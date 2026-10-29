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Nhiều tài sản thế chấp tại dự án chăn nuôi bò Bình Hà được bán đấu giá hơn 286 tỉ đồng

tác giả
LÊ MINH
LÊ MINH
LÊ MINH

Sau 5 bước đấu giá, nhiều tài sản thế chấp tại dự án chăn nuôi bò Bình Hà của Công ty cổ phần Chăn nuôi Bình Hà được bán đấu giá với số tiền hơn 286 tỉ đồng.

Nhiều tài sản thế chấp tại dự án chăn nuôi bò Bình Hà được bán đấu giá hơn 286 tỉ đồng - Ảnh 1.

Hệ thống chuồng trại tại dự án chăn nuôi bò Bình Hà bị hư hỏng do mưa bão - Ảnh: LÊ MINH

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Trương Công Hoàng - Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh, cho biết sáng nay 29-10, đơn vị phối hợp với Công ty Đấu giá hợp danh Trường Thịnh (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) tổ chức đấu giá toàn bộ tài sản thế chấp tại dự án chăn nuôi bò của Công ty cổ phần Chăn nuôi Bình Hà.

Theo đó, tài sản thế chấp được đấu giá gồm rất nhiều hạng mục khác nhau, trong đó có hệ thống chuồng trại, thiết bị, máy móc phục vụ cho việc sản xuất, khối nhà làm việc và nhà ở, ô tô…, tổng giá trị toàn bộ tài sản được xác định giá khởi điểm là hơn 283 tỉ đồng.

Có hai công ty tham dự phiên đấu giá gồm Công ty cổ phần Đầu tư Năng lượng và Mỏ Việt Nam và Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Xuân Khoa.

“Trải qua 5 bước đấu giá, Công ty cổ phần Đầu tư Năng lượng và Mỏ Việt Nam được quyền mua các tài sản trên với giá hơn 286 tỉ đồng, cao hơn 2,5 tỉ đồng so với giá khởi điểm” - ông Hoàng cho biết thêm.

Việc bán đấu giá tài sản thế chấp này để phía ngân hàng thu hồi vốn trước đó đã cho Công ty cổ phần Chăn nuôi Bình Hà vay đầu tư vào dự án.

Nhiều tài sản thế chấp tại dự án chăn nuôi bò Bình Hà được bán đấu giá hơn 286 tỉ đồng - Ảnh 2.

Các phương tiện phục vụ cho dự án lâu ngày không hoạt động bị gỉ sét, hư hỏng - Ảnh: LÊ MINH

Dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu tại Hà Tĩnh của Công ty cổ phần Chăn nuôi Bình Hà tại hai huyện Cẩm Xuyên và Kỳ Anh cũ được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 4-2015.

Tổng vốn đầu tư 4.582 tỉ đồng; diện tích đất sử dụng 2.163ha tại hai huyện Kỳ Anh và Cẩm Xuyên cũ, quy mô 254.200 con bò/năm.

Công ty cổ phần Chăn nuôi Bình Hà sau thời gian hoạt động kém hiệu quả và lãnh đạo công ty bị khởi tố nên đã xây dựng đề án tái cơ cấu và đề xuất điều chỉnh dự án.

Nhiều tài sản thế chấp tại dự án chăn nuôi bò Bình Hà được bán đấu giá hơn 286 tỉ đồng - Ảnh 3.

Chuồng trại tại dự án chăn nuôi bò Bình Hà bỏ trống nhiều năm nay - Ảnh: LÊ MINH

Theo đó, quy mô giảm nuôi còn 35.000 con bò, bổ sung thêm quy mô trồng các loại dứa, chuối, ngô, cây ăn quả, cỏ, dược liệu...; diện tích đất giảm còn 1.227ha; tổng vốn đầu tư giảm còn 1.800 tỉ đồng.

Tuy nhiên, việc tái cơ cấu đã không được như kỳ vọng. Một phần diện tích đất được sử dụng để trồng chuối và sau đó chuyển sang trồng dứa thương phẩm.

Trước đó, ngày 9-10 vừa qua, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đã chủ trì buổi làm việc liên quan đến dự án này.

Thông báo sau cuộc họp cho biết sau khi được chấp thuận tái cơ cấu, điều chỉnh, dự án vẫn tiếp tục gặp khó khăn, không hoàn thành đúng mục tiêu, quy mô và hoạt động kinh doanh kém hiệu quả.

Nhiều tài sản thế chấp tại dự án chăn nuôi bò Bình Hà được bán đấu giá hơn 286 tỉ đồng - Ảnh 4.Trong vài tuần Tết, dự án trại bò bị dân vào lấn chiếm đất

Thấy đất dự án trại bò Bình Hà ở tỉnh Hà Tĩnh bị bỏ hoang, hàng chục hộ dân vào khoanh vùng, đóng cột lấn chiếm đất để trồng cây trong dịp Tết vắng bảo vệ.

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LÊ MINH
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    Chủ đề: Trại bò tài sản thế chấp bán đấu giá dự án nuôi bò Hà Bình

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