Công nhân khắc phục sạt lở tại đoạn đường sắt qua khu gian Tân Vinh - Vân Canh, xã Canh Vinh, Gia Lai, thuộc Km1112 + 240 - Ảnh: VÕ BẢO PHÚC

Ngày 28-11, ông Phạm Nguyễn Chiến, Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, cho hay đơn vị đang tập trung phương tiện và nhân lực khắc phục sạt lở tuyến đường sắt đoạn qua xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai.

Trước đó, vào chiều cùng ngày, do mưa lớn kéo dài gây sạt lở nghiêm trọng đoạn đường sắt qua khu gian Tân Vinh - Vân Canh, xã Canh Vinh, thuộc Km1112 + 240.

Ông Chiến cho hay đoạn đường sắt bị sạt lở kéo dài khoảng 10 mét.

Hiện ngành đường sắt đã phong tỏa hoạt động chạy tàu hai đầu để tập trung khắc phục sự cố.

Công ty đã điều động 70 nhân sự và trang thiết bị khẩn trương khắc phục điểm sạt lở tại hiện trường, cố gắng hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

Tuy nhiên do tình hình khu vực có mưa lớn, nước chảy xiết, giao thông bị phong tỏa nên có những khó khăn nhất định. Công ty đang tiếp tục huy động thêm nhân sự tham gia khắc phục.

Đối với các chuyến tàu bị ảnh hưởng, ông Chiến thông tin Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam sẽ có phương án điều phối, đảm bảo hoạt động vận tải cho hành khách.

Đoạn đường sắt bị nước lũ cuốn trôi nền đường, trơi trọi thanh ray - Ảnh: VÕ BẢO PHÚC

Chi cục Thủy lợi tỉnh Gia Lai thông tin, mưa lũ ngày 28-11 đã làm ngập cục bộ 319 nhà dân tại tỉnh.

Trong đó, phường Quy Nhơn Nam có khoảng 250 hộ bị ngập do mưa cường suất lớn khoảng 63 mm/giờ gây quá tải hệ thống thoát nước, hiện nay nước đã rút; phường Quy Nhơn Tây có 40 hộ bị ngập; phường Hoài Nhơn Bắc 29 hộ bị ngập.

Tính tới chiều ngày 28-11, các địa phương trong tỉnh đã di dời, sơ tán 127 hộ dân đến nơi an toàn. Về giao thông, xuất hiện sạt lở một số vị trí taluy, mố cầu, bờ suối, kênh mương và ngập cục bộ, chia cắt giao thông tại các khu vực dân cư, tuyến đường, ngầm tràn.

Nhiều tuyến giao thông qua xã Canh Vinh bị chia cắt Tại xã Canh Vinh, ngày 28-11 mưa rất to làm nước trên các sông, suối dâng cao, chảy xiết. Trên địa bàn phát sinh nhiều điểm sạt lở, ngập lụt gây chia cắt và mất an toàn giao thông nghiêm trọng như: Tại cầu Bà Lương (Km17+595, Quốc lộ 19C), phần sân cầu và mố cầu tiếp tục bị xói lở, hư hỏng nặng, hiện đã chốt chặn hai đầu không cho các loại xe ô tô tải lưu thông. Trên tuyến đường tránh dân sinh qua cầu Ri, thôn Tân Vinh, nước lũ dâng cao làm ngập sâu khu vực cầu Ri, gây chia cắt cục bộ và tiềm ẩn nguy cơ sập, lún gãy cầu. Tại khu vực đèo Nha Sam, tiếp tục xuất hiện sạt lở đất, đá từ mái taluy dương xuống mặt đường với nguy cơ sạt lở tiếp diễn rất cao. Hiện UBND xã Canh Vinh đã ban hành tạm thời cấm toàn bộ người và phương tiện qua lại từ 15h ngày 28-11 và lập rào chắn, cắm biển cảnh báo, canh gác.