Đường vành đai 1.800 tỉ ở Đắk Lắk đi qua xã, phường nào?

Tỉnh lộ 1, nơi giao với điểm cuối của dự án đường vành đai 2 tại tỉnh Đắk Lắk - Ảnh: LÊ TRUNG

Ngày 29-10, UBND tỉnh Đắk Lắk cho hay đã ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tuyến đường vành đai 2, nhằm tăng cường kết nối giữa các vùng phía tây, tây bắc phường Buôn Ma Thuột với tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột và các tuyến quốc lộ 14, quốc lộ 26, quốc lộ 27 trực tiếp liên thông thông qua các tuyến tỉnh lộ 1, tỉnh lộ 5, tỉnh lộ 8.

Dự án trên còn nhằm mục tiêu giảm áp lực về hạ tầng giao thông cho khu vực trung tâm Buôn Ma Thuột. Nâng cao khả năng khai thác của các tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, các quốc lộ và Cảng hàng không Buôn Ma Thuột.

Tuyến đường vành đai 2 cũng được kỳ vọng tạo điều kiện thu hút đầu tư, hình thành các chuỗi giá trị về công nghiệp chất lượng cao, năng lượng tái tạo, nông nghiệp chất lượng cao, dịch vụ du lịch khai thác, kết nối hiệu quả với các trung tâm logistics và cảng cạn ICD theo quy hoạch đến với các khu vực xung quanh.

Tăng hiệu quả sử dụng và giá trị đất đai trong khu vực, nâng cao chất lượng sống đô thị, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, hình thành các đô thị mới.

Dự án có điểm đầu giao với quốc lộ 14 tại Km1758+900 đoạn qua xã Cuôr Đăng, điểm cuối giao với tỉnh lộ 1 tại Km2+500 đoạn qua xã Ea Nuôl. Tuyến đường có chiều dài hơn 28km, đi qua các xã Cuôr Đăng, Quảng Phú, Ea Nuôl và các phường Tân An, Buôn Ma Thuột.

Tuyến đường đi qua các xã Cuôr Đăng, Quảng Phú, Ea Nuôl và các phường Tân An, Buôn Ma Thuột. Trong ảnh là khu trung tâm phường Buôn Ma Thuột - Ảnh: LÊ TRUNG

Theo quyết định, dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk quản lý dự án.

Công trình thuộc dự án nhóm B, đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/h, bề rộng nền đường 12m. Tổng mức đầu tư dự kiến 1.800 tỉ đồng, thời gian thực hiện 4 năm từ (2026 - 2029).