Nước sông Vệ áp sát nhà dân - Ảnh: NGUYỄN YÊN

Nửa tháng trước, dòng nước lũ đã khoét sâu khoảng 50m vào đất liền tại khu vực ven sông Vệ, đoạn giáp Cửa Lở (xã An Phú, Quảng Ngãi). Nay lũ lại về, sạt lở ăn sâu thêm khoảng 10m, cuốn trôi một phần nhà dân và tiếp tục có xu hướng xoáy sâu hơn, uy hiếp nhiều căn nhà phía trong.

Nửa tháng, nước lũ khoét sâu 60m vào đất liền

Đến 13 giờ ngày 28-11, tại khu vực ven sông Vệ, đoạn giáp Cửa Lở thuộc thôn Tân Mỹ, xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi, dòng nước lũ từ thượng nguồn đổ về vẫn cuồn cuộn xoáy vào bờ, cuốn trôi từng mảng đất, cây cối và tài sản của người dân.

Chỉ trong vòng nửa tháng, hàng ngàn mét vuông đất ven sông tại khu vực này đã bị cuốn trôi, mép sạt lở ngày càng tiến sâu vào khu dân cư.

Nhiều cây cối bị nước nhấn chìm - Ảnh: NGUYỄN YÊN

Trước đó, trong hai ngày 12 và 13-11, dòng nước lũ đã khoét sâu khoảng 50m vào đất liền, kéo dài khoảng 100m, cuốn theo cây cối, ngư lưới cụ của người dân. Nhiều cây trước đây nằm cách mép nước hàng chục mét bị quật đổ, nằm ngổn ngang.

Thời điểm đó, mép sạt lở chỉ còn cách căn nhà của bà Trần Thị Đù (74 tuổi) khoảng 10m. Bà Đù cho biết suốt 20 năm sinh sống tại đây, bà chưa từng chứng kiến cảnh sạt lở dữ dội như vậy.

Đợt lũ hồi 13-11, căn nhà của bà Đù còn cách mép sạt lở khoảng 10 mét - Ảnh: NGUYỄN YÊN

Trong đợt sạt lở ấy, nước từ thượng nguồn bất ngờ đổ về cuồn cuộn, cuốn phăng cây cối, cầu tạm ra rớ và ngư lưới cụ. Tiếng đất sạt, cây đổ vang lên liên tiếp. Trong lúc nguy cấp, bà Đù chỉ kịp hô hoán rồi cùng chồng chạy khỏi khu vực nguy hiểm.

Nửa tháng sau, mưa lớn lại trút xuống Quảng Ngãi, nước lũ trên sông Vệ dâng cao. Dòng nước tiếp tục xoáy vào vị trí sạt lở cũ, cuốn trôi thêm hàng trăm mét vuông đất.

Khoảng đất rộng 10m ngăn cách căn nhà bà Đù với mép sạt lở trước đó nay đã bị dòng nước khoét mất. Sạt lở không chỉ tiến sát nhà mà còn ăn sâu vào phần đất bên dưới căn nhà.

Sạt lở xoáy sâu vào móng nhà, làm sập phần hiên chỉ trong một thời gian ngắn - Ảnh: NGUYỄN YÊN

Ghi nhận tại hiện trường, chỉ trong 30 phút phóng viên có mặt, dòng nước lũ đã khoét sâu vào nền đất, cuốn trôi phần mái hiên căn nhà bà Đù.

Ông Lê Đình Hưng, trưởng thôn Tân Mỹ, cho biết sạt lở diễn biến rất nhanh. Khi địa phương nhận được tin báo của người dân lúc 9h sáng 28-11, căn nhà vẫn còn cách bờ sông khoảng 10m. Tuy nhiên, đến 12 giờ cùng ngày, sạt lở đã ăn sâu vào một phần ba căn nhà.

Dòng nước vẫn tiếp tục xoáy mạnh vào bờ, cuốn trôi đất đai, cây cối, đe dọa những căn nhà nằm sâu hơn trong khu dân cư.

Lo sạt lở tiếp tục ăn sâu, uy hiếp 15-20 hộ dân

Trong khi căn nhà bà Đù chực chờ bị dòng nước cuốn trôi, cách đó không xa, vợ chồng ông Nguyễn Ví cũng tất bật thu dọn đồ đạc để di dời đến nơi an toàn theo hướng dẫn của chính quyền địa phương.

Chính quyền địa phương hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn - Ảnh: NGUYỄN YÊN

Điều khiến vợ chồng ông Ví lo lắng là mưa lớn được dự báo còn tiếp diễn, nước lũ trên sông Vệ dâng cao, sạt lở có thể tiếp tục khoét sâu vào khu dân cư.

"Di dời đến nơi an toàn ở, còn nhà cửa, tài sản thì phải bỏ lại. Chỉ sợ cuốn mất căn nhà thì hai vợ chồng già cũng không biết đi đâu", vợ ông Ví chia sẻ.

Ông Trần Dách (64 tuổi, thôn Tân Mỹ) cho biết qua các đợt sạt lở, đất đai của người dân ven sông đã mất đi rất nhiều. Năm nào cũng xảy ra sạt lở khiến người dân luôn sống trong cảnh thấp thỏm, lo sợ.

Địa phương dự báo sạt lở có thể vào sâu hơn, ảnh hướng từ 15-20 hộ dân bên trong - Ảnh: NGUYỄN YÊN

Trước mắt, người dân nhờ các lực lượng hỗ trợ di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Về lâu dài, ông Dách mong muốn khu vực này sớm được đầu tư xây dựng kè chống sạt lở để người dân an tâm sinh sống.

Theo ông Lê Đình Hưng, ngay sau khi nhận được tin báo vào sáng 28-11, địa phương đã triển khai phương án hỗ trợ người dân di dời người và tài sản, đồng thời bố trí lực lượng túc trực, không cho người dân đến gần khu vực sạt lở.

Trước mắt, có 2-3 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp. Tuy nhiên, với mức độ sạt lở như hiện nay, phạm vi ảnh hưởng có khả năng mở rộng đến 15-20 hộ dân sinh sống phía trong.

Ông Trần Ngọc Xôn, Phó chủ tịch UBND xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết trước mắt xã tiếp tục theo dõi diễn biến sạt lở, đồng thời kiến nghị UBND tỉnh kiểm tra tổng thể khu vực Cửa Lở để có phương án nạo vét, thông luồng và xây dựng kè chống sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và sinh kế của người dân.

Mưa rất lớn, lũ trên nhiều sông vượt báo động 3 Theo báo cáo nhanh của Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ngãi), tính đến 11h30 ngày 28-11, mưa lớn khiến lũ trên các sông trong tỉnh lên nhanh, nhiều khu dân cư bị ngập. Mưa lớn: Lượng mưa từ tối 27 đến sáng 28-11 tại một số nơi rất lớn, trong đó Ba Cung 495mm, Ba Điền 316mm, Ba Liên 298mm, Sơn Hải 296mm, Ba Vinh 295mm. Lũ trên các sông: Lúc 10h ngày 28-11, sông Trà Khúc ở mức 5,09m, trên báo động 2 là 0,09m; sông Vệ 5,06m, vượt báo động 3 là 0,56m; sông Trà Câu 6,18m, vượt báo động 3 là 0,68m.