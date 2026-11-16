Gần 100% doanh nghiệp được khảo sát tại Việt Nam đang sử dụng FTA

Tàu hàng cập cảng Cát Lái, TP.HCM - Ảnh: TỰ TRUNG

Theo Khảo sát Thương mại toàn cầu 2026 (Global Trade Pulse Survey) do HSBC công bố, có đến 99,6% doanh nghiệp tham gia khảo sát tại Việt Nam đang sử dụng ít nhất một hiệp định thương mại tự do (FTA), cao hơn mức bình quân 95% trên toàn cầu.

Tuy nhiên, 97% doanh nghiệp được khảo sát tại Việt Nam cho biết vẫn còn những rào cản khiến họ chưa thể tận dụng FTA trên quy mô rộng hơn, so với mức 92% trên toàn cầu.

94% doanh nghiệp kỳ vọng thương mại quốc tế tăng trưởng

Bên cạnh tỉ lệ sử dụng FTA cao, các doanh nghiệp tham gia khảo sát tại Việt Nam còn thể hiện sự lạc quan về triển vọng thương mại quốc tế.

Cụ thể, 94% doanh nghiệp được khảo sát tại Việt Nam kỳ vọng hoạt động thương mại quốc tế sẽ tăng trưởng trong hai năm tới, cao hơn mức bình quân 86% trên toàn cầu.

Với kết quả này, Việt Nam cùng Philippines dẫn đầu 26 thị trường được khảo sát về mức độ lạc quan đối với triển vọng thương mại quốc tế.

Khảo sát cũng ghi nhận những kết quả tích cực từ việc điều chỉnh chuỗi cung ứng. Có 90% doanh nghiệp tham gia khảo sát tại Việt Nam cho biết những thay đổi trong chuỗi cung ứng đã giúp cải thiện dòng tiền và vốn lưu động, cao hơn mức 78% trên toàn cầu.

Đồng thời 97% doanh nghiệp được khảo sát tại Việt Nam đánh giá các biện pháp ứng phó với những bất định và gián đoạn thương mại đã mang lại hiệu quả, so với mức 86% trên toàn cầu.

Theo ông Vivek Ramachandran - Giám đốc Khối Giải pháp thương mại toàn cầu của HSBC, các doanh nghiệp đang chuyển từ việc ứng phó với từng áp lực chi phí riêng lẻ sang tái thiết kế chuỗi cung ứng, tuyến thương mại và nguồn cung để thích ứng với những bất định trong dài hạn.

Ông cho rằng những doanh nghiệp kết hợp được sự linh hoạt trong vận hành với quản lý chặt chẽ thanh khoản, vốn lưu động và rủi ro sẽ có vị thế thuận lợi nhất để tăng trưởng.

Doanh nghiệp quốc tế gia tăng phụ thuộc vào thị trường Mỹ

Theo khảo sát của HSBC, ngày càng nhiều doanh nghiệp quốc tế có kế hoạch gia tăng mức độ phụ thuộc vào thị trường Mỹ, bất chấp những biến động về chính sách thương mại và thuế quan.

Cụ thể 30% doanh nghiệp trên toàn cầu dự kiến tăng mức độ phụ thuộc vào Mỹ, cao hơn mức 25% trong khảo sát năm ngoái. Xu hướng này đặc biệt rõ nét trong ngành ô tô, khi 45% doanh nghiệp tham gia khảo sát đang gia tăng mức độ phụ thuộc vào thị trường Bắc Mỹ.

Tính chung khu vực Bắc Mỹ, 38% doanh nghiệp cho biết đang gia tăng mức độ phụ thuộc, tăng từ 32% trong khảo sát trước đó. Trong khi đó tỉ lệ doanh nghiệp thu hẹp hoạt động gắn với khu vực này giảm từ 22% xuống còn 16% trong vòng 12 tháng qua.

Bên cạnh Bắc Mỹ, các doanh nghiệp cũng đang mở rộng mạng lưới thương mại sang những khu vực khác nhằm ứng phó với áp lực chi phí và chuỗi cung ứng. Châu Âu là khu vực được lựa chọn gia tăng mức độ phụ thuộc nhiều nhất, với tỉ lệ 48%, tiếp theo là Đông Nam Á (44%).

Đối với ngành công nghệ, châu Âu là thị trường được quan tâm đặc biệt, khi 53% doanh nghiệp trong ngành tham gia khảo sát có kế hoạch tăng mức độ phụ thuộc vào khu vực này.

Thuế quan tiếp tục gây áp lực lên doanh nghiệp Theo HSBC, 52% doanh nghiệp tham gia khảo sát tại Việt Nam xác định thuế quan là yếu tố tác động đến cơ cấu chi phí hoạt động trong sáu tháng qua, cao hơn mức 43% trên toàn cầu. Chi phí năng lượng đứng thứ hai với tỉ lệ 49%, so với mức bình quân 44% trên toàn cầu. Trên phạm vi toàn cầu, 72% doanh nghiệp dự kiến chi phí tiếp tục tăng trong hai năm tới. Để ứng phó, 53% lựa chọn cải thiện hiệu quả và năng suất hoạt động, trong khi 43% đàm phán lại các thỏa thuận với nhà cung cấp.