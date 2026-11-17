Đại diện một doanh nghiệp bất động sản tại TP.HCM cũng nhận định khi giá đất quá cao thì giá nhà rất khó giảm về sát với khả năng mua nhà của phần lớn lao động - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Quốc hội đang bàn để sửa ba luật liên quan đến nhà ở gồm Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở. Ngoài nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, vấn đề làm thế nào để giảm giá nhà ở, dần phù hợp với thu nhập của đại đa số người dân cũng được quan tâm.

Giá nhà và áp lực tiền sử dụng đất

Thực tế nhiều năm qua cho thấy tiền sử dụng đất là nguồn thu quan trọng của ngân sách địa phương nhưng cũng là khoản chi phí đầu vào lớn nhất của doanh nghiệp bất động sản.

Tuy nhiên, khi chính sách tài chính đất đai quá chú trọng vào việc xác định giá đất cao nhằm tăng nguồn thu trước mắt, đồng nghĩa Nhà nước thu được nhiều tiền hơn trên mỗi đơn vị đất, nhưng số lượng dự án được triển khai chưa đáp ứng nhu cầu.

Phát biểu tại phiên thảo luận tổ về Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng từng nhấn mạnh giá đất quá cao có thể giúp các địa phương tăng thu ngân sách trong một thời điểm nhất định, nhưng lại gây ra những hệ lụy rất lớn đối với sự phát triển kinh tế và khả năng tiếp cận nhà ở của người dân. Theo Thủ tướng, hệ lụy lớn nhất là thị trường sẽ không bao giờ giải quyết được bài toán nhà ở cho các đối tượng ưu tiên như cán bộ, công chức, người lao động, học sinh, sinh viên và các lực lượng vũ trang. Do đó, mục tiêu ưu tiên hiện nay là phải điều tiết giá đất và giá nhà đối với phân khúc nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê.

Khi nguồn cung nhà ở bị hạn chế và giá bán ngày càng vượt xa khả năng chi trả của đại đa số người dân.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), cho rằng nếu áp dụng công thức lấy giá đất của bảng giá đất nhân với hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K), việc định giá đất sẽ nhanh và góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước. Nhưng điều này cũng có nghĩa tiền sử dụng đất của dự án sẽ tăng lên và được tính vào giá bán nhà, căn hộ.

Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) mới đây khi góp ý cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cũng kiến nghị làm rõ cơ chế xác định hệ số K nhằm hạn chế nguy cơ gia tăng nghĩa vụ tài chính cho người dân và doanh nghiệp.

VARS ước tính tiền sử dụng đất tại một dự án có thể tăng từ 2 - 2,6 lần khi áp dụng cơ chế bảng giá đất nhân hệ số K.

Bên cạnh đó, kết quả của nhiều báo cáo rà soát thị trường từ nhiều đơn vị uy tín cho thấy nhiều địa phương áp dụng hệ số K bằng 1. Nhưng các đô thị lớn áp dụng hệ số 1,45, thậm chí có nơi lên tới 1,7 (mới là hệ số thành phần, chưa bao gồm biến động thị trường).

Nhiều doanh nghiệp cho rằng nghĩa vụ tài chính về đất đai tăng cao gây áp lực lên dòng tiền và tiến độ triển khai dự án.

Người dân tìm hiểu một dự án tại tỉnh Tây Ninh - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Xác định giá đất, cần cập nhật kịp thời

Trao đổi với Tuổi Trẻ, lãnh đạo một tập đoàn bất động sản khu vực phía Nam cũng cho hay một bất cập khác là việc xác định giá đất chưa thực sự phản ánh đầy đủ diễn biến của chu kỳ thị trường bất động sản.

Thực tế giá đất có thể tăng nhanh ở giai đoạn thị trường sôi động, nhưng khi thị trường suy giảm, giá giao dịch và thanh khoản có thể giảm đáng kể. Nếu bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất và nghĩa vụ tiền sử dụng đất không được cập nhật kịp thời theo cả hai chiều tăng và giảm, sẽ làm tăng chi phí đầu vào cho doanh nghiệp.

Cùng đó, việc sử dụng kết quả của một số phiên đấu giá đất để tham chiếu định giá cho cả khu vực cần được xem xét lại. Giá trúng đấu giá có thể phản ánh kỳ vọng cá biệt, mức độ cạnh tranh tại thời điểm đấu giá hoặc chiến lược riêng của nhà đầu tư, không đại diện cho khả năng phát triển thương mại của toàn bộ các dự án lân cận.

Khi mức giá này trở thành căn cứ quan trọng để xác định nghĩa vụ tài chính, chi phí đất có thể tăng vượt quá khả năng hấp thụ của thị trường.

Chuyên gia cho rằng muốn đưa mặt bằng giá nhà về mức hợp lý, giải pháp căn cơ nằm ở việc cắt giảm các chi phí cấu thành giá và tái cơ cấu lại rổ hàng hóa thị trường - Ảnh: CÔNG TRIỆU

4 nhóm giải pháp đưa giá nhà về mức hợp lý

Trao đổi với Tuổi Trẻ, tiến sĩ Lý Thành Tiến - Phó trưởng khoa quản trị kinh doanh, Giám đốc chương trình bất động sản, Trường đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) - khẳng định muốn đưa mặt bằng giá nhà về mức hợp lý, giải pháp căn cơ nằm ở việc cắt giảm các chi phí cấu thành giá và tái cơ cấu lại rổ hàng hóa thị trường.

Ông đề xuất 4 nhóm giải pháp đồng bộ nhằm kéo giảm giá nhà và cân bằng thị trường:

Đầu tiên, phải rút ngắn quy trình phê duyệt pháp lý dự án từ 3 - 5 năm xuống còn 12 - 18 tháng, giúp doanh nghiệp tiết kiệm khoản chi phí tài chính khổng lồ, tạo dư địa giảm giá bán đầu ra từ 10 - 15%.

Hai là, Nhà nước cần có cơ chế ưu đãi riêng về tiền sử dụng đất, thuế và gói tín dụng cho các chủ đầu tư cam kết phát triển nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá hợp lý. Khi phân khúc nhà vừa túi tiền đạt 25 - 30% tổng nguồn cung, đây sẽ là "mỏ neo" giữ nhịp và ngăn chặn sự tăng giá vô lý của phân khúc thương mại cao cấp.

Ba là, mở rộng không gian đô thị theo mô hình TOD (phát triển đô thị theo giao thông công cộng). Do quỹ đất nội đô TP.HCM đã cạn kiệt và đắt đỏ, việc đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng kết nối như các tuyến vành đai 3, vành đai 4 và hệ thống metro sẽ giúp dịch chuyển nguồn cung ra vùng ven và đô thị vệ tinh. Đây là nơi có giá đất đầu vào đủ thấp để xây dựng các dự án ở mức giá 30 - 40 triệu đồng/m².

Cuối cùng là hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai và sử dụng công cụ thuế. Bởi đánh thuế đối với bất động sản thứ hai trở lên hoặc các dự án chậm đưa đất vào sử dụng sẽ triệt tiêu dòng tiền đầu cơ và găm giữ đất, qua đó loại bỏ phần "giá ảo" và trả lại giá trị thực cho người mua có nhu cầu ở thực.