ Tây. Dự án này góp phần nâng tổng nguồn cung văn phòng toàn thành phố lên khoảng 1,86 triệu m², tăng 3% so với quý trước và tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế trong 9 tháng đầu năm 2026, thị trường đón nhận hơn 110.100m² thuần cho thuê với nguồn cung mới từ 4 dự án (gồm 3 dự án hạng A và 1 dự án hạng B), trong đó phần lớn diện tích nằm tại khu vực phía tây Hà Nội.

Thống kê về nguồn cung hiện hữu văn phòng cho thuê trong quý 3-2026 tại Hà Nội.

Sự tích tụ nguồn cung này đang thúc đẩy việc hình thành các cụm văn phòng quy mô lớn với hạ tầng giao thông đồng bộ, đồng thời mở ra xu hướng doanh nghiệp chủ động mở rộng phạm vi tìm kiếm ra ngoài khu vực trung tâm truyền thống để tối ưu hóa chi phí vận hành và tiếp cận không gian chất lượng cao hơn.

Do nguồn cung mới gia nhập thị trường với quy mô lớn trong 9 tháng qua, tỉ lệ lấp đầy phân khúc hạng A trong quý 3 giảm 4,9 điểm phần trăm so với quý 2, xuống mức 74,1%. Trong khi đó, phân khúc hạng B duy trì tỉ lệ lấp đầy ổn định ở mức 83,4% nhờ lợi thế cạnh tranh về chi phí.

Về mặt giá cả, giá thuê chào trung bình của văn phòng hạng A đạt 854.000 đồng/m²/tháng, nhích nhẹ 0,9% theo quý và 1,4% theo năm. Đối với hạng B, giá thuê trung bình ghi nhận khoảng 561.000 đồng/m²/tháng (tăng 0,1% theo quý).

Mức tăng nhẹ phản ánh chiến lược của các chủ đầu tư nhằm giữ ổn định mặt bằng giá, kết hợp linh hoạt các gói ưu đãi và nâng cao chất lượng dịch vụ để thu hút khách thuê.

Tiêu chuẩn xanh trở thành "thước đo" cạnh tranh mới của thị trường văn phòng cho thuê Giai đoạn từ nay đến năm 2028, thị trường văn phòng Hà Nội dự kiến sẽ tiếp nhận thêm khoảng 340.000m² diện tích mới, với khu vực phía tây tiếp tục chiếm tỉ trọng áp đảo gần 250.000m². Đáng chú ý, tiêu chí lựa chọn không gian làm việc của các doanh nghiệp đang trải qua sự thay đổi sâu sắc. Bên cạnh vị trí địa lý và chi phí thuê, các chỉ tiêu về phát triển bền vững như tiêu chuẩn xanh, hiệu quả sử dụng năng lượng và chất lượng môi trường làm việc ngày càng được đặt lên hàng đầu.