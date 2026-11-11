HLV Park Hang Seo nhận án phạt tại Thái Lan dù bị miệt thị

HLV Park Hang Seo bị phạt dù là nạn nhân trong vụ phân biệt chủng tộc - Ảnh chụp màn hình

Vụ việc xảy ra từ đầu tháng 11 trong trận đấu ở Thai League 2 giữa Pattaya United và Kanchanaburi FC. Khi cùng các thành viên của Kanchanaburi FC trở về phòng thay đồ, HLV Park Hang Seo bị một số khán giả buông lời miệt thị, xúc phạm. Cầu thủ người Madagascar John Baggio cũng nghe thấy những lời phân biệt chủng tộc.

Nghe phải những điều này, ông Park đã nổi nóng và tranh cãi gay gắt với những người trên khán đài. Lực lượng an ninh buộc phải can ngăn vị chiến lược gia người Hàn Quốc.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã vào cuộc điều tra. Họ đã cho triệu tập ông Park Hang Seo, cầu thủ John Baggio cùng một số người liên quan để lấy thông tin.

Hôm 11-11, FAT kết luận chính thức rằng từ những video thu thập, họ nhận thấy nhiều CĐV của Pattaya có lời lẽ phân biệt chủng tộc nhắm đến ông Park cũng như Baggio.

Theo quy định, các CĐV phải nhận án phạt 30.000 baht (khoảng 22,8 triệu đồng), nhưng được giảm xuống còn 20.000 baht (khoảng 15,2 triệu đồng) khi áp dụng với Thai League 2.

Do có tới 2 người bị phân biệt chủng tộc trong vụ việc này, nên được tính là 2 án phạt. Vì vậy, tổng tiền phạt cho các CĐV Pattaya United là 40.000 baht (khoảng 30,4 triệu đồng).

Còn về phía HLV Park Hang Seo, tuy là nạn nhân nhưng cũng phải nhận án phạt. FAT cho rằng hành động của ông dù là bảo vệ bản thân và cầu thủ, nhưng vẫn đi quá giới hạn cho phép và có thể dẫn đến xung đột lớn hơn.

Ngoài ra, ông đang bị cấm chỉ đạo ở trận đấu nói trên, nên cần cẩn trọng trong lời nói và hành động. Vì vậy, HLV Park Hang Seo sẽ tiếp tục bị cấm chỉ đạo thêm 2 trận và phạt 13.333 baht (khoảng 10,1 triệu đồng).