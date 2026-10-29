Sẽ xây dựng kho LNG trung tâm tại Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Một góc cảng nước sâu Nghi Sơn nằm trong Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa - Ảnh tư liệu TTO

Ngày 29-10, ông Mai Xuân Liêm - Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa - đã làm việc với ông Somsak Chutanan - cố vấn Tập đoàn Gulf Energy (Thái Lan) - cùng ông Chi Kei Sam Chan - Tổng giám đốc Greenwell Energy Việt Nam - và các đối tác về phương án xây dựng chuỗi cung ứng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), nghiên cứu phát triển kho LNG trung tâm (LNG Hub) tại Khu kinh tế Nghi Sơn.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, các đối tác đã thông tin về khả năng cung ứng LNG từ Canada và các phương án cung cấp khí có tính cạnh tranh. Về mô hình trung tâm LNG, đề xuất tuyến đường ống dẫn khí ngầm dưới biển từ đảo Hòn Mê (Thanh Hóa) đến Quỳnh Lập (Nghệ An).

Theo hồ sơ gửi UBND tỉnh Thanh Hóa, kho LNG trung tâm dự kiến đặt tại khu vực đảo Hòn Mê, Khu kinh tế Nghi Sơn.

Giai đoạn 1, kho LNG Hòn Mê có công suất tiếp nhận khoảng 3 triệu tấn/năm, có thể mở rộng lên 6 triệu tấn/năm.

Dự kiến, dự án này sẽ xây dựng khoảng 155km đường ống ngầm dưới biển để cấp khí cho các nhà máy điện LNG Thái Bình, Nam Định và tuyến nhánh Hòn Mê - Quỳnh Lập. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 1,5 tỉ USD.

Trên cơ sở trao đổi với nhà đầu tư, các đối tác, tại buổi làm việc, ông Mai Xuân Liêm cảm ơn Tập đoàn Gulf Energy, Công ty Greenwell Energy Việt Nam cùng các đối tác đã trình bày cụ thể phương án đề xuất.

Lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa cùng các bên liên quan đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng, tạo cơ sở để tiếp tục triển khai dự án xây dựng kho LNG trung tâm tại Khu kinh tế Nghi Sơn.