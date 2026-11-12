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Dư luận quốc tế phẫn nộ khi HLV Park Hang Seo bị xúc phạm, lại phải nhận án phạt

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HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

Một số cơ quan truyền thông nước ngoài lên tiếng bênh vực HLV Park Hang Seo, đồng thời chỉ trích cách xử lý vụ ông và học trò bị miệt thị chủng tộc tại Thai League 2.

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HLV Park Hang Seo được giới truyền thông nước ngoài bênh vực - Ảnh: OSEN

Ngày 12-11, báo thể thao OSEN của Hàn Quốc đặt câu hỏi ngay trên nhan đề: “Có lý không? Người bị phân biệt chủng tộc là HLV Park Hang Seo cơ mà?”. Tờ báo nhấn mạnh nghịch lý khi nhà cầm quân người Hàn Quốc là nạn nhân nhưng vẫn bị cấm chỉ đạo hai trận, kèm khoản phạt 13.333 baht (khoảng 10 triệu đồng).

Án phạt liên quan trận Kanchanaburi Power (ông Park Hang Seo làm HLV trưởng) hòa Pattaya United 2-2 ngày 1-11. Một số CĐV đội chủ nhà có hành vi xúc phạm cầu thủ John Baggio và HLV Park Hang Seo. Ông Park phản ứng gay gắt, ra hiệu gọi người trên khán đài xuống đối mặt.

Sau phiên họp ngày 10-11, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) công bố quyết định kỷ luật ngày 11-11. Phía Pattaya chịu hai khoản phạt tổng cộng 40.000 baht, tương ứng hành vi miệt thị Baggio và ông Park. Mỗi khoản ban đầu là 30.000 baht, được giảm còn 20.000 baht theo mức áp dụng cho Thai League 2. 

OSEN đối chiếu khoản phạt này với việc ông Park mất quyền chỉ đạo hai trận. Tờ báo đề cập những lời xúc phạm nhắm vào nguồn gốc Hàn Quốc của ông, trong khi Baggio, cầu thủ người Madagascar, cũng trở thành mục tiêu của những lời lẽ miệt thị.

Báo Xports News của Hàn Quốc cũng thể hiện sự bất bình trong bài đăng tối 11-11. Tờ báo dùng cách diễn đạt sét đánh ngang tai để mô tả án phạt, nhấn mạnh ông Park đã đứng ra bảo vệ học trò bị phân biệt chủng tộc nhưng cuối cùng vẫn bị đình chỉ.

Xports News chỉ ra rằng FAT đã công nhận hành vi miệt thị ông Park. Người liên quan phủ nhận phát ngôn, song ủy ban kỷ luật không chấp nhận lời giải thích vì video ghi lại rõ lời nói. Dù vậy, người bảo vệ cầu thủ phải chịu án cấm chỉ đạo, còn phía có CĐV gây chuyện chịu phạt tiền. 

Lời chỉ trích trực diện hơn xuất hiện trên Football Siam, chuyên trang tiếng Anh về bóng đá Thái Lan. Trong bài ngày 11-11, tác giả Simon Causton đặt nhan đề mở đầu bằng “Phân biệt chủng tộc được giảm giá”.

Tác giả cho rằng cách xử lý chưa tương xứng: ông Park bị cấm chỉ đạo, trong khi quyết định không nêu hình phạt cấm vào sân đối với cá nhân CĐV nào. Việc giảm mức phạt theo hạng đấu cũng trở thành đối tượng châm biếm của bài viết.

Football Siam dẫn lời Rob Scott, người thực hiện podcast Chiang Mai is Blue, nhận xét hình phạt với bên gây chuyện “chỉ như phủi tay”. Ông còn mỉa mai ủy ban dường như đã xem video mà tắt tiếng.

Trong quyết định chính thức, FAT thừa nhận HLV có quyền bảo vệ cầu thủ, nhưng cho rằng cách phản ứng phải phù hợp và không làm xung đột gia tăng. Ủy ban xác định động tác gọi CĐV xuống đối mặt của ông Park có nguy cơ gây mất trật tự. Ông còn đang chịu án đình chỉ ở trận đó nên phải thận trọng hơn.

FAT đồng thời cảnh báo phía Pattaya kiểm soát chặt hành vi CĐV; nếu tái phạm, hình phạt có thể nặng hơn, bao gồm việc xem xét cấm người vi phạm vào sân.

Trước đó, đơn vị đại diện DJ Management giải thích ông Park phản ứng vì Baggio liên tục bị xúc phạm, không đơn thuần vì bản thân bị miệt thị. Theo thông điệp được Xports News dẫn lại, ông Park Hang Seo muốn thực hiện trách nhiệm bảo vệ học trò khi chứng kiến cầu thủ bị đối xử bất công.

Dư luận quốc tế phẫn nộ khi HLV Park Hang Seo bị xúc phạm, lại phải nhận án phạt - Ảnh 3.HLV Park Hang Seo nhận án phạt tại Thái Lan dù bị miệt thị

Hôm 11-11, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã đưa ra án phạt chính thức về vụ cãi nhau căng thẳng giữa HLV Park Hang Seo với các CĐV.

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    Chủ đề: xúc phạm báo chí Hàn Quốc Thái Lan Park Hang Seo

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