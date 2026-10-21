Nhiều tài sản thế chấp tại dự án trại bò ngàn tỉ được đưa ra đấu giá

Cổng vào khu trang trại chăn nuôi bò công nghệ cao tại dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu ở Hà Tĩnh - Ảnh: LÊ MINH

Ngày 21-10, trao đổi với Tuổi Trẻ, một lãnh đạo Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh cho biết cơ quan này đã lựa chọn được đơn vị đứng ra tổ chức đấu giá tài sản thế chấp của Công ty cổ phần Chăn nuôi Bình Hà tại xã Cẩm Xuyên và xã Kỳ Văn.

Việc tổ chức đấu giá sẽ diễn ra vào cuối tháng này.

Tài sản thế chấp được đấu giá gồm rất nhiều hạng mục khác nhau, trong đó có hệ thống chuồng trại, thiết bị, máy móc phục vụ cho việc sản xuất, khối nhà làm việc và nhà ở, ô tô…, tổng giá trị toàn bộ tài sản được xác định giá khởi điểm là hơn 283 tỉ đồng.

Theo nguồn tin, việc bán đấu giá tài sản thế chấp này để phía ngân hàng thu hồi vốn trước đó đã cho Công ty cổ phần Chăn nuôi Bình Hà vay đầu tư vào dự án.

Các hạng mục tại dự án đổ sập, hư hỏng do bão - Ảnh: LÊ MINH

Dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu tại Hà Tĩnh của Công ty cổ phần Chăn nuôi Bình Hà được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 4-2015.

Tổng vốn đầu tư 4.582 tỉ đồng; diện tích đất sử dụng 2.163ha tại hai huyện Kỳ Anh và Cẩm Xuyên cũ, quy mô 254.200 con bò/năm.

Công ty cổ phần Chăn nuôi Bình Hà sau thời gian hoạt động kém hiệu quả và lãnh đạo công ty bị khởi tố nên đã xây dựng đề án tái cơ cấu và đề xuất điều chỉnh dự án.

Theo đó, quy mô giảm nuôi còn 35.000 con bò, bổ sung thêm quy mô trồng các loại dứa, chuối, ngô, cây ăn quả, cỏ, dược liệu...; diện tích đất giảm còn 1.227ha; tổng vốn đầu tư giảm còn 1.800 tỉ đồng.

Nhiều chuồng trại tại dự án bị bay mái che, tôn nằm ngổn ngang - Ảnh: LÊ MINH

Tuy nhiên, việc tái cơ cấu đã không được như kỳ vọng. Một phần diện tích đất được sử dụng để trồng chuối và sau đó chuyển sang trồng dứa thương phẩm.

Những ngày giữa tháng 10-2026, phóng viên có mặt tại dự án thuộc khu vực xã Cẩm Xuyên. Hiện trạng chuồng trại bị xuống cấp nặng nề. Nhiều dãy chuồng tan hoang, mái tôn bị đánh bay bởi ảnh hưởng của những cơn bão diễn ra vào cuối năm ngoái.

Rất nhiều thiết bị, máy móc nằm bất động, gỉ sét, có dấu hiệu hư hỏng. Hiện một phần diện tích trồng dứa đã cho thu hoạch.

Máy móc tại dự án nằm bất động, đã có dấu hiệu gỉ sét, hư hỏng - Ảnh: LÊ MINH

Trước đó, ngày 9-10 vừa qua, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đã chủ trì buổi làm việc liên quan đến dự án này.

Thông báo sau cuộc họp cho biết sau khi được chấp thuận tái cơ cấu, điều chỉnh, dự án vẫn tiếp tục gặp khó khăn, không hoàn thành đúng mục tiêu, quy mô và hoạt động kinh doanh kém hiệu quả.

Hệ thống chuồng trại tại dự án trại bò này là một trong số các hạng mục được đưa ra đấu giá trong thời gian tới - Ảnh: LÊ MINH