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Các trường hợp được miễn thuế thu nhập khi chuyển nhượng bất động sản

tác giả
NGỌC LÂN
NGỌC LÂN
NGỌC LÂN

Nhằm thực hiện thống nhất các quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, vừa qua Cục Thuế (Bộ Tài chính) đã có văn bản số 8472 hướng dẫn cụ thể.

Trường hợp nào được miễn thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng bất động sản? - Ảnh 1.

Nhiều trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đáng chú ý, Cục Thuế đã thông tin chi tiết về các trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản theo quy định tại Điều 18, Điều 19 Nghị định 253/2026.

Cụ thể, sẽ miễn thuế thu nhập cá nhân đối với trường hợp thu nhập từ chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản, bao gồm cả nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản, giữa:

Vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu (kể cả khi chồng chết); cha vợ, mẹ vợ với con rể (kể cả khi vợ chết); ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị em ruột.

Ngoài ra, bất động sản khi vợ/chồng ly hôn được phân chia theo thỏa thuận hoặc do tòa án phán quyết thì thu nhập từ việc phân chia tài sản này thuộc diện được miễn thuế.

Một trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân khác cũng được đề cập trong văn bản hướng dẫn.

Theo đó, thuế thu nhập cá nhân sẽ miễn đối với người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam, trừ trường hợp chuyển nhượng nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai.

Với trường hợp này, cá nhân phải đồng thời đáp ứng các điều kiện gồm:

Tại thời điểm chuyển nhượng, cá nhân chỉ có duy nhất quyền sở hữu một nhà ở hoặc quyền sử dụng một thửa đất ở, bao gồm cả trường hợp có nhà ở hoặc công trình xây dựng gắn liền với thửa đất đó. Nếu cá nhân có thêm nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai tại thời điểm chuyển nhượng thì không được xác định là có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất.

- Cá nhân có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tính đến thời điểm chuyển nhượng tối thiểu là 183 ngày.

- Cá nhân chuyển nhượng toàn bộ nhà ở, quyền sử dụng đất ở đó. Trường hợp cá nhân có quyền hoặc chung quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất ở duy nhất nhưng chuyển nhượng một phần thì không được miễn thuế cho phần chuyển nhượng đó.

Người mua được khai, nộp thuế thay người bán nếu có thỏa thuận

Theo hướng dẫn của Cục Thuế, trường hợp hợp đồng chuyển nhượng bất động sản không có thỏa thuận bên nhận chuyển nhượng (bên mua) là người nộp thuế thay cho bên chuyển nhượng (bên bán) thì bên bán có trách nhiệm khai thuế, nộp thuế.

Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng bất động sản có thỏa thuận bên mua khai thuế thay, nộp thuế thay cho bên bán thì bên mua thực hiện khai thuế thay, nộp thuế thay cho bên bán và có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho bên bán.

Trường hợp nào được miễn thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản? - Ảnh 1.Đề xuất cấm chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai: Chống đầu cơ, hay hạn chế quyền giao dịch hợp pháp?

Đề xuất cấm chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai nhằm ngăn chặn đầu cơ, lướt sóng và bảo vệ người mua nhà ở thực là vấn đề đáng được quan tâm.


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    Chủ đề: chuyển nhượng miễn thuế thu nhập cá nhân

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