"Thanh minh thanh nga" được nhiều người dùng như một khẩu ngữ - Minh họa: AI

Câu nói ấy được thốt ra tự nhiên như một phản xạ ngôn ngữ, một thói quen ăn sâu vào lời ăn tiếng nói hằng ngày. Tuy nhiên, không phải ai trong đa số người dùng hiện nay cũng biết về xuất xứ, lai lịch hay câu chuyện văn hóa thú vị ẩn sau bốn chữ ấy.

Một sự kết giao thú vị giữa ngôn ngữ và sân khấu

"Thanh minh thanh nga" - một khẩu ngữ quen thuộc trong đời sống - sở hữu một lai lịch đặc biệt khi được sinh ra từ sự giao kết đầy thú vị giữa ngôn ngữ bình dân và thời hoàng kim của sân khấu cải lương Nam Bộ.

Thực chất, gốc rễ của cụm từ này được hình thành từ hiện tượng đồng âm khác nghĩa giữa một động từ và một danh từ riêng. Đầu tiên là động từ "thanh minh" (hành động phân bua) chứa động từ gốc Hán - Việt "thanh" (聲 - nói rõ), mang nghĩa trần tình, giải thích để xóa bỏ hiểu lầm hay làm sáng tỏ sự thật khi bị nghi ngờ, chỉ trích.

Cùng với đó là danh từ riêng "Thanh Minh" có danh từ "thanh" (清 - trong sạch, tinh khiết) khác biệt về mặt từ loại và chữ viết.

Theo nhiều nguồn tư liệu đáng tin cậy, Thanh Minh là tên đoàn cải lương do nghệ sĩ Năm Nghĩa và bà bầu Thơ thành lập năm 1949 (đã ngừng hoạt động từ năm 1981) vốn được lấy theo từ "thanh minh", xuất phát từ việc suất diễn đầu tiên của gánh hát diễn ra đúng vào dịp tiết Thanh Minh tháng 3.

Đồng thời, tên đoàn hát còn nhằm thể hiện ước nguyện của người thành lập hướng về cội nguồn tổ tiên cùng một nền nghệ thuật trong sáng, nền nếp. Đến năm 1958, sau khi Thanh Nga - cô con gái 16 tuổi của bà Thơ - đoạt giải Thanh Tâm danh giá, đoàn đã đổi tên thành "Thanh Minh - Thanh Nga".

"Thanh minh thanh nga" xuất phát từ đâu?

Chính sự nổi tiếng đỉnh cao, phủ sóng mạnh mẽ và sức ảnh hưởng sâu rộng của thương hiệu nghệ thuật này đã khơi nguồn cảm hứng cho lối chơi chữ độc đáo trong dân gian. Mượn sự đồng âm ngẫu nhiên, người lao động đã khéo léo lấy danh từ riêng chỉ tên đoàn hát "Thanh Minh - Thanh Nga" ghép với động từ "thanh minh", tạo thành một từ ghép dạng láy tư "thanh minh thanh nga".

Sự kết hợp ngẫu hứng này đã làm biến đổi hoàn toàn chức năng của cụm từ, biến một danh từ riêng thành một khẩu ngữ mang sắc thái hóm hỉnh, ám chỉ việc biện bạch quanh co, né tránh hoặc cố tình giải thích kéo dài.

Điều thú vị hơn cả là hành trình di cư địa lý của cụm từ này. Dù bắt nguồn từ một biểu tượng thuần túy Nam Bộ, nhưng khẩu ngữ "thanh minh thanh nga" lại được sử dụng với tần suất rất cao của người dân phía Bắc.

Hiện tượng "ngược dòng" này xảy ra trước hết nhờ sự hòa hợp tuyệt vời với thói quen sử dụng từ láy nhấn nhịp bốn chữ của cư dân Bắc Bộ để giảm nhẹ hoặc tăng cường sắc thái biểu cảm, tương tự như các từ: lanh cha lanh chanh, hớt hơ hớt hải, thấp tha thấp thỏm, vớ va vớ vẩn, lóng nga lóng ngóng, khúm na khúm núm…

Qua nhiều thập kỷ, khẩu ngữ đã tách rời sợi dây liên hệ với danh xưng đoàn hát năm nào để tồn tại độc lập trong từ vựng khẩu ngữ dân gian.

Có thể thấy, khẩu ngữ "thanh minh thanh nga" đã hòa kết sâu sắc nhất vào từ vựng tiếng Việt so với các "di sản ngôn từ" tương tự xuất phát từ văn hóa nghệ thuật như "mút mùa Lệ Thủy", "xưa rồi Diễm","đồ Sở Khanh", "xấu như Thị Nở"...

Đỉnh cao của sự hòa nhập ngôn ngữ chính là khi người dùng không còn bận tâm đến gốc gác của từ ngữ nữa mà chỉ tập trung vào nghĩa tình thái nổi trội của nó khi sử dụng. Sự "mất dấu" lai lịch của cụm từ "thanh minh thanh nga" trong tâm trí nhiều người hiện nay chính là minh chứng rõ nét cho thấy sức sống kỳ diệu của ngôn ngữ bình dân.

Như bao sinh ngữ khác trên thế giới, tiếng Việt là một dòng chảy không bao giờ ngừng nghỉ, nó liên tục được bồi đắp từng ngày từ chính hơi thở cuộc sống, từ những trang sách cho đến ánh đèn sân khấu của các đoàn hát vang bóng một thời.

Để rồi, khi tấm màn nhung đã khép lại từ lâu, cái tên của một huyền thoại vẫn neo lại trong lời ăn tiếng nói hằng ngày như một nét duyên ngầm độc đáo của bản sắc văn hóa Việt Nam.