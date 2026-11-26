Mỗi mùa mưa, sạt lở trên sông Vệ đoạn qua xã Thiện Tín lại đe dọa Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia Trường Lũy - Ảnh: TRẦN MAI

Ngày 26-11, ông Đỗ Tâm Hiển - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - cùng lãnh đạo các sở, ngành kiểm tra tình hình sạt lở bờ sông Vệ đoạn qua xã Thiện Tín. Đây là khu vực đang xảy ra tình trạng xâm thực nghiêm trọng sau nhiều đợt mưa lũ, 500m tường thành đất của di tích Trường Lũy bị sạt lở.

Mỗi mùa lũ, di tích Trường Lũy lại bị xâm thực sâu hơn

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Thiện Tín, dòng nước sông Vệ chảy xiết đã cuốn trôi hàng chục mét khối đất đá, làm mất nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp. Đáng chú ý, sạt lở đã ảnh hưởng trực tiếp đến Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia Trường Lũy.

Trước đây, khu vực di tích cách bờ sông khoảng 15 - 20m, nhưng hiện nhiều vị trí đã nằm sát mép sông. Tại thôn Trường Khánh, các điểm sạt lở dọc bờ sông kéo dài khoảng 2km.

Trong đó, khoảng 500m tường thành đất của Trường Lũy bị sạt lở, nhiều đoạn bị nước cuốn trôi, không còn dấu tích. Có vị trí phần đất còn lại của di tích chỉ cách mép sông khoảng 3m.

Không chỉ đe dọa di tích, sạt lở còn ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh kế của gần 100 hộ dân thôn Trường Khánh.

Ông Bùi Thanh Tấn, một người dân địa phương, cho biết sạt lở ăn sâu vào đất vườn của gia đình với tốc độ trung bình 3 - 5m mỗi năm. Sau mỗi trận mưa lớn, đất sản xuất tiếp tục bị cuốn trôi khiến gia đình ông luôn sống trong cảnh bất an.

Nhiều đoạn di tích trước đây nay đã thành lòng sông - Ảnh: TRẦN MAI

Kiến nghị xây dựng kè chống sạt lở, bảo vệ di tích

Theo ông Phạm Quốc Vương - Chủ tịch UBND xã Thiện Tín, sạt lở không chỉ làm hư hại di tích mà còn đe dọa các công trình công cộng và hạ tầng giao thông. Đáng lo ngại, mép sạt lở hiện đã áp sát tỉnh lộ 624, có vị trí cách mặt đường chưa đầy 10m.

Chính quyền xã Thiện Tín kiến nghị UBND tỉnh và các sở, ngành sớm kiểm tra, bố trí nguồn vốn xây dựng kè chống sạt lở khẩn cấp dọc bờ sông Vệ qua thôn Trường Khánh, nhằm ngăn chặn tình trạng xâm thực, bảo vệ di tích, hạ tầng giao thông và ổn định đời sống người dân.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Đỗ Tâm Hiển cho biết trước mắt tỉnh yêu cầu địa phương rà soát các khu vực xung yếu, điểm có nguy cơ sạt lở để chủ động phương án ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân trước diễn biến mưa lũ.

"Đối với việc sạt lở bờ sông Vệ qua các mùa mưa khiến di tích quốc gia Trường Lũy hư hỏng, sẽ yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm tra, báo cáo kỹ, từ đó tỉnh sẽ có tính toán để bảo vệ", ông Hiển nói.

Ông Đỗ Tâm Hiển (phải) đi kiểm tra thực trạng sạt lở tại xã Thiện Tín - Ảnh: TRẦN MAI

Trường Lũy - công trình quân sự cổ quy mô lớn Trường Lũy Quảng Ngãi là công trình kiến trúc quân sự cổ có quy mô lớn, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia ngày 9-3-2011. Theo kết quả nghiên cứu khảo cổ, toàn tuyến Trường Lũy dài khoảng 127,4km, trong đó đoạn qua địa bàn Quảng Ngãi dài khoảng 113km. Công trình chạy dọc sườn đông dãy Trường Sơn, gồm hệ thống tường lũy, đường cổ và các đồn, bảo. Trường Lũy được xây dựng bằng đất, đá hoặc kết hợp cả hai vật liệu, tùy theo địa hình. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện hơn 70 dấu tích đồn, bảo dọc tuyến. Công trình được xây dựng dưới triều Nguyễn, gắn với việc kiểm soát giao thông, giao thương giữa miền núi và đồng bằng, đồng thời có ý nghĩa quân sự. Không chỉ là dấu tích kiến trúc quân sự cổ, Trường Lũy còn phản ánh quá trình lao động, xây dựng và giao lưu văn hóa giữa cộng đồng người Việt và người Hrê bản địa qua nhiều thời kỳ lịch sử.