Hà Tĩnh thu hút 64 dự án mới với tổng vốn đăng ký hàng trăm ngàn tỉ đồng

Tổ chức san lấp mặt bằng tại một dự án tại Khu kinh tế Vũng Áng - Ảnh: LÊ MINH

Theo số liệu của Sở Tài chính, tính từ đầu năm đến ngày 20-10, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 58 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 201.505 tỉ đồng và 6 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 505,6 triệu USD.

Trong đó, có nhiều dự án quy mô lớn được chấp thuận chủ trương đầu tư, tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế địa phương trong thời gian tới như:

Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Vũng Áng III (tổng mức đầu tư 51.430 tỉ đồng), dự án Nhà máy sản xuất thép VinMetal Hà Tĩnh (tổng vốn đầu tư 79.986 tỉ đồng);

Dự án Nhà máy thép không gỉ (tổng mức đầu tư 9.800 tỉ đồng), dự án Xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hưng Long (tổng vốn hơn 3.019 tỉ đồng), dự án Nhà máy điện gió Kỳ Ninh - Hà Tĩnh (tổng mức đầu tư 8.188 tỉ đồng), dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Thiên Cầm (tổng mức đầu tư 17.211 tỉ đồng)…

Đối với các dự án đang triển khai, các cơ quan chức năng ở Hà Tĩnh tiếp tục tăng cường phối hợp, bám sát tiến độ thực hiện, đồng hành, hỗ trợ chủ đầu tư trong giải quyết các khó khăn, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa dự án vào vận hành ổn định và phát huy hiệu quả.

Để duy trì đà thu hút đầu tư trong những tháng cuối năm, Hà Tĩnh tiếp tục triển khai các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng thông thoáng, minh bạch và thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa nền hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính...