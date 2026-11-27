Hội thảo Quốc gia lần thứ 4 về Ngôn ngữ học Tính toán (VCL2026) với chủ đề "AI tạo sinh, Ngôn ngữ và Trách nhiệm xã hội" tại Trường ĐH Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM (HUFLIT) diễn ra ngày 27-11 - Ảnh: QUỲNH TRÂM

Ngày 27-11, Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM (HUFLIT) phối hợp cùng Hội Ngôn ngữ học Việt Nam tổ chức Hội thảo Quốc gia lần thứ 4 về Ngôn ngữ học Tính toán (VCL2026) với chủ đề "AI tạo sinh, Ngôn ngữ và Trách nhiệm xã hội".

Hội thảo gồm 3 báo cáo chính tại phiên toàn thể và 48 báo cáo tại 6 tiểu ban chuyên môn, trải rộng từ xử lý ngôn ngữ tự nhiên, mô hình ngôn ngữ lớn, số hóa di sản Hán Nôm, công nghệ hỗ trợ người khiếm thị đến quản trị dữ liệu và liêm chính học thuật.

Công nghệ không thể thay thế sứ mệnh người thầy

PGS.TS Nguyễn Lân Trung - Chủ tịch Hội Ngôn ngữ học Việt Nam - trao đổi về vai trò của AI trong kiến tạo tri thức và yêu cầu gắn ứng dụng công nghệ với trách nhiệm xã hội - Ảnh: QUỲNH TRÂM



PGS.TS Nguyễn Lân Trung - Chủ tịch Hội Ngôn ngữ học Việt Nam - nhận định Nghị quyết 57 và Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu cấp thiết về chuyển đổi số trong đào tạo, nghiên cứu. Giáo dục hiện đại đang chuyển từ tiếp thu thụ động sang kiến tạo tri thức.

"AI hỗ trợ người học kiến tạo tri thức rất lớn, nhưng tận dụng AI hiệu quả gắn với trách nhiệm xã hội là câu chuyện không đơn giản. VCL2026 mở ra những tranh luận học thuật thực chất cho bài toán này", ông chia sẻ.

Đông đảo nhà khoa học, giảng viên, học viên cao học và sinh viên tham dự, trao đổi học thuật tại Hội thảo VCL2026 - Ảnh: QUỲNH TRÂM

Với 51 báo cáo khoa học trải rộng từ xử lý ngôn ngữ tự nhiên, số hóa di sản Hán Nôm đến công nghệ hỗ trợ người khiếm thị, hội thảo đặt trọng tâm vào yếu tố nhân bản.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ - Phó Hiệu trưởng HUFLIT, đại diện Ban Tổ chức - nhấn mạnh: "Thước đo giá trị của công nghệ không chỉ nằm ở đột phá khoa học, mà quan trọng hơn là khả năng nâng cao năng lực con người và đóng góp cho sự phát triển bền vững của xã hội".

Chấm điểm cả quá trình để chặn đứng thói quen sao chép

TS. Trần Minh Thái - giảng viên Công nghệ Thông tin Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM trình bày báo cáo tại phiên toàn thể, cảnh báo tình trạng AI "chiều lòng" người dùng tạo số liệu sai lệch và phân tích nguy cơ mất nguồn trích dẫn trong quá trình chỉnh sửa - Ảnh: QUỲNH TRÂM



TS. Trần Minh Thái - giảng viên Công nghệ Thông tin Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM kể lại tình huống dở khóc dở cười trong quá trình hướng dẫn nghiên cứu. Lúc học viên yêu cầu AI viết chương trình đạt độ chính xác từ 90% trở lên, công cụ này liền tự chèn lệnh điều kiện: nếu kết quả dưới 90% thì gán bằng 90% cộng một số ngẫu nhiên.

"Ngoài hiện tượng ảo giác hay bịa nguồn trích dẫn khiến nhiều nhà nghiên cứu 'ngã ngựa', AI còn chiều lòng người dùng đến mức tạo ra những con số đẹp mắt nhưng sai sự thật", ông cảnh báo.

TS. Nguyễn Thị Quốc Minh - giảng viên Khoa Văn học, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP.HCM) - cho rằng để không lệ thuộc AI, sinh viên phải tự phác thảo hướng giải quyết vấn đề trước khi nhờ công cụ này kiểm chứng hay gợi mở ý tưởng.

"Người học cần giữ tư duy độc lập, phản biện, không sao chép nguyên văn, và phải đề cao liêm chính học thuật. Quan trọng hơn, các bạn phải biết đặt ra những câu hỏi có giá trị và vận dụng tri thức vào thực tiễn đời sống", cô nói.

TS. Nguyễn Thị Quốc Minh - giảng viên Khoa Văn học, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP.HCM) - nói về yêu cầu giữ vững liêm chính học thuật và đổi mới cách chấm điểm quá trình để tránh sinh viên lệ thuộc AI - Ảnh: QUỲNH TRÂM

Theo TS. Nguyễn Thị Quốc Minh, giảng viên cũng phải am hiểu AI hơn sinh viên để thiết kế lại giáo án và nhận diện sự can thiệp của công nghệ.

"Khi AI đã tạo được mọi sản phẩm đầu ra, người thầy không thể chỉ chấm bài nộp cuối cùng mà phải đánh giá xuyên suốt quá trình, tăng cường phản biện trực tiếp để sinh viên lập luận và bảo vệ quan điểm", TS. Nguyễn Thị Quốc Minh đề xuất.