Giá chào bán sơ cấp căn hộ tiếp tục duy trì ở mức cao, đạt khoảng 3.850 USD/m² tại TP.HCM, 4.180 USD/m² tại Hà Nội và 3.650 USD/m² tại Đà Nẵng. Một số dự án căn hộ tại TP.HCM - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Giá nhà ở tiếp tục là phép thử thực tế đối với sức mua của thị trường bất động sản. Báo cáo nêu rõ tại Hà Nội, giá sơ cấp bình quân phân khúc căn hộ thiết lập kỷ lục mới ở mức 4.180 USD/m², trong đó căn hộ cao cấp và hạng sang chiếm khoảng 80% tổng nguồn cung. Giá bất động sản liền thổ tại thủ đô cũng lên tới 9.800 USD/m².

Thị trường căn hộ TP.HCM ghi nhận mức giá chào bán sơ cấp trung bình khoảng 3.850 USD/m² với hơn 11.500 căn đang hiện hữu trong rổ hàng. Một dự án căn hộ cao cấp ở khu vực phía tây thành phố thiết lập giá chào bán ở mức 4.500 - 4.800 USD/m².

Ông David Jackson, Tổng giám đốc Avison Young Việt Nam và Campuchia, nhận định rằng mức giá chào bán cao không đồng nghĩa với một giao dịch thành công. Khi giá nhà gia tăng vượt xa thu nhập thực tế của hộ gia đình, thanh khoản sẽ lập tức chịu áp lực lớn.

"Nhà đầu tư cần nhìn xa hơn những con số nổi bật trên thị trường và đặt ra một câu hỏi thực tế: Ai đang thực sự hưởng lợi nhuận, và ai đang gánh các khoản chi phí", ông David Jackson nói.

Ở phân khúc văn phòng, nguồn cung dồi dào khiến cán cân thương lượng dịch chuyển rõ rệt sang phía khách thuê. Tại TP.HCM, giá chào thuê hạng A duy trì ở mức 50 - 55 USD/m²/tháng.

Ngược lại tại Hà Nội, áp lực nguồn cung làm giá thuê hạng A sụt giảm từ 35 USD xuống 29 USD/m²/tháng, hạng B giảm từ 24 USD xuống 18 USD/m²/tháng.

Tại phân khúc nghỉ dưỡng, giá phòng bình quân khách sạn 5 sao tại Hà Nội tăng vọt từ 185 USD lên 230 USD/đêm.

Dù vậy, ông Morgan Ulaganathan, Giám đốc tư vấn du lịch - khách sạn Avison Young, lưu ý công suất lấp đầy cao không đồng nghĩa với lợi nhuận của chủ sở hữu cải thiện. Các khoản chi phí gia tăng như nhân sự, điện nước, bảo trì và cải tạo tài sản đang trực tiếp bào mòn dòng tiền thực tế.