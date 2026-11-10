Dự án hóa chất gần 7.000 tỉ đồng đầu tư vào tỉnh Gia Lai

Hoạt động của các nhà máy, nhà xưởng trong Khu Kinh tế Nhơn Hội, thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai - Ảnh: TẤN LỰC

Ngày 10-11, ông Nguyễn Thanh Nguyên, Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai, cho biết cơ quan này vừa cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho một dự án hóa chất với quy mô lớn, lên tới gần 7.000 tỉ đồng.

Theo đó, nhà đầu tư vừa được tỉnh Gia Lai cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án là Công ty TNHH Tập đoàn Vnchemora, trụ sở tại phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

Theo ông Nguyên, đây là Tổ hợp sản xuất hóa chất công nghiệp và sản phẩm tiêu dùng xanh. Mục tiêu dự án là sản xuất các loại hóa chất cơ bản như xút (NaOH), Javen, FeCl3, axit HCl, PAC…

Dự án có quy mô sản xuất 100.000 tấn xút/năm, các sản phẩm gốc Clo 150.000 tấn/năm, hợp chất nhựa dẻo VCM, PVC 100.000 tấn/năm/mỗi loại.

Tổ hợp này triển khai trên diện tích hơn 41ha tại Khu công nghiệp Phù Mỹ, xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai.

Theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vừa cấp, tổng vốn đầu tư của dự án là 6.960 tỉ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 là 1.435 tỉ đồng; giai đoạn 2 là 730 tỉ đồng và giai đoạn 3 là 4.795 tỉ đồng. Dự án có thời gian hoạt động 70 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận.

Về tiến độ đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thông tin dự án sẽ khởi công nhà máy giai đoạn 1 vào cuối năm 2026 và đưa vào vận hành từ tháng 12-2028. Giai đoạn 2 sẽ được khởi công vào tháng 5-2029 và giai đoạn 3 khởi công vào tháng 12-2030.

Đối với tổ hợp này, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai yêu cầu nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ cam kết và các quy định tại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Tuân thủ các quy định pháp luật về xây dựng, đất đai, môi trường, lao động, đăng ký kinh doanh và các quy định pháp luật có liên quan trong quá trình triển khai dự án. Đảm bảo quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường, an toàn phòng cháy chữa cháy.

Cấp chứng nhận dự án phân bón 980 tỉ đồng Cùng ngày, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai thông tin vừa cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho một dự án sản xuất phân bón với quy mô đầu tư 980 tỉ đồng. Đây là dự án Nhà máy phân bón xanh và hóa chất nông nghiệp Gemora của Công ty TNHH Gemora Global. Dự án có mục tiêu sản xuất phân bón Kali Sunfat với công suất giai đoạn 1 là 20.000 tấn/năm; phát sinh phụ phẩm axit clohydric HCl khoảng 26.500 tấn/năm. Giai đoạn 2, dự án sẽ sản xuất thêm các loại phân bón khác như NPK chất lượng cao, phân bón hữu cơ, phân bón đa yếu tố với tổng công suất 250.000 tấn/năm. Dự án triển khai tại Khu công nghiệp Phù Mỹ, xã Phù Mỹ Đông, Gia Lai, với diện tích 18,4ha. Dự kiến khởi công giai đoạn 1 trong tháng 12-2026.